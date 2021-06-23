Barnepublikum på Marked for musikk 2019(Foto: Lars Opstad)

Vil hjelpe musikere til å lage bedre barnekonserter

23.06.2021
- Red.

– Gratis og skreddersydd for musikere som vil lære mer om hvordan de lager gode konserter for de yngste.

I dag åpner et knippe initiativtakere for søknader til nyheten gratis fagdøgn for musikere for å bli bedre på konserter for barn og unge.
Bak fagdøgnet står kunstnerforbundet Creo, Kulturtanken, Marked for Musikk (Larvik) og ØKS – Østafjelske kompetansesenter for musikk(Drammensregionen), som vil inspirere gjennom denne musikersamlinga de nå lanserer – den arrangeres første gang kommende oktober. De som plukkes ut skal inpirereres til å lage gode konsertproduksjoner for barn og unge. Det skriver Østafjelske Kompetansesenter for musikk (ØKS) i en pressemelding til Ballade.
– Fagdøgnet blir et eget program skreddersydd for musikere som ønsker å lære mer om hvordan de lager gode konserter for de yngste målgruppene. I løpet av to dager vil de få oppleve og evaluere et mangfold av spennende nasjonale og internasjonale produksjoner, delta i relevante workshops og seminarer og få et stort nettverk i denne delen av bransjen, forteller prosjektleder hos ØKS, Marit Stokkenes.
Musikere trenger ikke å ha erfaring fra å jobbe med barn og unge for å søke om plass.
– Det viktigste er at de er motivert, og at dette er en målgruppe musikerne ønsker å lære mer om og lage ting for, sier hun.
Marked for Musikk er en visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, og arrangeres i Larvik hver høst. Der møtes mange som jobber med Den kulturelle skolesekken, kulturhus, festivaler og biblioteker.
– Vi har fått henvendelser fra musikere som lager eller ønsker å lage konsertproduksjoner for barn og unge, men ikke har nettverket på plass, oversikten over hvor de kan spille eller vet hvordan de kan komme inn i DKS-systemet. Samtidig har arrangører vi har kontakt med uttrykt at det er lenger mellom de virkelig gode konsertene for barn og unge, beskriver Stokkenes, som derfor mener de svarer på et behov.

På grunn av den krevende situasjonen mange musikere har levd med det siste året, blir fagdøgnet gratis.

– Program, reise og opphold er alt inkludert for de heldige som får plass, noe som har vært mulig å tilby takket være et veldig godt samarbeid mellom Marked for musikk, Creo, Kulturtanken og ØKS. Det er også veldig gøy at Nopa har tro på prosjektet og har reservert to plasser til sine medlemmer, sier Stokkenes. Årets samling blir en pilot, og antall plasser blir antakelig opp til femten, litt justert etter smittesituasjon og reguleringer.

– Etter en så krevende periode er det ekstra gøy å kunne starte et tilbud som vil gi musikere enda flere kreative bein å stå på og flere muligheter for arbeid framover.
Torsdag 24. juni åpner søknadsportalen – søknadsfrist er 15. august. Fagdøgnet for musikere finner sted 19. – 20. oktober 2021.
Marked for Musikk

