Ballade video: Hommage til Hulda

Vi markerer kvinnedagen med Kristine Hovda. Og byr ellers på ferske videoer med Djerv, Nicholas Sillitoe, Bjørn Riis, Emil Kárlsen, Kenny Kreger og Julie Bergan.

Velkommen til utgave nr. 261 av Ballade video. Denne spalten kommer ut dagen før kvinnedagen, som vi markerer med en førpremiere på en helt ny sang med Kristine Hovda. Den er en del av det kommende albumet Strektegninger, som blant annet handler om dilemmaer rundt forhold og vennskap.

– Jeg har allerede skrevet flere låter til neste album, og gleder meg til å gå igang med ny innspilling så snart Strektegninger er ute, forteller Hovda. Vi setter ellers et ekstra kryss i taket ved to artister som begge debuterer som videoregissører: Bjørn Riis og Nicholas Sillitoe.

Kort sagt: God fornøyelse!



KRISTINE HOVDA: Hjerta mitt ekje ei svingdør

Førpremiere!

I dag, 7. mars, slippes de to første singlene fra Kristine Hovdas fjerde album, Strektegninger. 28. mars følger to nye låter, før hele albumet slippes 11. april.

«Hjerta mitt ekje ei svingdør» og «Kom te meg når du e klar» omtales som «to søsken som måtte gis ut samtidig». Fordi de rommer essensen av forskningen hun gjør på det nye albumet: verdien av et nei for å kunne si ja.

– Jeg har oppdaget at hvis du virkelig skal si ja, må du kunne si nei først, sier Kristine Hovda. – Og bare den som tåler dine nei, er verdt dine ja.

Musikkvideoen til «Hjerta mitt ekje ei svingdør» består av unike klipp fra en nordisk folkedansmønstring på Bislett i Oslo i 1932, med Hulda Garborg på talerstolen. Opptakene er brukt med tillatelse fra Noregs Ungdomslag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Hovda omtaler låten som en hommage til Hulda, til kunsten, kjærligheten og til alle kvinner «som våger å stå opp for seg selv og snakke fra hjertet». Hun har selv skrevet teksten og musikken, og står for vokal, orgel og piano. I tillegg medvirker Børge Fjordheim (perkusjon), Magnus Rød Haugland (kontrabass) og Olav Mjelva (hardingfele).

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– «Hjerta mitt ekje ei svingdør» ble skrevet i en situasjon der jeg opplevde en sterk tilknytning til et annet menneske, som han senere trakk seg fra, for å komme tilbake igjen uten å eie hva relasjonen faktisk var. Det gjorde veldig vondt, og jeg trengte å sette en grense for meg selv. Ikke fordi jeg ikke brydde meg, men nettopp fordi jeg brydde meg, forteller hun.

Kristine Hovda platedebuterte i 2019 med albumet Y Believe, som har blitt omtalt som den musikalske versjonen av den kritikerroste selvbiografien Jeg lever ikke lenger selv på Flamme forlag – en fortelling om å miste troen på Gud og kjærligheten. Og å prøve å finne nytt fotfeste.

Senere har hun gitt ut albumene X (2023) og det norskspråklige Mildt sagt (2024). På selve kvinnedagen åpner Hovda 8. mars-gudstjenesten i St. Petri kirke i Stavanger, sammen med et kor av frivillige som er trommet sammen for anledningen. 14. mars varmer hun ellers opp for Tønes på Martinique i Stavanger.

– Og så planlegger jeg slippkonsert i stua mi, der alle låtene ble skrevet – for å virkelig komme tett på publikum og la dem komme tett på meg.



DJERV: Rebel Heart

I høst slapp Djerv låten «Rebel Heart» som en del av det offisielle soundtracket til sesong 2 av den kritikerroste serien «Arcane» på Netflix. Den er basert på spill-universet League of Legends, et av verdens største dataspill.

Djerv opptrådte også i League of Legends-universet med hitlåten «Get Jinxed» fra 2014. Bandet har nå fått massiv oppmerksomhet i utlandet for «Rebel Heart», som har blitt streamet over 18 millioner ganger. Djerv er også blitt Spellemann-nominerte som Årets internasjonale suksess 2024.

Her kommer musikkvideoen produsert av Helmet. Erlend Gjerde forteller om innspillingsprosessen:

– Videoen er spilt inn i en ridesal i Trondheim. Det var to lange og sjukt kalde dager, spesielt for Agnete som var smurt inn i vår leire store deler av innspillingen. Helmet hadde ordnet med varmetelt og alt, men det var fortsatt kaldt som eff.

– Vi ville formidle masse energi og intensitet, samtidig som sangen speiler «Arcane» og League Of Legends-universet. Det føles også godt å få ut en skikkelig video, selv om det er en liten stund siden singelen kom ut. En singel-utgivelse er liksom ikke helt komplett før også musikkvideoen er utgitt.

Vokalist Agnete Kjølsrud forteller at det er inspirerende å lage musikk til spill og TV-serie – og ikke minst selve karakteren Jinx.

