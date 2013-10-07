Spotify fem år

Spotify har bursdag, og melder her om sine egne milepæler.

Musikktjenesten Spotify ble lansert i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannia og Spania den 7. oktober 2008.

I dag har tjenesten over 24 millioner aktive brukere, derav 6 millioner betalende brukere i 32 markeder. Musikktjenesten ble nylig lansert i Hellas, Tyrkia, Taiwan og Argentina.

I forbindelse med femårsdagen trekker de frem følgende milepæler fra sin historie:

1. april 2006 – Spotify registeres

7. oktober 2008 – Spotify lanseres

November 2009 – Spotify lanseres for mobil

April 2010 – Første integrasjon med Facebook

Mars, 2011 – En million betalende brukere

Juli 2011 – Spotify lanseres i USA

September 2011 – Spotify lanserer samarbeid med Facebook

Januar 2012 – Tre millioner betalende brukere

Desember 2012 – Discover og Follow lanseres

Desember 2012 – Metallica på Spotify

Mars 2013 – 24 millioner aktive brukere, derav 6 millioner betalende

De oppgir også hvilke låter som er mest spilt på Spotify:

1. Macklemore & Ryan Lewis – Thrift Shop 150,8 millioner

2. Gotye – Somebody That I Used To Know 145,7 millioner

3. Imagine Dragons – Radioactive 139,6 millioner

4. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us 136,4 millioner

5. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe 127,8 millioner

6. Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child 127,4 millioner

7. Avicii – Levels 127,4 millioner

8. Daft Punk – Get Lucky 123,3 millioner

9. David Guetta – Titanium 120,3 millioner

10. Rihanna – Diamonds 117,9 millioner