Hvem vil overta et flygel?

De har plassert 20 pianoer og flygler rundt om i landet for fri bruk. Nå når et av de parkerte pianoene trenger nytt hjem, holder de konserter for å finne nytt hus til det.

– Skal flygelet stå på ett sted når dere bruker det til konsert i Bjørvika i helga?

– Jaa … Prosjektleder for Parkert piano trekker litt på det. Han er i utprøvingsfasen.

– Vi er væravhengige. Dette blir nok det største stuntet jeg har vært med på når vi plasserer ut et instrument. Vi tror det blir ved Sørenga, i umiddelbar nærhet til badeplassen. Andreas Ljones har akkurat sendt et flygel, et som tidligere har stått til allmen bruk inne på Østbanehallen i Oslo, lenger sør i byen for utendørs øving. For i helga skal prosjektet han leder for JM Norway feire at de har investert i og funnet 20 offentlige hjem til pianoer/flygler. De feirer med tre dager med åpne, gratis utendørs konserter.

Prosjektet Parkert piano er kanskje kjent for deg som har passert et flygel eller piano på Værnes, Flesland eller på Gardermoen, i kjøpesentra, i Østbanehallen (Oslo) eller ved ei Hurtigrutekai. Kanskje har du også satt deg ned og forsøkt deg på «Til Elise» for første gang på lenge? Det i Østbanehallen er forøvrig altså hjemløst nå.

– Det handler om tilgjengelighet. For alle aldre og dem som måtte ville prøve seg på tangentene der det står, men vi har jo særlig fokus på barn og unge, sier Ljones. Han er prosjektleder og programansvarlig i JM Norway, et musikknettverk med barn og unge som målgruppe.

– Jeg oppfatter Parkert piano som et forsøk på å lokke folk over en terskel, til å spille i en annen setting enn man ellers gjør, kanskje bygge ned en sjenanse ..?

– Absolutt. Særlig ett piano som han ofte er innom og ser til brukes så det må stemmes oftere enn de fleste pianoer, der det står på aktivitetsklubben K1, på Tøyen:

– Hver gang jeg er innom, brukes det av unge der. Det skyldes nok også veldig god musikkundervisning på Tøyen, at det er så populært.

Mange av de utplasserte pianoene overtas av kulturskoler etter tre års utplassering. Målet er at alle skal eies av et offentlig hus eller institusjon.

Det er fire unge talenter fra Oslo, tilknyttet Baratt Due og med «flere konkurransedeltakelser enn jeg kan komme på» som Ljones nå har programmert til å spille på det hjemløse «østbaneflygelet», i henholdsvis Bjørvika og på Aker Brygge (promenaden).

– Kall det en fisketur, når vi nå plasserer det ved vannet – og håper oppmerksomheten gir oss en ny lokasjon for det. Ljones håper på en plass blant de mange institusjonene som finner plass i Bjørvika nå.

– Det hadde vært veldig spennende, ivrer han. Og forteller videre at en av de voksne musikerne som også spiller, Aksel Kolstad, øver med sitt SUP-brett og kanskje også seilutstyr når de tester det i friluft.

– Du skal ikke se bort i fra at Kolstad ankommer konserten på en måte som … har noe å gjøre med vann. Litt kryptisk antyder Ljones at sjøankomst ved den kjente badeplassen kan bli en del av showet.

– Hvor mye brukes de parkerte pianoene? Hvilken oversikt har dere over det, og er det i tråd med intensjonen om å nå ut bredt ?

– Hvis du finenr fram emneknaggen #parkertpiano på instagram ser du blant annet en flyvertinne som jevnlig gir små konserter, og du ser aktivitet på alle pianoene. Bruken på Tøyen er også veldig gledelig, det er ikke sikkert alle dem som bruker dét hadde hatt råd eller plass til et instrument selv.

Kulturskolene som nå eier pianoene melder også tilbake om hyppig bruk, og dessuten: JM får meldinger via nettsida om at ikke alle elsker en overraskelseskonsert når de er i transit. Tilbakemeldingene på hva og hvordan det spilles «kan være av begge typer,» sier han med et smil:

– Musikk er jo aldri nøytralt. Det er ikke sikkert de har ønsket seg akkurat dén konserten de fikk. Det er all mulig bruk, beskriver han.

Veien videre

– Nå skal vi sette oss ned med Sparebankstiftelsen og se om de er interessert i å være med videre. Og så har jeg stor pågang fra konserthus som ser at disse finnes, og som sier at dette vil de også ha.

JM Norway er den norske avdelingen til Jeunesses Musicales International (JMI), et internasjonalt nettverk for å fremme tilgang til kultur og instrumenter. Sparebankstiftelsen er samarbeidspartner for Parkert piano og betaler i millionklassen for de 20 instrumentene.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Parkert piano-konsertene finner sted på Aker Brygge fredag 23. august / i Bjørvika lørdag og søndag 24.–25. august. De som spiller er Emma Lam (12), piano, Andrew Wang (13), piano, Jan Popov Solheim (12), piano, Sherwin Ngan (15), piano samt de profesjonelle Aksel Kolstad på piano og konferansier, Maria Alehandra Conde Campos på cello og Bjarne Magnus Jensen på fiolin. Flygelet er tilgjengelig, også med pianolærere til stede, for dem som vil prøve det etter konsertene – før det rulles videre med mål om permanent bolig.