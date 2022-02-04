Ballade video: Gleden & sorgen

Ny og brillefin utgave! Med Numa Edema, Erlend Ropstad, Röyksopp, Sea Change, The Orange Dots, Nordlys, Skov og Vilde Tuv.

Da har vi begynt å åpne opp litt igjen. Men fremdeles gjenstår en del restriksjoner, som særlig har konsekvenser for steder med hovedfokus på stående publikummere. Også forbudet mot dans henger ved, noe som gjør at ikke alle i konsert- og utelivsbransjen slipper jubelen helt løs.

Mange artister har nok brukt ventetiden på å forberede og spille inn nytt materiale. Det har ført til en rekke gode utgivelser i januar, med både veletablerte og nyere navn. Vi har som vanlig plukket ut noen av videoene som er kommet i det siste, ofte som forsmak på plater som vil komme i løpet av våren.

NUMA EDEMA: Coming Home

Premiere!

Numa Edema slipper i dag sin nye single «Coming Home» – med video-premiere her hos oss. Singelen er spilt inn live hos Newtone Studios i Oslo, med hele 17 musikere, og er oppfølgeren til låten «Oslo».

– Jeg har selv erfart at ærlighet er det beste, sier Numa Edema om «Coming Home».

– Har du tråkket litt feil, så innrøm det. Sammen med litt humor – litt! – kan det være med å sette konflikter i perspektiv. Dermed kan man finne ut av problemer sammen, så lenge man er trygge på kjærligheten til hverandre.

Numa Edema er kjent som en av Norges beste soul-utøvere. Han har spilt for vinnere av Nobels fredspris, og har turnert i USA med Stephen Stills og Judy Collins. Han har også opptrådt på TV-programmer som Lindmo og TV-Aksjonen.

Han er nå bekreftet på to festivaler til sommeren, og skal på turné til høsten. Albumet Soul Out Of Oslo er ferdig innspilt, med flere videoer på vei.

– Jeg er så stolt av byen min. Så mye av min identitet består av Oslo. I tider hvor jeg har slitt med å se min egen identitet har byen alltid vært der. Jeg kjenner den så godt og den kjenner meg.

ERLEND ROPSTAD: Heilt uten synd

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«Heilt Uten Synd» er single nummer to fra Erlend Ropstads kommende album Gleden & Sorgen. Og den inneholder noen tekstlinjer som nærmest fremstår som profetiske etter regjeringens pressekonferanse sist uke:

Sønn, jeg vet du kan denne dansen

Livet har aldri vært kortere enn i kveld

Jeg har hørt det er lov igjen å leve

Lov å la gråten stoppe latteren

Selv om låten er ny har den likevel en lang forhistorie, med elementer som oppsto for flere år siden. Det lar vi Ropstad selv få forklare for oss:

– Gitarriffet til «Heilt uten synd» er et som jeg har plaga bandet mitt med på øvinger og lydprøver i to-tre år. Typ at jeg sier «Og nå skal vi spille denne», og så har de ingen aning hva slags låt det er. Så den har blitt jamma mye på, til jeg endelig fikk satt på en tekst her vinteren 2021, og fant en måte å synge låta på.

– Videoen lagde jeg ellers med min ni år gamle sønn Evert, mens vi satt i isolasjon her i hagen. Han førte kamera – og jeg hadde alle Seattle 92’-vibbene i klippen.

Vi hører Erlend Ropstad (gitarer og vokal), Per Jørgensen Tobro (bass) og Gunnar Sæter (trommer). Ropstad har selv vært produsent med Roar Nilsen, mens Øystein Frantzvåg har mikset i Nabolaget studio. Sangen hadde førpremiere på «Stjernepose» på NRK P13 tidligere denne uken.

Albumet Gleden & sorgen kommer sannsynligvis 28. april, etter at nok en single blir sluppet.

– Og tittelen må ikke forveksles med salma «Sorgen og gleden», avslutter Ropstad.

RÖYKSOPP: Impossible

I 2014 annonserte Svein Berge og Torbjørn Brundtland at de var ferdige med albumformatet, og at The Inevitable End ville bli deres siste album i ordets tradisjonelle betydning.

