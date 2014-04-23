Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.

Tallene for 2013 er ikke revidert ennå, men kommer til å vise et driftsmessig overskudd for Kirkelig Kulturverksted (KKV) på drøyt 300 000 kroner, etter en omsetning på ca 24 millioner. I 2012, året før, endte selskapet i underskudd med en million kroner.

Omsetningen inkluderer inngående støtte til både utgivelser og konserter/prosjekter.

10 millioner av omsetningen er direkte knyttet til plateutgivelser. Resten er knyttet til andre aktiviteter som management, kunstproduksjon og arrangementer i Kulturkirken Jakob.

Erik Hillestad forklarer snuoperasjonen med at KKV har sluttet å gi ut plater som ikke er fullfinansierte. Det innebærer at offentlig støtte og eventuelle bidrag fra artistene skal ha finansiert innspillingen før KKV er villig til å produsere og utgi prosjektet. I de fleste tilfeller søker og skaffer selskapet selv støtten, men det hender at artister kommer med fullfinansierte plater til KKV.

I mange andre sammenhenger ville en slik modell for utgivelse innebære at selskapet leier innspillingen av artisten for en begrenset periode. Det er ikke noe alternativ for Hillestad, som vil fortsette å bygge en katalog som varer og kan dermed ikke lisenisere.

— Vi ønsker ikke å lisensiere plater. For å holde oss i live over tid, må vi fortsette med å bygge opp backlist, sier Hillestad.

Det at innspillingene kommer fullfinansierte inn av døra, og KKV likevel sitter som eier masteren, illustrerer hvilken posisjon KKV, med sin innholdsrike og katalog, størrelse og lange historie, har i det norske musikklandskapet.

Globalt marked

Internasjonale prosjekter, der musikere fra andre verdensdeler samarbeider med norske, er blitt et varemerke for selskapet. Slike prosjekter, motivert av arbeid for frigjøring og menneskerettigheter, er ofte initiert av selskapet selv.

Prosjektene søker støtte fra bistandsmidler og utenriksdepartementet.

— Vi har i perioder hatt halvparten av omsetningen vår internasjonalt. Nå er vi nede i ca 30 prosent. Målet er å komme opp i 50 igjen, sier Hillestad.

Landet der musikken har sin opprinnelse er selvfølgelig viktig for KKVs internasjonale prosjekter. Det innebærer at i stedet for ensidig eksport av norsk vare, satser KKV på samarbeidsprosjekter for å gjøre seg mer direkte relevant i et nytt marked. KKV har blant annet flere samarbeid med amerikanske Valley Entertainment. Ellers satser selskapet mye på Iran, Palestina og Tyrkia, og i det siste også Libanon og Egypt.

Problemet er at disse landene har store piratmarkeder. Til gjengjeld har de veldig lite, om noe, strømming.

Dette finnes andre viktige markeder for disse internasjonale utgivelsene. Det er land som for eksempel USA, Canada og Tyskland med store befolkningsgrupper fra land i Midt-Østen.

I alle disse landene selges det CD-er i stor stil, og mange betaler for nedlastning gjennom iTunes eller direkte fra KKVs nettbutikk. I Tyskland ble 69 prosent av innspilt musikk i 2013 solgt i fysisk form.

KKV er et aksjeselskap eid av Kirkens Bymisjon (40%), Opplysningsvesenets Fond (40%) og Marianne Lystrup/Erik Hillestad (20%).