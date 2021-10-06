Musikkhistorie: – Verden er overmoden for musikalsk substans

Christer Falck og Marius Lien vil bidra til at norsk musikkhistorie fortelles med mange stemmer. – I disse strømmetider hvor man stort sett kun får servert et bandnavn og en låttittel, tror jeg verden er overmoden for litt musikalsk substans. Og det er der vi kommer inn i bildet.

I januar i år satte forlegger Christer Falck og platesamler John Richard Stenberg i gang crowdfunding av nyutgivelser av plater som aldri tidligere har vært på CD, serien Norske albumklassikere. I høst startet den samme Falck opp med musikkhistorie i bokform etter samme prinsipp, denne gangen i samarbeid med forfatter Marius Lien.

Norske albumklassikere – Bokserien heter dette prosjektet, der norske forfattere inviteres til å skrive små bøker om norske album. – Om vi når 150 kjøpere innen 30 dager vil boka skrives og produseres. Om vi ikke når målet, vil alle som forhåndsbetalte få pengene tilbake, og det vil ikke bli noe bok, forklarer Christer Falck helt kort.

Bøkene dekker musikkhistorie via komponister, band og musikere fra mange sjangre; fra samtid til hiphop, pønk til gospel. Noen av bøkene som har gått inn er kritiker og skribent Charlotte Myrbråten med bok om Razika, journalist og kommentator Egon Holstad med bok om Raga Rockers og Torgny Amdams bok om Life But How To Live It?. Blant de som ikke er helt i mål enda er blant annet bøkene om Arne Nordheim, Biosphere, Drama, Irie Darlings, Kvelertak og Thule (se full liste her).



Mangelfull musikkhistorie i bokform

– Hvorfor satte dere i gang dette bokprosjektet? Har dere et formål utover å fortelle historiene rundt utøvere og komponister/opphavere?

– I 2011 kom Marius Lien til kontoret mitt med en bok om Princes album Sign ‘O’ The Times. Jeg hadde aldri sett den før. Serien het 33 1/3, og tok for seg store plater fra musikkhistorien. Så sa han, eller jeg – husker ikke lenger – tenk så gøy om det kunne kommet en bok om en av platene til Motorpsycho, som vi begge liker veldig godt. Fem minutter etter kom den første idéen til bokserien, da pakket inn som Morgenbladet Topp 100.

– I år fant vi ut av vi ville ha flere bøker, ikke bare de «beste» eller mest kjente, forteller Christer Falck. – Jeg vil også lese historiene om plater jeg er nysgjerrig på, uavhengig om jeg liker dem. Og da vi så hvor mangelfull norsk musikkhistorie i bokform er, så tenkte vi at vi skulle brette opp ermene og prøve å samle hele historien i form av mange små bøker, mange stemmer, mange vinklinger. Vi tror også at dette kan føre til mer musikkinteresse, mer bokinteresse og ikke minst interesse for hvem som gjør hva og hvordan en plate blir til. I disse strømmetider hvor man stort sett kun får servert et bandnavn og en låttittel, tror jeg verden er overmoden for litt musikalsk substans. Og det er der vi kommer inn i bildet. Morgenbladet-Marius og Robinson-Christer – Fra Fox til Nox innen musikk.

Falck forteller til Ballade at de per nå har prøvd 23 bøker. En av dem er innen samtidsmusikk og klassisk, nemlig boka om Arne Nordheims utgivelse Contemporary Music From Norway fra 1967.

– Det er omtrent der det kommer til å ligge fremover, utdyper Christer Falck. – Jeg vil anta at samtidsmusikk/klassisk utgjør ca 5 prosent av musikken som har kommet ut i Norge, så målet her er at bokserien skal bli et musikk-Norge i miniatyr. Da blir det omtrent 5 prosent klassisk/samtidsmusikk og kanskje 6-7 prosent jazz, 6-7 prosent country/roots, 4 prosent hip hop, og så videre. Hvilke bøker som blir noe av eller ei, det vet vi ikke pr i dag, men rammene rundt de bøkene vi presenterer og prøver å crowdfunde vil i all hovedvekt ha basis i statistikk, ispedd noen innfall og idéer som er for gode til å la være å prøve ut.