Nå lanserer de likevel Profound Mysteries, som omtales som et utvidet konsept-univers. Alt 1. januar kom videoen «(Nothing But) Ashes…» av Jonathan Zawada. Han sto også bak «The Ladder». Samtidig har det blitt sluppet flere korte, lett mystiske filmer og videoer, inkludert den Kasper Häggström-regisserte kortfilmen «BJA».

Og nå følger altså en litt mer tradisjonell musikkvideo, i form av «Impossible», der Röyksopp har med seg den britiske elektronika-artisten Alison Goldrapp. Også tidligere har de samarbeidet med sterke, kvinnelige vokalister, som Anneli Drecker og Robyn.

– Det har vært helt utrolig å jobbe med Svein og Torbjørn, sier Goldfrapp. – Jeg har vært fan av musikken deres i flere år, og det var en fascinerende glede å kunne lage «Impossible» med dem. Jeg håper virkelig at alle elsker låten, ettersom det er mer på vei.

CD-utgaven av Profound Mysteries skal etter planen slippes 19. april på Dog Triumph.

– Som mennesker så er det vi ikke vet med på å overskygge det vi allerede vet. Som tenåringer diskuterer vi vår egen fascinasjon med det uendelige og umulige – livets dypeste mysterier, kommenterer duoen kryptisk.

SEA CHANGE: I Put My Hand Into A Fist

Denne videoen er regissert av Lisa Enes, med cinematografi av Alvilde Naterstad. Den er også siste smakebit og single før Sea Change slipper tredjealbumet Mutual Dreaming 11. februar. Fra før av har hun gitt ut Breakage (2015) og Inside (2019), begge på eget selskap.

Sea Change er prosjektet til norske Ellen A. W. Sunde, en elektronisk artist og produsent som spesialiserer seg på soniske collager, Musikken hennes har blitt beskrevet som klubbmusikk dekonstruert og gjenoppbygd i nye former.

Ellen A. W. Sunde vokste opp i Sør-Norge, og har senere tilbragt tid i Oslo, Berlin og Los Angeles. Sea Change er en enkvinnesprosjekt, som etter hvert fått solid anerkjennelse hos sentrale medier som NME, The Guardian og Loud & Quiet.

– Fra Breakage til Mutual Dreaming har lyden av Sea Change svingt og mutert – fra luftig, atmosfærisk pop til boblende, formskiftende elektronika, heter det i forhåndsomtalen. Det kan vi bare si oss enig i.

Sunde har også produsert musikk for andre interessante navn på dagens musikkscene, slik som norsk-britiske Tuvaband og engelske Empathy Test.

THE ORANGE DOTS: Duo for Mallets and Guitar

The Orange Dots består av Tore Ljøkelsøy (trommer, vokal) og Thomas Bergsten (gitar og vokal) fra The Harvey Steel Show. Albumet Nautic Girl ble sluppet sist fredag, og er utgitt på Safe & Sound Recordings.

Duoen sier at de spiller euforisk, ekspressiv og suggererende musikk med jazz, kunstrock og psykedelisk verdensmusikk som utgangspunkt. Og anbefaler seg selv for fans av John Coltrane, Jimi Hendrix, Sonny Sharrock og White Stripes.

– Videoen til «Duo for Mallets & Guitar« er laget på null-budsjett av Thomas Bergsten, hjemme i stua, mens datteren på to år danset rundt og spurte hva han drev med, sier The Orange Dots.

– De svømmende og flytende visuals-ene er laget på mobiltelefonen, og er en film av en film av en film inne i en film inne i en musikkvideo – som på nytt er snurret rundt og rundt i en datamaskin før det ble som det ble.

Låten er improvisert, og baserer seg rundt en balafon som Thomas fikk billig fordi den var «ustemt». Noen av tonene er «20 cent for høye», andre er «33 cent for lave»

– Ingenting er stemt slik et piano er stemt. Men for et enormt harmonisk univers det gir, sier duoen entusiastisk. – Spesielt sammen med en gitar med kvart-toner. Ellers er det ikke slik at vi ikke liker bassister, men vi har rett og slett ikke råd med dagens strømpriser.

