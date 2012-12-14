3,3 millioner til nye instrumenter på NMH

Rene julekvelden, jubler lærere på Musikkhøgskolen.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 3,3 millioner ekstra kroner til Norges musikkhøgskole. Pengene skal gå til nye instrumenter ved skolen.

Blant annet skal det kjøpes et nytt konsertflygel i Levinsalen, og et nytt øveorgel.

De ansatte gleder seg over tildelingen:

– Dette er helt fantastisk. Studentene våre spiller på instrumentene både tidlig og sent i forbindelse med konserter og øving, og det var helt klart behov for oppgradering nå. Nå gleder vi oss til å få nye instrumenter i hus, sier pianistene Håvard Gimse og Wolfgang Plagge i en pressemelding fra Musikkhøgskolen.