– Herlig å kjenne nærværet av Jinx igjen! Jeg føler jeg holder henne i hånden med «Rebel Heart». En gjemt del av meg er totalt kompromissløs. I denne låta føler jeg på en slags frihet, selv om tristessen er overhengende.

«Rebel Heart» er også på det offisielle lydsporet til andre sesong av «Arcane», sammen med bidrag fra en rekke verdenskjente artister.



NICHOLAS SILLITOE: Aeternum

Premiere!

Etter denne heller heftige starten kan det være fint å roe litt ned. Det er kanskje noe vi trenger i forhold til det heller stressende og kaotiske nyhetsbildet om dagen.

– Post-klassisk musikk er soundtracket til vår urolige tid, mener i hvert fall filmkomponisten og produsenten Nicholas Sillitoe. Han slipper sitt første soloalbum på fire tiår 6. juni.

«Aeternum» slippes i dag, og er første single fra det kommende albumet Let The Wall Of Sound Come Down.

Etter å ha debutert som klassisk sanger i 1984 som guttesopran i London, har Nicholas Sillitoe hatt en lang karriere som artist, DJ, og produsent innenfor elektronika og filmmusikk.

Den nye singelen, laget sammen med norske Anne Marie Almedal og den nederlandske harpisten Remy Van Kesteren, kommer som et løfte om lysere tider – eller i det minste et glimt av lys i mørket.

– «Aeternum» handler om søken etter å være til stede sammen, i øyeblikket. I en tid preget av polarisering trenger vi å gjenfinne stillheten og freden. Jeg håper musikken kan skape rom for ro, refleksjon og tilhørighet, sier Nicholas Sillitoe.

Etter å ha komponert filmmusikk i over 20 år, har Sillitoe selv tatt regien på musikkvideoen til «Aeternum».

– Den er filmet i den vestlige delen av Agder, på de øde strendene nær Lista, hvor himmelen og havet skaper en følelse av uendelighet.



BJØRN RIIS: She

Også Bjørn Riis debuterer her som videoregissør. Det gjør han med en enkel, men effektiv fortellermåte. Han har selv regissert og klippet «She», akkurat som han også spiller all musikken selv. Han trakterer både gitarer, bass og keyboards, i tillegg til å synge.

«She» er et av i alt seks spor på den kommende soloplaten til Riis. Dette er oppfølgeren til Everything to Everyone fra 2022. Albumet har fått tittelen Fimbulvinter, et apokalyptisk begrep hentet fra den norrøne mytologien, og omtales som en svært personlig utgivelse.

– Fimbulvinter er ikke et selvbiografisk album, men jeg ønsket å dele noe av min egen erfaring av et tema som jeg synes er veldig viktig. Psykisk helse er noe alle forholder seg til i en eller annen form, i ulike perioder av livet. Det er noe vi alle kan relatere til, men det er fortsatt litt tabu.

– Musikken på Fimbulvinter er kanskje den mest heavy jeg har skrevet. Det er noen virkelig massive og mektige partier, men også vakre og stemningsfulle øyeblikk som gir kontraster og mangfold.

Om singelen «She» sier Bjørn Riis dette:

– Det er muligens favorittsporet mitt på det nye albumet. Det er en veldig personlig sang om å håndtere angst, og å ha kjærlighet og støtte fra noen som står deg nær. Den er lys og mørk både musikalsk og tekstmessig.

Dette er det sjette soloalbumet til Riis siden 2014. Helt siden 2009 har han også gitt ut en rekke plater med det internasjonalt anerkjente bandet Airbag, alltid på fine Karisma Records i Bergen.



EMIL KÁRLSEN: Sïebne – Sømna

– Ođđa musihka! Ny musikk ute!

Det melder den nordsamiske artisten Emil Kárlsen, som kommer fra Storfjord i Nord-Troms. Han har vært sanger og gitarist i bandet Resirkulert, og ga i 2021 albumet Nágirvárrái sammen med artisten Lávre. I fjor opptrådte han under Festspillene i Nord-Norge, og var også med på å starte opp prosjektet Det Nye Nord – opprinnelig et initiativ av Moddi.

I tillegg til Emil Kárlsen og Moddi selv har disse artistene vært en del av prosjektet: Jon-Are Masternes (Klish), Lars Bremnes, Risten Anine Gaup, Frode Larsen og Ingvild Austgulen. Gjennom Nordland Fylkesbibliotek ble musikerne sendt rundt om i Nord-Norge, der hver artist fikk et sted i landsdelen som de skulle besøke og bli kjent med.

– Jeg ble sendt helt sør i Nord-Norge, til et sted med en sterk sørsamisk historie som jeg fikk lære mye om mens jeg var der, forteller Emil Kárlsen. – Det er vinterlandet til Jillen-Njaarke, tidligere Brønnøy reinbeitedistrikt, og her har nok bjørnejegeren Ol-Tomså – som jeg, Beaivvaš og Arktisk filharmoni nettopp turnerte med en forestilling om – vandret.

