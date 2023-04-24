Vestfold og Telemark fylke

(Foto: Peter Fiskerstrand (CC))

Setter fylket Vestfold og Telemark på musikkartet

24.04.2023
- Red.

Kunstmusikk fra Larvik, Gransherad, Horten og Seljord på programmet.

Telemark Kammerorkester og Ensemble Kammerklang forbereder seg til konsertene Vestfold OG Telemark!

Ensemblene Telemark Kammerorkester og Ensemble Kammerklang (Vestfold) vil kaste lys over de to fylkenes kunstmusikalske arv, og samtidig peke på hva som skjer nå. Det gjør de på tre konserter, der musikk av Antonio Bibalo (1922-2008) representerer Larvik/Vestfold,  Klaus Egge (1906-1979) Gransherad/Telemark, samtidig som komponistene Jan Martin Smørdal (Horten/Vestfold) og Klaus Sandvik (Seljord/Telemark) har latt seg inspirere av i sine egne verk som urframføres.

Ensemblene har med seg musikkviter og pianist Wolfgang Plagge som konferansier, som skal lose publikum gjennom konserten.

Prosjektet går av stabelen under Norsjø Kammermusikkfest, som for første gang også har konsert i Porsgrunn: onsdag 26/4 kl. 20:00 i Stridsklev kirke. Så gjentas konserten i Søndre Slagen kirke Tønsberg fredag 28/4 kl 18:00 og i Majorstuen kirke i Oslo lørdag 29/4 kl. 19:30.

I pressemeldinga skriver de til Ballade.no om Antonio Bibalo fra Larvik, en internasjonalt renommert operakomponist som også skrev kammermusikk. Ensemble KammerKlang spiller hans unike sekstett The Savage, en episk, nesten symfonisk liknelse i fire satser, over menneskets oppvåkning og plass i verden. Som motsvar fra nåtida har den prisbelønte Jan Martin Smørdal komponert Responses to imagined movements for 20 instrumenter, et fantasieggende klanglig-rytmisk maleri der også utøvernes egen kreativitet får et visst spillerom – noe som ikke er så vanlig i verker for så store besetninger.

Klaus Egge fra Gransherad var en av etterkrigstidas sentrale komponister, med symfonier, konserter og kammermusikk på merittlista. I den sfæriske Canto Etéreo fra hans andre pianosonate, som EKK-pianist Rune Boutroue Bekkhus framfører, stopper tiden nesten fullstendig opp. Egges første strykekvartett er heller ikke smålåten, særlig ikke i orkesterutgaven. Komponist Klaus Sandvik fra Seljord har tatt ideer fra begge disse verkene med seg videre og forvandlet dem til fantasien Pivots and Slopes, også dette for begge ensemblene.

Telemark Kammerorkester (TKO) er et profesjonelt, prosjektbasert strykeensemble som ble etablert i 1992 og var nominert til Spellemann/Tonos komponistpris nylig. Ensemble KammerKlang (EKK) ble etablert sammen med NyMusikk Vestfold i 2019. De spiller en kombinasjon av moderne klassikere og ny musikk.

Ensemblene Kammerklang og Telemark Kammerorkester på øving i helga før ukas konserter. (Foto: privat)

Antonio BibaloEnsemble KammerklangJan Martin SmørdalKlaus EggeTelemark kammerorkester

