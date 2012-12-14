Bransjen

3,3 millioner til nye instrumenter på NMH

14.12.2012
Maren Ørstavik

Rene julekvelden, jubler lærere på Musikkhøgskolen.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 3,3 millioner ekstra kroner til Norges musikkhøgskole. Pengene skal gå til nye instrumenter ved skolen.

Blant annet skal det kjøpes et nytt konsertflygel i Levinsalen, og et nytt øveorgel.

De ansatte gleder seg over tildelingen:

– Dette er helt fantastisk. Studentene våre spiller på instrumentene både tidlig og sent i forbindelse med konserter og øving, og det var helt klart behov for oppgradering nå. Nå gleder vi oss til å få nye instrumenter i hus, sier pianistene Håvard Gimse og Wolfgang Plagge i en pressemelding fra Musikkhøgskolen.

PolitikkUtdannelse

Relaterte saker

Stjernekamp

Fikk betalt for «Stjernekamp»

NMH fikk betalt for studentenes bidrag til NRK-programmet «Stjernekamp». Men MFO er redd TV-kanalene skal slutte å betale frilansmusikere for...

Fra Living Room – en konsertserie holdt i private hjem.

Må musikk være nyttig?

Øivind Varkøy utfordrer nyttetenkningens nytte.

Illustrasjon TV

Stjernekamp og Norges musikkhøgskole

INNLEGG: Studentene får ikke betalt, men relevant og verdifull studieerfaring, skriver Kjetil Solvik ved NMH.

Stjernekamp

Stjernekamp – når NRK og NMH dumper frilansmarkedet

INNLEGG: Hvorfor må en lisensbasert suksess dumpe profesjonelle frilansere og bruke ubetalte studenter fra NMH i beste sendetid?

Arne Nordheim

Til fremtiden, fra Arne

Hvordan videreføre pionerånd? På Arne Nordheim-senteret slår man et slag for det eksperimentelle.

Flere saker

Kajsa Balto ga ut «Buot ealla» i mai

Ballade radio: Kajsa Balto og hennes urbane samiske miks

Ung, samisk musikk opplever en boom, etter at Ella Marie og bandet Isak inntok rampelyset. Vi snakker oppblomstring og moderne...

Vinner av Musikklærerprisen 2017 Fridtjof Hjertås Foto: Musikk i skolen

Nå kan du melde på kandidater til Musikklærerprisen

Prisen deles ut i forbindelse med Musikklærernes dag 26.oktober

Ledelsen i All Ears Foto: Privat

Slik programmeres All Ears

Improfestivalen som holdes denne helgen i Oslo vil utforde publikum med bredde.