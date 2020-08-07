Koronasituasjonen: – En tung beskjed å få

Regjeringen tråkker på bremsen for videre gjenåpning av samfunnet. Et nytt hardt slag for bransjen, sier organisasjonene.

1. september 2020 var datoen landets arrangører så fram til, da det kanskje kunne bli mulig å åpne for inntil 500 deltakere på arrangementer.

Bremser videre gjenåpning

Etter dagens pressekonferanse er det klart at forbudet om flere enn 200 personer til stede på arrangementer i kulturlivet forlenges også etter 1. september.

Slik smittesituasjonen er nå, kan ikke regjeringen åpne for flere enn 200 personer på arrangementer, eller kamper og cuper i breddeidretten for voksne, meldes det på regjeringen.no. I tillegg innfører regjeringen et nasjonalt forbud mot åpne serveringsteder med alkohol etter midnatt, et forbud som gjelder fra lørdag 8. august.

Dramatisk

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) skriver i en pressemelding til Ballade at «konklusjonene fra regjeringens pressekonferanse i dag er dårlig nytt for musikk- og scenekunstbransjen».

– NTOs medlemmer får heller ikke i denne omgangen smidigere regler knyttet til 1-meterskravet blant publikum. Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er dramatisk for våre medlemmer og det øvrige kulturlivet. Fra NTOs side blir det overordnet viktig å fortsette arbeidet med å kartlegge og kommunisere konsekvensene av restriksjonene overfor myndighetene, melder NTO.

– En tung beskjed å få

– Vi har forståelse for at regjeringen må ta grep, men for musikkbransjen er dette nok et slag for bransjen. Dette er en tung beskjed å få, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA), Tone Østerdal, til Ballade. – Igjen er vi satt på vent, uten noen tydelige frampek på hva vi kan tjene penger på framover. Vi forventer at regjeringen følger opp tiltak videre, like lenge som bransjen er i krise.

– Jeg har inntrykk av at folk er resignert nå, fortsetter hun. – Alle har forståelse, ingen ønsker selvsagt å bidra til smittespredning, men det er, som sagt, et tungt slag – igjen – for bransjen.

– Kulturlivet må igjen betale for konsekvensene

– Jeg er helt enig med både Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører og Guttorm Petterson i Film & Kino, sier Hans Ole Rian i Creo.

– Vi i Creo er også skuffet over at kulturlivet igjen må betale for konsekvensene av dårlig oppførsel og slette vurderinger blant vestkantungdom, hurtigrutepassasjerer, svenskehandlere og sydenturister. Vi i kulturlivet mener at vi godt kunne håndtert flere på konsert og andre kulturelle arrangement, vi har flere års erfaring med å håndtere publikum, med å sikre hygiene og desinfisering og med å organisere info om navn og kontaktinformasjon. Vi mener vi godt kunne utvidet til 500 publikummere på samme arrangement nå, og samtidig ivaretatt smittevernhensyn på en god måte.

– Slik gikk det ikke, og det respekterer vi og har forståelse for, fortsetter Rian. – Men siden det er Regjeringen som nekter oss å skape verdier, opplevelser, aktivitet og omsetning forventer vi at den samme Regjeringen også sikrer at de kompensasjonsordningene som er etablert forlenges og forbedres. Jeg håper derfor vår kulturminister Abid Raja kommer med de nødvendige forsikringer og avklaringer, slik at de mange titusener som har dette som yrke og arbeid vet litt mer om hvordan framtiden blir, og slik at de mange hundre tusen som ønsker og behøver kulturelle på- og avkoblinger – spesielt i denne vanskelige tiden – får sine ønsker og behov dekket.

Høie: – Kan ikke ta sjansen

– Jeg vet at mange innen kulturliv, idrettsliv og næringsliv har ventet og håpet på dette, og at mange kommer til å bli skuffet. Det forstår jeg veldig godt, men vi kan ikke ta sjansen på at smitten øker ytterligere. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert. Den siste tiden har vi sett økt smitte i samfunnet. For å beholde kontrollen må vi derfor tråkke på bremsen for videre gjenåpning og sette inn tiltak på nytt. Dette er i tråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets faglige anbefaling. Dette gjør vi for fortsatt å kunne å holde barnehager og skoler, sykehjem og arbeidsplasser åpne, fortsetter Høie.

I begynnelsen av september vil regjeringen gjøre en ny vurdering av gjenåpningen og smittesituasjonen i landet.

Reiser til og fra utlandet

Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land. Helsedirektoratet arbeider nå med hvordan en kan etablere sentre for koronatesting på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner. Reisende som ankommer fra røde land skal ha på munnbind når de kommer til Norge og er på vei hjem i karantene, og det er fare for å møte andre.

– Økt reiseaktivitet har medført økt smitte i Norge. Vi fraråder nå alle unødvendige reiser til utlandet, sier Høie. – Dette betyr også at vi heller ikke åpner for reiser fra land utenfor EU/EØS-området med det første.

Bruk av munnbind

– Munnbind beskytter ikke like godt mot smittespredning som minst én meters avstand. Men i noen situasjoner vet vi at det er vanskelig å overholde denne regelen. Da kan munnbind være et supplement, sier Høie. – På oppdrag fra regjeringen vurderer FHI i disse dager om det kan bli aktuelt å bruke munnbind i visse, konkrete situasjoner. Vi venter på god og faglig vurdering før vi går videre med spørsmålet om bruk av munnbind i ulike situasjoner. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil lage kampanjer om riktig bruk, og se på hvordan vi skal sikre god tilgjengelighet av munnbind. Mer detaljerte råd vil komme 14. august. Men vi sier allerede i dag at folk må være forberedt på at det kan komme anbefalinger om bruk av munnbind i rushtiden på kollektivtransport.

En anbefaling om bruk av munnbind i enkelte situasjoner i Norge vil ikke kunne erstatte de generelle kravene om å holde minst én meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis du er syk.