Det blir slippfestkonsert for Nautic Girl på MIR i Oslo den 10. februar.

NORDLYS: Candy Flip

Nå får det bli litt nordnorsk hip hop. Her er Tromsø-rapperen Joakim Aronsen, aka Nordlys. Tidligere har han samarbeidet med hip hop-veteranen fra Equicez, Cast Zobon, med låten og musikkvideoen «Pantera».

Musikken er ved KEF, også kjent som Andreas Kefalas. Vi lar ham fortelle litt om låten og prosessen:

– Jeg er musikkprodusenten som som regel leker med instrumenter, sounds, melodier og lager beats fra bunnen. Altså ingen samples fra andre sine låter, selv om dette er hip hop.

– Jeg er opprinnelig fra Hellas (Kreta), men bosatt i Oslo i de siste 10 årene. Så her blander vi litt av begge sidene av kontinentet.

– «Candy Flip» handler om å drømme gjennom realitetene, men også å klare å reflektere gjennom prosessen. På en måte blir den reise til en annen dimensjon eller drømmeland om en vil. En flukt fra virkeligheten.

Nicklas Persson fra Zen Made Media står bak bildene her, som presenteres som en estetisk og trippy video som representerer – og går dypere inn i – teksten.

SKOV: En fyr å gå lei

La oss få presentere: En Lars Fredrik-film!

Sammen med sminkør Marie Hegbom og produsent John Just Jarre har Lars Fredrik nemlig skapt en ny karakter. Filmen er skutt på 16mm, tar utgangspunkt i strofen Litt grønn men helt grei fra låta, og illustrerer en traust alien som er stuck i hverdagslige rutiner.

– Sammen med papegøyen Marius og hunden Bella ser En fyr å gå lei timene fly forbi utenfor vinduet – før filmen tar en skarp venstresving i siste tredjedel, heter det.

«En fyr å gå lei» har vært ute en stund på Rohdos Records. Skov sier selv at de har endelig oppnådd målet sitt: Å høres ut som husbandet på en brun pub i verdensrommet.

– Det er Super Mario 64-synth og perkusjon på halvtom kaffekjele. Med et melankolsk og luftig skråblikk på tilværelsen gjennom strofer som Jeg har skapt et problem / En ny karakter og Ingen andre skaper våkenatt / Mange inntrykk for en liten katt.

– Den illustrerer en fyr fanget midt i komfortsonen og hverdagen: En fyr å gå lei.

Singelen er produsert og mikset av Andreas Heinesen Kase, og mastret av Magnus Guldbrandsen. Slippet ble feiret både på John Dee i Oslo og Samfundet i Trondheim.

VILDE TUV: Grotten

Og la oss også presentere: En Vegar Tryggeseid-film!

Vegar Tryggeseid fra Humornieu er favorittkomikeren til Vilde Tuv. Da passer det jo veldig bra at han lagd det som kalles «et sterkt portrett av fansen til Vilde Tuv».

Men hvor stor fan er Michael Amundsen egentlig? Han har i hvert fall en sterk motvilje mot å la seg definere av det faktum at han er fan av Vilde Tuv. Vi følger Michael gjennom et snødekket Oslo, i «et unikt og sårbart hverdagsepos».

Sporet «Grotten» er hentet fra albumet Melting Songs, som kom på tampen av fjoråret.

Dette er det femte sporet fra det generøse musikkvideo-prosjektet til albumet – der alle de 10 sangene får en video laget av kollegaer Tuv beundrer.

Tidligere videoer er laget av Håkon Hoffart (fjorårets Spellemann-vinner for Beste musikkvideo), Veronica Bruce, Maria Hilde, Fredrik Maaland. De kommende bidragene er laget av billedkunstnerne Melanie Kitti, Tore Winsents og Bea Persson, samt elektronika-duoen Smerz, og blir sluppet utover våren.

Vegar Tryggeseid er blant annet kjent fra podcasten «Må på behandling» med Morten Ramm, og som forfatter av boken Historien om Norge: År 10 000 f.Kr til 2019 – De vanskelige årene.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 126 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