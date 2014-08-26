Fri butikk-musikk mot strømmen

Royal Streaming, som selger musikkstrømming til butikkjeder i Norge, får støtte fra Kulturdepartementet i sine forsøk på stoppe Gramos vederlagskrav.

I Sverige har den svenske strømmetjenesten både Clas Ohlson, Nilson Shoes, Net On Net og 7-Eleven som kunder. Royal Streaming sender musikk fra den nederlandske distributøren Tribe of Noise ut i kjedenes butikker.

Musikken er laget av komponister som står utenfor rettighetsorganisasjonene, og som i stedet forvalter musikken sin med en Creative Commons-lisens beregnet på kommersiell bruk av musikk.

Strømmetjenesten har kunder i 13 land. Men i følge daglig leder Gustav J. Nordlindh er det bare i Norge kundene hans (butikkjedene) får faktura med krav om betaling av vederlag fra rettighetsorganisasjonene.

– Det handler om artister som ikke er medlemmer av verken TONO, Gramo eller IFPI. Da kan de jo heller ikke kreve inn penger til dem, sier Nordlindh, som understreker at artistene får betalt for musikken, men at pengene går direkte til rettighetshaverne utenom det tradisjonelle forvaltningssystemet.

Gramos rett?

I mai skrev Gisle Hannemyr, som er prosjektleder for Creative Commons Norge, brev til Kulturdepartementet med spørsmål om hvilken rett Gramo har til å kreve vederlag for musikk som opphavsmennene har lisensiert direkte, det vil si utenom rettighetsorganisasjonene.

I sitt svar til Creative Commons Norge 15. juli skriver departementet at Gramo ikke skal kreve inn vederlag når det er gitt samtykke til slik fri fremføring:

“Departementet har etter dette lagt til grunn at utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere etter omstendighetene kan gi samtykke til fri offentlig fremføring av sine lydopptak, og at Gramo i så fall ikke skal kreve inn vederlag for denne bruken. Om utøvende kunstnere og fonogramtilvirkere derimot ønsker å motta vederlag for bruken av sine lydopptak, kan vederlagskravet bare gjøres gjeldende gjennom Gramo.”

– Vi formidler musikk fra Tribe of Noise til 13 markeder og Norge er det eneste landet der vi møter krav om vederlag, sier Gustav J. Nordlindh i Royal Streaming.

Han sier det er vanskelig å jobbe mot Norge når alle andre rettighetsorganisasjoner i andre markeder der Royal Streaming opererer aksepterer konseptet.

Håper på frislipp

– Hvordan reagerer du på at det norske Kulturdepartementet nå ser ut til å mene at GRAMO ikke skal kreve inn penger fra musikk som er forvaltet via Creative Commons og Tribe of Noise?

– Dette er første gangen jeg hører om det, og gir håp om at vi kan tilby vår musikktjeneste også til norske butikkjeder.

Nordlindh sier han har hatt en åpen dialog med de svenske rettighetsorganisasjonene siden 2006.

Han innrømmer at Royal Streaming møter problemer også i andre land enn Norge, men at det oftest “handler om mangel på kunnskap og at man helst vil at ting skal være slik de alltid har vært”.

– Men musikkbransjen er i forandring. Ikke minst finnes det mange flere måter å få sin musikk ut på nå enn det gjorde før. Å jobbe med oss er bare en av mange andre muligheter, sier Nordlidh.

Til styremøte

Gramos administrerende direktør Martin Grøndahl sier til Ballade at organisasjonen ennå ikke har hatt tid til å vurdere brevet fra departementet, men at brevet skal diskuteres av Gramos styre i september.

Gründer Hessel van Oorschot, som kaller seg ”Chief of Noise” i Tribe of Noise, har store forventninger til at Kulturdepartementets vurdering vil føre til at han kan formidle sin katalog av musikk, som er forvaltet utenom rettighetsorganisasjonene, også i Norge.

Tribe of Noise har 24 000 registrerte artister. Musikken distribueres med Creative Commons-lisenser, som styrer hva slags bruk rettighetshaverne åpner for. Mer spesifikt dreier det seg om CC 4.0, som gir rett til kommersiell bruk av musikken.

Dersom musikk som er lastet opp til Tribe of Noise blir plukket ut av kunder og brukt i en video eller strømmet i en butikk, blir rettighetshaverne avregnet av Tribe of Noise med 42,5 % av “salgssummen”.

Kun ikke-kommers?

I Europa er regelen at artister som ønsker å bruke en Creative Common-lisens for kommersiell bruk må melde seg ut av rettighetsorganisasjoner som TONO. Men Hessel van Oorschot har store forventninger til et nytt EU-direktiv, hvor unionen prøver å myke opp systemet slik at det blir lettere å bruke alternative forvaltningsregimer.

Fra TONO får Ballade imidlertid beskjed om at direktivet kun omfatter ikke-kommersiell bruk av musikk. I så fall vil ikke direktivet gjøre det mulig for et medlem av en rettighetsorganisasjon å velge å forvalte deler av sin katalog via den Creative Commons-lisensen som Tribe of Noise i dag benytter.