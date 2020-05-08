JM Norway 50 år: – Mer relevant enn noen gang

I 50 år har JM Norway jobbet med å gjøre kulturlivet tilgjengelig for flest mulig ungdom. Daglig leders ambisjon er at mye av den jobben de gjør i dag skal være overflødig om 10 år.

– Jeg er veldig stolt over å kunne jobbe med en organisasjon som etter 50 år er relevant, og mer relevant enn noen gang. Det er ikke gitt. Veldig mange virksomheter oppleves litt på siden etter hvert. Men vi har en enorm etterspørsel etter våre prosjekter, sier Ingunn Sand, daglig leder i organisasjonen JM Norway, før hun legger til:

– Jeg opplever oss som en ung 50-åring. Og det er fint!

Den norske avdelingen av verdens største, internasjonale nettverk for ungdom og musikk, Jeunesses Musicales International, feirer 50 år i år.

Den norske avdelingen har de siste fem tiåra jobbet for at alle barn og unge skal kunne få tilgang til kulturopplevelser og et internasjonalt musikkliv under mottoet «Making a difference through music». Utvekslings- og kompetanseprogrammet MOVE, musikkcampen LOUD! (for jenter, transpersoner og andre underrepresenterte kjønn), folkemusikkleiren ETHNO, Parkert Piano og KulturIntro for unge flyktninger er blant prosjektene organisasjonen står bak. Alle har til hensikt å fremme musikkforståelse i tillegg til personlig utvikling for barn og unge.

– Vi jobber for at alle barn og unge som ønsker det, skal kunne finne seg en plass i kulturlivet, spesielt de som opplever at det er noe som hindrer dem i å få en plass, sier Sand.



LES OGSÅ: Hvem vil overta et flygel?

Annen type feiring

Feiringen av 50-års-jubileet blir imidlertid litt annerledes enn planlagt. På grunn av den pågående korona-krisen måtte festforestillingen på Sentralen i Oslo 7. mai avlyses, og erstattes med en streamet mini-konsert fra en bakgård på Galgeberg i Oslo. Innsendte videohilsener fra tidligere deltagere, ansatte og samarbeidspartnere sikret imidlertid en feiring med gratulasjoner og minner fra prosjekter opp gjennom årene. Jubileumskonserten med tidligere JM Norway-deltager og Spellemannprisvinner Selma French Bolstad (sang, fele) og Ibou Cissokho (sang, kora) ble holdt i bakgården til en av deltagerne som hadde sendt inn hilsen.

Se bakgårdskonserten med Selma French Bolstad og Ibou Cissokho her:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJMNorway%2Fvideos%2F534395103894528%2F&show_text=0&width=560

– Når vi ikke kan invitere folk på fest, tar vi med festen til dem. Vi trakk en vinner blant dem som sendte inn hilsen til oss, og de fikk en konsert i gave. Det er egentlig mye mer oss, å være til stede ute, der folk er, forteller Sand.

– Deltagerne har alltid vært hovedfokuset vårt, og vi liker å være usynlige gledesspredere.

Endret etter korona

Organisasjonen jobber nå på flere nye måter etter at tiltakene mot korona satte en stopper for de fleste kulturtilbud i Norge. Unge deltagere som var sendt ut med kompetanseprogrammet MOVE, ble hentet hjem fra vertslandene de besøkte. Musikere tilknyttet til folkemusikkleiren ETHNO har satt i gang digitale samspillprosjekter. Og LOUD! – leiren der unge jenter, transpersoner og andre underrepresenterte kjønn skal få lære samspill og musisering – blir flyttet fra Haugetun Folkehøyskole til Oslo slik at smittevernreglene skal bli lettere å overholde om deltagerne ikke bor sammen på leir.

– Vi har jobbet mye i det siste med å tilpasse oss en digital hverdag, og er glad for noen av de nye verktøyene. Vi vil ta med oss noe av dette videre og forsøke å nå flere, sier Sand og forteller at de har regelmessig dialog med alle de unge som skulle ha deltatt på arrangementer som nå er avlyst.

– Det har blitt tettere kontakt mellom møtene og vi har etablert nye plattformer som jeg tror vi vil opprettholde, forteller hun.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Etablert etter krigen

Mens JM Norway i går kunne feire 50 år, er den internasjonale delen av organisasjonen hele 75 år, og ble etablert etter krigen i 1945 for å gi nye perspektiver, skape endring og knytte forbindelser mellom mennesker og kulturer.

– Det er noen paralleller til det som skjer nå og det som skjedde etter krigen. JM startet med å tilby pianokonserter av høy kvalitet i Belgia. De ville gi en reell pause i hverdagen for barn og unge. Vi ser at de unge også trenger positive pauser fra korona-tiltakene nå. Vi ser også godt at det er stor forskjell på hvilke ressurser de unge har og at det påvirker hverdagen deres, sier Ingunn Sand.

Vanligvis oppsøker organisasjonen barn og unge på ungdomsklubber eller der de er, men nå har de måttet tenke nytt og forsøker å tilby digitale erstatninger som engasjerer barna. Mange av de unge har fortalt at de er lei skole og annen undervisning på skjerm, men Sand legger til at de som internasjonal organisasjon også ser hvor mye hardere koronakrisen har vært for både kulturbransjen og unge i andre land.

– Våre søsterorganisasjoner er veldig mye mer preget av det enn oss. Vi er fokusert på det vi får til og gjør under denne koronakrisen. Og så tenker vi at en slik samfunnsendring garantert vil skape god kunst, slik kriser også gjør. Samtidig vil vi også tape god kunst på veien.

Stolt

Ingunn Sand har ledet organisasjonen i åtte år, men når hun skal oppsummere høydepunktene i JM Norway-historien, er hun aller mest stolt av at 50-årsjubilanten har overlevd i så mange tiår.

– Vi er et velfungerende internasjonalt nettverk som når over 60 000 barn, og som fortsatt står seg. Vi arrangerer blant annet Verdens ungdomskor, med 60-80 ungdommer som møtes jevnlig fra hele verden, det er ganske stilig, sier hun før hun legger til:

– Men alle de rørende øyeblikkene med deltagere, er nok det jeg personlig husker aller best. Det er et privilegium å kunne jobbe for at ungdom møtes og skaper noe sammen. Vi gir nøkler til læring og så skaper ungdommene selv innovasjon. Jeg må ofte tørke noen tårer etter at ungdommen har jobbet sammen, for eksempel på LOUD!, og vi får høre låtene de har laget, og se gjengen som fremstår så trygg og fin.

Visjoner

Ved neste jubileum, om ti år, håper Sand at organisasjonen har jobbet så godt med å tilgjengeliggjøre musikk- og kulturlivet for barn og unge at mye av det de gjør i dag vil være overflødig.

– Om ti år håper jeg at vi har klart å bevisstgjøre bransjen om hvilke hindringer til deltagelse det er for noen ungdommer, og at flere aktører jobber for at det ikke skal være sånn. Vi driver fortsatt med store utvekslingsprosjekter, og har internasjonale camper på norsk jord der norsk ungdom kan få nettverk og kreativ modning. Og så håper jeg at vi, sammen med resten av kulturlivet, passer på at det ikke er ressursene som avgjør om unge talenter får mulighet til å bli store musikere.