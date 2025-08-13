Big in Japan – Norske albumklassikere

Skjermbilde av nettsiden til den 8 etasjer store platebutikken Disk Union i Shinjuku i Tokyo, der serien Norske albumklassikere er månedens label. (Foto: Skjermbilde fra nettsiden til Disk Union)

Big in Japan: Norske albumklassikere er månedens label hos verdens største platebutikk

13.08.2025
Guro Kleveland

Norsk musikk fra 70- og 80-tallet selger stort i Asia. I Japan har Disk Union solgt titusener av CD-er i Norske albumklassikere-serien, og ut august satser butikken spesielt på nettopp denne.

– Dette beviser at CD-en lever i beste velgående, og at folkene bak «Norske albumklassikere» gjør noe historisk, kommenterte musikkjournalist og forfatter Bård Ose da Christer Falck delte nyheten i sosiale medier tidligere i sommer.

For siden 1. august har Disk Union i Tokyo, verdens største platebutikk og nettbutikk for musikk, hatt CD-utvalget i Norske albumklassikere fremst i hyllene. Den åtte etasjer store, og høye, platebutikken plukket ut Norske albumklassikere til å bli månedens label, noe som betyr at norske utgivelser i serien har blitt tilbudt japanske musikkhungrige entusiaster og nettkjøpere i stort monn.

Nettreklame for Norske albumklassikere – månedens label i august 2025 – hos Disk Union i Japan. De har til og med laget en egen totebag. (Foto: Skjermbilde)

Drahjelp fra japansk progrocks Sophie Elise
Fra før har Disk Union solgt titusener av norske plater i serien. CD-en står sterkt i Japan, og mellom 60 og 70 prosent av alt salg av musikk i Japan er på CD, forteller Christer Falck.
– Og så var vi så heldige at den japanske progrockens Sophie Elise blogget om enkelte av platene i serien, og vipps!, så gikk salget på mange titler fra tre- til firesifret. I Norge sies det at vi ligger på 4-5 prosent, selv om veldig lite av norske plater blir registrert i den statistikken.

Falck forteller videre at de gjennom serien generelt har solgt tusener av CD-er som kun solgte i opplag på 4-500 LP-er da den kom ut i sin tid. Konseptet er at Norske albumklassikere legger ut en plate til crowdfunding til det norske publikummet på spleis.no/cd, og sier: «Om 120 personer forhåndsbestiller plate, lager vi den. Om vi ikke når målet, får alle pengene tilbake.»

Christer Falck presenterte CD-er fra Norske albumklassikere-serien på Kongsberg jazzfestival i 2024, blant dem liveopptaket av Moose Loose på Kongsberg i 1973. Lenger ned i artikkelen kan du lese mer om Moose Loose, som ligger helt på topp hos det japanske publikummet. (Foto: Birgit Fostervold – Eget verk CC BY-SA 4.0)

– Vi har holdt på siden januar 2021, og i løpet av de årene har vi gitt ut over 600 CD-er i serien, i tillegg til 4-500 CD-er som er samlet i bokser og enkeltalbum, i tillegg til nærmere 200 LP-er og snart 100 bøker om plater. Vi passerte 1000 album for noen måneder siden. Om vi ser bort fra helger og helligdager, har vi gitt ut en plate eller bok hver dag i snart fem år.

Stemoderlig behandling i strømmetjenestene
Det er et imponerende og iherdig arbeid Christer Falck og teamet hans står i, året gjennom. I det daglige er teamet representert ved lydansvarlig John Richard Stenberg, skribent Arvid Skancke-Knutsen, designerne Trine + Kim Design Studio og lydteknikerne Giert Clausen og Cato Langnes. De samarbeider også tett med Nasjonalbiblioteket og alle de store norske plateselskapene.

– Gammel norsk musikk har blitt stemoderlig behandlet i strømmetjenestene, fortsetter Falck.
– Daglig hører jeg musikk på Spotify som ligger ute med hakk i plata og eksepsjonelt dårlig lyd. Det er rundt 90 prosent som foretrekker å lytte til musikk i strømmetjenestene, så det er et hån mot lytteren at ikke den jobben med å restaurere musikken er gjort skikkelig. Så det er en del selskaper som er veldig glade i oss nå.

Lava og Shatoo, Muffe og Gækki, Moose Loose og bok 
I Japan er de mest populære sjangerne progrock, jazz, hardrock og AOR («album oriented rock», red.mrk.). Så er det noen enkeltartister og band som utpeker seg i popularitet:

– Alt som har med Lava å gjøre blir automatisk storselgere. Egil Eldøens soloalbum er veldig etterspurte. Drama, Creation og Shatoo er fortsatt store navn i Asia. Muffe og Gækki blir sett på som de norske Lennon/McCartney i mange asiatiske land, og alt med Shatoo selger som varmt hvetebrød, forteller Falck.

Men det er ikke bare poptoppene fra åttitallets storhetstid som biter godt av sushifatet.

– Den mest solgte plata i serien er med Jon Ebersons band Moose Loose, sier Falck.

Andreas Leine Jacobsen fra platebutikken Big Dipper i Oslo ble intervjuet på scenen under Kongsberg jazzfestival i 2023, da han snakket om hvordan musikk er lite synlig i hverdagen vår, og om serien Norske albumklassikere og hvordan den viser fram den rike tradisjonen vår:  – Vi har en hipp fortid vi kan grave i!, sa han. Det har japanerne skjønt. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

– Albumet Elgen er løs ble sluppet i 1974 til likegyldige skuldertrekk da den kom. Opplaget var på 500 eks. Nå har vi passert 2000 av den på CD og nærmere 1000 på LP. I tillegg slapp vi et konsertopptak de gjorde på Kongsberg Jazzfestival i 1973 som også har begynt å selge mye, på både LP og CD. Den siste boka Thomas Hylland-Eriksen skrev, var om akkurat den plata. Mye tyder på at vi må oversette den til japansk.

Omslaget til boka om Moose Loose og plata Elgen er løs (1974), skrevet av Thomas Hylland Eriksen, publisert i desember 2022. Hylland Eriksen gikk bort i november 2024, 62 år gammel. Kanskje foreligger boka på japansk etterhvert. (Foto: Trine + Kim Design Studio/Norske albumklassikere)

Topp 20 mest solgte plater til Japan i serien:

  1. Moose Loose – Elgen er løs (1974)
  2. Akasha – Akasha (1977)
  3. Saft – Horn (1971)
  4. Folque – Folque (1974)
  5. Neon Night – Neon Night (1987)
  6. Utopian Fields – Utopian Fields (1989)
  7. Neptunes Empire – Neptunes Empire (1971)
  8. Hawk On Flight – In Time For Hawk On Flight (1979)
  9. Difference – Difference (1974)
  10. St. Helena – Hello Friend (1991)
  11. Oriental Sunshine – Dedicated To The Bird We Love (1970)
  12. Aunt Mary – Loaded (1972)
  13. Håkon Graf / Sveinung Hovensjø / Jon Eberson / Jon Christensen ‎– Blow Out (1977)
  14. Kerrs Pink – Kerrs Pink (1980)
  15. Vanessa – Black and White (1976)
  16. Høst – Hardt mot hardt (1976)
  17. Andersen/Pleym – Have Your Own Feeling, Have Your Own Way (1971)
  18. Pluto – Voyage Into A Dreamers Mind (1980)
  19. Frode Thingnæs Quintet – Direct To Disc (1980)
  20. Bazar – Drabantbyrock (1974)

Les mer om Disk Union-butikken her og her.


Red. mrk.: Omtalte skribent Arvid Skancke-Knutsen er fast leverandør av saker til Ballade, blant annet vår ukentlige musikkvideospalte, Ballade video.

