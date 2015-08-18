Rikskonsertene får ansvar for DKS

Regjeringen melder at de omstrukturer Den kulturelle skolesekken. I samme omgang øker de midlene med 12,2 millioner kroner.
I en pressemelding fra Kulturdepartementet meldes det at omstruktureringen skjer for å skape et tettere samarbeid mellom skole- og kultursektoren. De vil også øke kvaliteten på kulturtilbudet som tilbys elevene, og dette skal gjøres ved å gi et nytt og utvidet mandat til Rikskonsertene. Det er også et nytt navn i gjære for konsertene, samt nye oppgaver da de blir en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.
– Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i samme pressemelding.
Videre i meldingen fremgår det at disse rapportene har påvist store variasjoner i kvalitet, og at finansierings- og rapporteringssystemet er unødvendig tungvint. Rapportene kan også påvise at «DKS ikke har klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.» Videre i pressemeldingen uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:
– Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid.
Pressemeldingen inkluderer også det nye mandatet, som er gjengitt her:
– Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen