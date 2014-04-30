Hvem skal eie masteren?

Musikernes Fellesorganisasjon reagerer på at Kirkelig Kulturverksted eier innspillinger selskapet ikke har finansiert. – Artister må søke råd før de undertegner, sier MFOs Erica Berthelsen.

Hvorfor skal et plateselskap, som ikke har betalt for innspillingen, eie innspillingen? Spørsmålet stilles av Musikernes Fellesorganisasjon, ved informasjonssjef Erica Berthelsen, etter Ballades intervju med Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted.

I intervjuet fortalte Hillestad at den økonomiske snuoperasjonen selskapet har vært gjennom er gjort mulig ved at alle utgivelser nå er fullfinansierte, det vil si at KKV har sluttet å dekke kostnader til plateinnspillinger. Selv om selskapet ikke selv betaler er det KKV som står som eier av masteren, sier Hillestad i intervjuet.

— Vi ønsker ikke å lisensiere plater. For å holde oss i live over tid, må vi fortsette med å bygge opp backlist, sa Hillestad i .

Det har fått Berthelsen til å reagere.

— Jeg har full forståelse for at et selskap av likviditetsproblemer i overgangen fra fysiske til digitale formater i musikkmarkedet, men at de ikke skal betale for innspillingen og likevel eier masteren syns jeg ikke høres rimelig ut, sier Berthelsen.

— Er det rimelig at KKV eier masteren dersom selskapet har søkt og fått innspillings- og publiseringsstøtte som så går til å finansiere en innspilling?

— Ja da er det jo selskapet som bidrar og som derfor naturlig får rettigheter i innspillingen. Problemet oppstår når artistene betaler en del eller hele innspillingen selv, sier Berthelsen.

Uten å sikte spesielt til KKVs artister forteller Berthelsen at MFO får inn mange saker der musikere har signert uten å vite hva avtalen innebærer, og oppfordrer alle sterkt til å søke råd før en avtale undertegnes.

Erfaring og nettverk

Erik Hillestad i KKV sier at selskapet gjennom sine 40 år ikke har gitt ut flere innspillinger der artistene bidrar til innspillingskostnadene “enn at de kan telles på en hånd”.

— De utgjør cirka 1 prosent av våre samlede utgivelser. Slike tilfeller er meget spesielle unntak, og i de tilfellene da det har skjedd, har artistene gått inn i det med åpne øyne, sier Hillestad.

Grunnen til at artistene gir fra masterrettighetene selv om selskapet ikke har bekostet innspillingen er i følge Hillestad at de ser verdien av selskapets nettverk og måten det jobbes med selve lanseringen. Dessuten er KKV “delaktig på ulike nivåer i prosjektutviklingen, slik et profesjonelt plateselskap kan og skal gjøre”.

— Å utgi en plate koster også mye tid og penger, som påløper etter at selve innspillingen er gjennomført. Ikke sjelden er dette i sum større investeringer enn selve innspillingen. Bortsett fra markedsføring og salgsarbeid kan dette dreie seg om utvikling av et omslag, et design og en mastering foruten selve opptrykket av fysiske formater, sier Hillestad.

Han mener at selskapets rettigheter i masteren ikke minst forplikter KKV til å jobbe med innspillinger og artister over tid og at det tilfører verdier “som ikke bare har med jus og penger å gjøre”.

— Utover dette handler denne saken om i hvilken grad artister føler seg tjent med å forholde seg til noe som heter plateselskap i det hele tatt, eller om de er av den oppfatning at de kan gjøre disse funksjonene selv og først og fremst trenger en distributør. Dersom det siste er tilfellet er ikke KKV stedet å henvende seg, avslutter Hillestad.