– Jeg dro dit ikledd gákti (kofte), som jeg som oftest har på meg. Dermed var folk kanskje ekstra bevisst på å fortelle meg den samiske delen av stedets forhenværende og nåtidige historie. Ellers var en ganske radig taxitur fra lufthavna i Brønnøysund og inn til Sømna med på å inspirere sangen.

«Sïebne – Sømna» er den første smakebiten på albumet Det Nye Nord, som slippes fredag 28. mars. Sangen er en live-versjon spilt inn i Store Studio i Bodø, der Kárlsen også har prøvd å legge inn noen sørsamiske fraser i teksten.

«Sïebne – Sømna» er utgitt på stadig like aktive Westergaard Records. Blant musikerne finner vi Ole-Jakob Larsen, Øystein Myrvoll, Joakim Kristiansen, Øystein Čalbmigeađgi Myrvoll og Kristian Olstad.

Musikkvideoen er produsert av Fasasona. Dette Tromsø-baserte produksjonsselskapet ble grunnlagt av Eilif Bremer Landsend, som også har regi på videoen. Tor Edvin Eliassen har vært fotograf, mens Margareta Orkan har klippet.



KENNY KREGER: Kvæler en stjerne

– «Kvæler en stjerne» er produsert av Norwegian Giants, og er nummer to av tre singler før vi dropper et album.

Det meldte nylig Oslo-artisten Kenny Kreger, som på Facebook omtaler seg selv som en «rappende rapper som rapper om rapping». Han ga ifjor ut det femten spors digitale albumet Noen trasker i slitte sko. Nå har han kommet med et helt nytt album, kalt Ulvemat i kuldegrader. Der finner du også «Kvæler en stjerne».

Kreger trekker selv frem inspirasjonskilder som Sean Price, Big L, Bob Dylan, Cormac McCarthy, Jokke og Norm MacDonald – og en hel haug andre. Tarjei Krogh i Norwegian Giants uttaler på sin side dette om Kreger og det ferske albumet:

– Kenny er ute med et dønn ærlig og selvransakende vinteralbum. Jeg kjenner ingen som kan utrykke så sterke følelser med så dype, men cleane ærlige tekster fra et liv litt utenom normalen. Vi i Norwegian Giants er utrolig stolte av å ha klart å få ut dette albumet med ham i en kald, tøff tid.

Norwegian Giants er et kreativt kollektiv som jobber med flere kunstformer. Blant annet via Norwegian Giants Music, som har vært involvert på en rekke album innen beat, indie, house og elektronika. En person i dette utvidede nettverket er Kim Morten Mohn, aka Kim Castle fra Norwegialism. Flere av Ballades faste lesere husker ham nok fra samarbeidene med Steffen Falch, aka Spira.

– Ideen bak Norwegialism er å lage minimalistisk house, elektronika og techno som ikke er ment å være feiende flott, smart og melodisk, som de andre verdenskjente norske elektroniske actsa gjør, men heller bangers som er enkle nok til å danse til. Housemusikkens svar på tregreps punk, om du vil.

Eli Marie Almeli har filmet, mens Kenny Kreger selv står for klippingen.



JULIE BERGAN: Dance All Night

Julie Bergan er opprinnelig fra Skien, og startet karrieren som musikkartist rundt 2012. Et stort gjennombrudd kom med hiten «Arigato» i 2016, som blant annet ble nominert til Årets låt under Spellemannprisen. Senere fulgte albumene Turn on the Lights (2018) og Hard Feelings (2020). Hun har imponerende 1,6 milliard strømminger bare på Spotify.

Mot slutten av februar ga hun ut den fem spors EP-en «Euronites», som det til sammen er sluppet fire musikkvideoer til. Den er utgitt på hennes egen Karate-label i samarbeid med Sony Music Norge. Og handler blant annet om å gjøre plass til lekenhet, energi, glede og frihet – både på dansegulvet og i livet.

– Det er definitivt noe jeg har hatt glede av som artist og person, sier Julie Bergan selv via Sony Music.

– Jeg har gjort plass til mer av det som gjør meg glad – her og nå – og forsøkt å unngå tanken om at alt jeg gjør må være viktig og riktig. Det er sant som de sier at det er utenfor komfortsonen man vokser mest, så da har jeg pushet meg selv dit.

Som tittelen antyder er «Euronites» inspirert av Eurodance-sjangeren.

– Eurodance var sentralt da jeg for alvor oppdaget musikk, og vi vet jo alle at det er noe helt spesielt med den første forelskelsen. Jeg elsket tanken på å gi ut en låt bare fordi det er gøy.

– Jeg synes ellers at dansegulvet er en fin metafor, men faktisk også et sted hvor en alternativ type mindfulness kan finne sted.

Videoen er filmet og klippet av Abdi Abdullahi og Erik Solholm Hoiegaard for Sony Music Norway AS.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 261 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