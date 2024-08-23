Ballade video: Filmen om oss

Med Erlend Ropstad, Peder Elias, Håkon Brunborg, Arsenalet og Damokles. Og dobbel dose The Gratitudes med Ingvild Hammer i spissen.

Ny uke og ny utgave av Ballade video. I år er det 50 år siden det amerikanske rockebandet The Ramones kom sammen for første gang. Det ble en viktig del av oppstarten til punk-bølgen, som de neste årene skulle skylle over det meste av verden.

Punken har vist seg som nesten overraskende levedyktig, særlig tatt i betraktning av at mange av de tidlige gruppene måtte kaste inn håndkleet nokså snart. Fremdeles dukker det opp nye punk-plater og festivaler over store deler av kloden. Også her hjemme i Norge.

Et bevis på dette er plateserien Pønk i Norge, som tidligere i år kom med sin tiende utgave. Med utøvere fra Horten, Trondheim, Ålesund, Bergen, Karmøy, Voss, Stavanger, Lillehammer, Oslo, Nord-Trøndelag, Halden, Moss, Finnmark og Sogn og Fjordane.

Utgiver av denne plateserien er Fucking North Pole Records, som drives av Robert Dyrnes. Han har også en finger med i spillet i Westergaard Records, som vi denne uken presenterer gjennom det nokså ferske bandet The Gratitudes. Også Arsenalet har vel en god del punk attitude i uttrykket sitt.

Kort sagt: God fornøyelse!

ERLEND ROPSTAD: Filmen om oss

Den prisvinnende artisten og låtskriveren Erlend Ropstad er tilbake med ny musikk. I dag, 23. august, slippes den nye singelen og musikkvideoen «Filmen om oss». Her får vi en en smakebit på det kommende albumet Like evig som oss, som slippes 18. oktober.

– Jeg tenkte det kunne være gøy å skrive en låt om metalivene våre, at vi nå publiserer ‘live’ bilder og film av våre livshendelser, sier Ropstad. – Samtidig ville jeg leke med ideen om at minnene om hendelser i livene våre, fra før alle publiserte alt, kan sees på som film eller som manus.

Musikkvideoen til «Filmen om oss» er en visuell reise fra en tur til Skottland i mars 2024, hvor Ropstad og fotograf Pål Laukli fanget øyeblikk som nå er en del av prosjektet «Like evig som oss». Videoen gir en autentisk og nostalgisk følelse, og speiler på en elegant og minimalistisk måte låtens tematikk. Også Mathias Ingvoldstad er kreditert på regi og foto.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Med hele åtte Spellemann-nominasjoner og priser som Prøysenprisen og Gammleng-prisen bak seg, har Erlend Ropstad opparbeidet seg et rykte som en av de fremste stemmene innenfor norsk rock og til en favoritt blant både kritikere og publikum.

Like evig som oss blir oppfølgeren til Gleden & Sorgen fra 2022. Det er Ropstads tiende album siden 2007.

PEDER ELIAS: Bonfire

Peder Elias feiret nylig femårsjubileet til låten som skaffet ham gjennombruddet i Sør-Korea: «Bonfire».

– På Spotify har «Bonfire» drøye ti millioner avspillinger, men om vi legger til de asiatiske strømmetjenestene, så har den streamet litt mer, skriver Sony Music Norway i en kommentar. – Over en kvart milliard (!) ganger, faktisk.

«Bonfire» har overraskende nok ikke hatt en musikkvideo før nå. Nå kan du til gjengjeld sjekke den 27 år gamle artisten i en veteranbil og norsk natur. Peder Elias Eriksrud Kjørholt er født i Trondheim. Han ga ut debutalbumet Love & Loneliness i april 2022, samme år som han vant Spellemannprisen 2022 i klassen Årets internasjonale suksess.

– For fem år siden startet «Bonfire» som en liten gnist, som i dag har blitt til en lysende flamme, sier Peder Elias selv. – Det skyldes den utrolige støtten jeg får fra publikum. Jeg må bare si takk for hver eneste lytting, deling og alle minnene.

Rett før sommeren dro han selv på et nytt besøk til Shanghai og Seoul.

HÅKON BRUNBORG: Westye Egebergs gate

Fredag 30. august slipper Håkon Brunborg sitt debutalbum Chimera på Koke Plate. Tidligere i sommer kom han med en musikkvideo til låten «Westye Egebergs gate», som vi nå presenterer her.

Håkon Brunborg er en multiinstrumentalist, komponist og produsent fra Oslo med lang erfaring fra mange ulike band og artister.

– Enten det er som frontfigur i indie-bandene Magic Mirror og Clowder, eller som musiker for artister som Ane Brun, Fay Wildhagen og Tuvaband, har Brunborg satt preg på det norske musikklandskapet, sier plateselskapet Koke Plate i forkant av slippet av Chimera. Det kommende albumet er hans første utgivelse under eget navn.

Koke Plate skriver at Brunborgs musikalske uttrykk kan beskrives som eklektisk og utforskende instrumental-indie, «inspirert av japansk spillmusikk og 70-talls synth avant-garde».

– Her møter man en blanding av håndtrommer, gripende steelgitarer og fortryllende strykearrangementer. Det musikalske universet blir ytterligere beriket med bidrag fra noen av landets fremste instrumentalister, blant annet Lars Horntveth og Tore Brunborg – Håkons far.

På dette kuttet hører vi også Erland Dahlen (trommer), Veslemøy Narvesen (perkusjon), Sofie Mortvedt (fiolin), Sunniva Lillian Shaw of Tordaroch (cello) og Birk Brunborg Kjenstad (trombone).

