Fikk betalt for «Stjernekamp»

NMH fikk betalt for studentenes bidrag til NRK-programmet «Stjernekamp». Men MFO er redd TV-kanalene skal slutte å betale frilansmusikere for oppdrag.

Valget av ubetalte studentmusikere til storbandversjonen av det NRK-sendte underholdningsprogrammet «Stjernekamp» har vakt oppsikt.

«14 profesjonelle frilansmusikere gikk glipp av et betalt oppdrag. NRK kan muligens hevde at det er det private selskapet Monster som har skaffet til veie storbandet. Men hva med Norges Musikkhøgskole (NMH) – er dette grei politikk fra de ansvarlige ved NMH?» skrev frilansmusiker Anders Eriksson i et på Ballade 9. oktober.

Les også:

Forsvarer avtalen

Studieleder ved Norges Musikkhøgskole (NMH), Kjetil Solvik, har inntrykk av at det kan ha dannet seg et feilaktig bilde av at høgskolen har gitt gratistjenester til produksjonsselskapet.

– Det er i så fall ikke riktig. NMH har en avtale med produksjonsselskapet og får en økonomisk godtgjørelse, sier han.

Disse midlene går imidlertid til høgskolen og ikke direkte til studentene. Solvik forsvarer den inngåtte avtalen med produksjonsselskapet.

– Det er vanlig praksis at studenter ikke får lønn for praksisinnslag i utdanningen. Det gjelder både ved NMH og ved andre utdanningsinstitusjoner. Det tror jeg i grunnen er uomstridt, sier han.

Vil ikke røpe beløpet

Solvik vil ikke gå ut med hvor mye Monster betalte.

– Har NMH fått godtgjørelse på lik linje med et vanlig honorar etter MFOs frilanssatser?

– Vi har ikke gjort noen vurdering av hvor mye Monster ville måtte betalt for et rent proffstorband etter frilanssatser, for så å kreve det samme. Det er ikke en relevant tilnærming for oss, selv om jeg ser at noen kan mene det burde vært det. Vår vurdering var dels at dette er en tjeneste som det skal betales for, og dels at vi må ha dekket våre merkostnader for prosjektet, sier Solvik.

Trompetist og NMH-student Erlend Hannisdal var med i bandet. Han skulle helst sett at studentene fikk lønn for storbandoppdraget.

– Det var en veldig fin erfaring å være med på sendingen. Men jeg mener likevel at vi burde fått betalt. Hvis man skal gjøre dette igjen bør det i så stor grad som mulig gjennomføres som et profesjonelt oppdrag, sier Hannisdal.

Frykter for frilansfremtiden

Nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Hans Ole Rian, sier at de har tatt opp «Stjernekamp»-engasjementet med NMH etter at Ballade og Klassekampen omtalte saken. MFO er bekymret for at oppdraget fører til at flere henvender seg til studenter i jakten på billig arbeidskraft.

– Vi er selvfølgelig ikke overlykkelige over at NMH gjør sånne grep, selv om vi forstår at musikkstudentene får testet seg. Men det finnes andre måter å prøve seg i yrkeslivet enn å hjelpe NRK med å overholde budsjettene. Vi er redde for at TV-kanalene skal slutte å betale for seg, sier Rian.

Rian mener det faktum at «Stjernekamp» leveres av produksjonsselskapet Monster ikke fritar statskanalen fra ansvar.

– Det er NRK som sender og bestiller. At en statlig finansiert institusjon gjør dette gir et merkelig signal. Du kan jo spørre dem om de ville gjort det med andre yrkesgrupper. Ville de hatt kamerastudenter fra Lillehammer til å filme programmet?

Informasjonsansvarlig for «Stjernekamp», Jade Josefine Nordahl, opplyser at det er snakk om et enkeltstående program, og at det er Monster som har inngått avtalen med NMH. NRK ønsker ikke å kommentere saken utover dette. Monster har ikke besvart Ballades henvendelser.