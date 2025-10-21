En æra går mot slutten: Norske albumklassikere legges ned

11. januar 2026 tar Norske albumklassikere pause på ubestemt tid. På fem år har de gitt ut mer enn 1000 album og bøker.

Norske albumklassikere – crowdfundingserien for CD-er, LP-er, filmer og bøker – legges 11. januar 2026 ned på ubestemt tid, på dagen fem år etter at initiativet startet. Det meldte initiativtaker og motor Christer Falck i sosiale medier nylig. Ballade har fulgt opp for å høre mer om bakgrunnen for nedleggelsen – og eventuelt om veien videre.

Ideen har vært å knytte sammen musikkinteresserte i et stort nettverk på Facebook, og bruke dette nettverket til å folkefinansiere nyutgivelser av album som aldri har vært gitt ut på CD. Det har også blitt gitt ut LPer, bokser og bøker. I skrivende stund består katalogen av 625 CD-er, 108 LP-er, 26 bokser og 77 bøker. Naboprosjektet Norske filmklassikere har gitt ut 111 filmer og 12 bøker.

Men nå nærmer det seg altså slutten. I et innlegg i Facebook-gruppa til Norske albumklassikere skriver initiativtaker Christer Falck:

– Dette har vært 97 % gøy. Det er gøy når plater du ikke drømte om at skulle klare seg gå inn. Det er gøy med alle de tusenvis av tilbakemeldingene fra bandmedlemmer, plateselskaper, bransjefolk, journalister og ikke minst alle dere som heier prosjektet frem på Facebook. Det er gøy å tette hullene, og vite at det vi har gjort betyr mye for mange. Det er gøy når plater får nytt liv i inn- og utland.

Men Falck trekker også fram at det har vært utfordringer. I en uttalelse til Ballade utdyper han hva som ligger bak de siste tre prosentene:

– Jeg er generelt glad for hver eneste plate som går igjennom, og tilsvarende deppa for hver plate som ikke blir finansiert. Jeg tar ting personlig når ting går dårlig, og blir irritert på at ikke 1 prosent av de som er med i gruppa vår blir med på å finansiere en plate, uansett sjanger. Heldigvis er suksessraten på over 90 prosent, så det er mest glede.

– Gjelder nedleggelsen bare Norske albumklassikere på CD, eller gjelder det alle prosjektene?

– Det gjelder alt av musikkprosjekter, men film-prosjektet* består, forteller Falck.

– Hva er du mest stolt av?

– Da jeg virkelig skjønte at dette kunne bli stort, var når en del av de gamle kassettene fra 80-tallet, som kanskje bare solgte 40-50 i sin tid, plutselig fikk forhåndsbestillinger på 150-200 eksemplarer. Da tenkte jeg at dette gikk fra å være morsomt til viktig.

Les også: Big in Japan: Norske albumklassikere er månedens label hos verdens største platebutikk

Fram mot januar legger Falck og Facebook-gruppen inn hardkjør for å få finansiert de siste platene.

– Vi ønsker å avslutte med et brak. Planen er å legge ut plater helt frem til den dagen, men vi ønsker at album #666 skal bli litt spektakulært. Vi sikter oss inn på at det blir siste plate, sier Falck.

– Og helt slutt er det kanskje ikke, likevel?

– Skal sikkert starte opp igjen på et tidspunkt, men må konse på litt andre saker først, avslutter Falck.

Red.mrk. I: *Norske Filmklassikere, film-prosjektet i serien, består. Dette var uklart i første sitering av Falck, men er siden presisert i saken.

Red.mrk. II: Ballade-skribent Arvid Skancke-Knutsen, som blant annet står bak den ukentlige musikkvideo-spalten Ballade video, har også vært fast bidragsyter i prosjektet Norske albumklassikere og sideprosjekter fra dette gjennom perioden, både som skribent av omslagstekster og forfatter av bokutgivelser.