THE GRATITUDES: Datin’ The Donnas

Powerpop-kollektivet The Gratitudes har vært i studio og spilt inn sitt debutalbum. Det skal vi presentere hele to smakebiter fra, og starter med den første singelen: «Datin’ The Donnas». Den kom i juni, godt timet til sommerdager og softis med strø.

– Låta er en hyllest til The Donnas, et av de virkelig coole banda på 90-tallet. Den er en feiring av Akkes den gang skrullete fantasier om å date alle fire i bandet, gjerne på en gang, ler vokalist Ingvild Hammer.

Atle Egil «Akke» Knoff Glomstad spiller gitar i The Gratitudes. Han er fra Cockroach Clan, og er slett ikke det eneste medlemmet med en viss merittliste. Bassist Morten Lunde har spilt i Kosmik Boogie Tribe og Mormones, mens trommis Magne Vannebo har latt høre fra seg i The Good The Bad and The Zugly og Kosmik Boogie Tribe. Alle tre korer.

«Datin’ The Donnas» ble spilt inn hos Anders Møller i Subsonic Society. The Gratitudes har alt gitt ut et par singler, og ga i fjor også ut EP-en «Beans». Den ble nevnt som årets beste EP og årets beste låt på musikkbloggen til deichman.no.

Britiske originalrock.net skrev på sin side: – It has the hallmarks of an absolute Pop/Punk classic landing somewhere between Hey! Hello!, Hole and Cheap Trick, and I can’t stop hitting repeat.

THE GRATITUDES: I Win Again

Debutalbumet til The Gratitudes har fått tittelen Degenerates Are Back, og slippes 4. oktober på Westergaard Records. Bandet har holdt på siden 2022, og omtaler musikken som «godt plantet i flere musikalske bøtter, men med catchy melodier som blodrød tråd».

Fredag 16. august kom «I Win Again», som er single nr. to fra Degenerates Are Back. Anders Møller medvirker på perkusjon på albumet, som er mastret av Vegard Kleftås Sleipnes, også fra Subsonic Society.

– Atle Egil «Akke» Knoff Glomstad er gitaristen som aldri slipper andres låter gjennom nåløyet, den slubberten av en despot, sier Ingvild Hammer, stadig med et glimt i øyet.

Akke selv sier dette om «I Win Again»:

– Det er en nidvise over 2023-resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget, som for mange var triste greier. Høyresiden gjorde det skremmende bra. Like skremmende var den svulstige seiersrusen de viste over å ha muskler til å fortsatt bedra befolkningen.

– Men dette er jo politikkens natur. Fordelen med å drive med rock isteden, er at i denne sirkusmanesjen kan vi også gjøgle, svindle, bedra og male med bred pensel, men slippe unna med det uten å bli kalt inn på teppet og stå til offentlig ansvar. Slikt blir det seierslåt av.

ARSENALET: Ditt problem, ikke mitt

– Arsenalet ble startet en vårdag i mai for fire år siden, av to gamle musikkvenner som synes det manglet visesang som tok for seg sånne street-ting som fyll, knark, sjøldrap, svik, hard kjærlighet, og alt annet snacks rap-bransjen stort sett har hatt monopol på. Vi skal vise gatene, vi, tenkte duoen. Endelig et opprør!

Slik beskriver Arsenalet seg selv. Her finner vi Hasse Vigeland og Kim Morten Krohg Mohn, med bakgrunn fra band som Geniale Griser, Metadox, Angst og Jin´ Rik´ Sha´. De har også spilt sammen i industrimetall-bandet Wrong from the Start.

Rett før sommeren slapp Arsenalet sin første single, «Ditt problem, ikke mitt». Den finner du også på debutalbumet Visesang for gatene, som slippes utpå nyåret på Idunsfella Records.

– Det kommer naturligvis flere singler før den tid. De er nok ikke like lystige, forteller Kim Morten.

Den nokså rett fram videoen til «Ditt problem, ikke mitt» er laget av Aleksander Dario for Filthy Frames. Her ser vi også Milla Camilla, som muligens vil bli å se og høre på scenen med Arsenalet i fremtiden.

DAMOKLES: Angel In A Dumpster

Vi avslutter med en premiere av det mørkere slaget. Den kommer via Damokles, som i dag slipper sin første single og video fra deres kommende tredjealbum, A Trophy Collection.

– Bli med oss ​​på en bisarr reise, der vi dykker dypt inn i de dystreste aspektene av menneskesinnet, sier bandet selv. – A Trophy Collection er et konseptalbum som utforsker livet og historien til en fiktiv seriemorder.

– Utgivelsen blir en detaljert reise inn i drapsmannens indre, gjennom sidestilte øyeblikksbilder fra hele hans virke. Fra planleggingen av de første mordene til hans forsøk på å rasjonalisere ugjerningene – men også konfrontasjonene med ofrenes familier i rettssalen.

Oslobandet beskriver «Angel In A Dumpster» som et nærblikk på den fragmenterte psyken til morderen. – Den er også hans kjærlighetsbrev til ofrene – og en forvridd popsang over en bunnløs avgrunn.

Selv sier Damokles at det kommende albumet er inspirert av artister som The Afghan Whigs og Nick Cave. Samt Berlin-trilogien til David Bowie, tilsatt en god dose postpunk og en klype Beach Boys.

Damokles består av Jonatan Eikum, Ronny Flissundet, Gøran Karlsvik, Kristian Liljan og Fredrik Ryberg. Det er Karlsvik som har laget videoen, noe han også gjør for duoen Rule Of Two.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 235 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