– Er det slik at dersom denne Nordheim-boka går inn vil dere satse på flere bøker i mindre kommersielle sjangre, eller ikke-rytmiske sjangre?

– Vi vil alltid prøve å finansiere en bok i den litt flytende sjangeren du beskriver, og antallet bøker som vil komme vil styres av hvor fort bøkene blir finansiert. Hadde Nordheim-boka vi prøver oss på nå gått inn på en dag, hadde det ligget en ny en i samme sjanger klar noen dager etter. Så det kan bli mye, og det kan bli veldig få. Det er opp til publikum å avgjøre hva som skal med i serien.

Et musikk-Norge i miniatyr

Falck forteller at utvalget av bøker skjer gjennom en liten «jury», som består av ham selv og Marius Lien, forfatter og tidligere skribent for Morgenbladet.

– Vi anser oss selv som ganske kunnskapsrike i de fleste sjangre. Men vi ber også publikum om tips på både hvilke plater det skal skrives om, og hvilke forfattere og skribenter som kunne passet rollen.

– Er det noen slags kriterier dere går etter? Det er for eksempel per nå overvekt av hvite mannlige musikere som skal skrives om.

– Norsk musikkhistorie består vel av ca 80-85 prosent mannlige, og rundt 99 prosent hvite musikere, så det er vel der vi kommer til å ligge også i vår bokserie. Kriteriene er ikke så veldig overveide. Vi må i første omgang håpe at det er 150 potensielle kjøpere, og for hver person som kan bli med på mobiliseringen, øker også muligheten til å nå målet. Men vi prøver å lage en god miks. Og musikkhistorie og statistikk trumfer kjønnsdebatten her: Hadde vi klint til med 50/50 fra dag en, hadde vi sannsynligvis endt opp med at de siste bøkene er med 100 prosent med menn.

– Hvordan velger dere ut forfatterne?

– Vi har mange på lista vår. Vi prøver å finne en kombinasjon mellom kjente forfattere og de litt mer umeritterte som vi bare vet har en sånn bok i seg. Vi spør først forfatterne om de har en favorittplate som de vil skrive om, og så vurderer vi om vi tror det har potensiale. Det gøyeste er om en litt mindre kjent forfatter skriver om en litt mer kjent plate og motsatt. Men også her vil vi prøve å dekke hele spekteret. Noen ønsker å skrive historisk korrekte bøker uten en tydelig fortellerstemme, mens andre heller mer mot å bake seg selv inn i historien. Alt er lov her, men den overordnede planen er at norsk musikkhistorie skal fortelles med mange stemmer.

– Når det gjelder forfattere, møter vi også på en velkjent problematikk. Menn vil skrive, kvinner kvier seg. For hver 10. mann vi spør sier omtrent sju ja. For hver 10. kvinne, sier omtrent tre ja. Dette jobber vi med kontinuerlig. Vi vil at de som leser bøkene om disse platene skal bli så godt kjent med både musikken, artistene og ikke minst samtidige artister som gjør at nysgjerrigheten skal pirres til å forske videre.

– Vår utfordring er at de kommersielle platene er de som glir lettest inn, og det kan bety at det er mye smalt som faller utenfor, så vi håper på både snille onkler og tanter, men også at organisasjoner og interessegrupper kan se at dette er en fin måte å samle norsk musikkhistorie mellom to – nei, flere hundre, permer. Vi har til nå brukt overskuddet på for eksempel en Raga Rockers-bok på å finansiere en smalere bok, men det er vanskelig å se at det er en bærekraftig modell på sikt. Å gå i null er jo gøy, det, men det tar så mye tid at man på sikt må leve av det også, så litt drahjelp hadde kommet godt med, forteller Christer Falck, som legger til at publikum også kan sende inn ønsker og forslag, blant annet i Facebook-gruppa til Norske albumklassikere.

Å crowdfunde en bok om en samtidsplate er i utgangspunktet vanskelig, kan Falck bekrefte. – Vi ser nå allerede at en så stor komponist som Arne Nordheim ikke engang surfer inn, mens indierockere fra Bergen og jazzalbum som knapt har solgt over 1000 eks går inn på få dager. Det kan jo ha mye med at gruppene vi har laget (på Facebook, red. mrk.) i all hovedvekt består av pop- og rock-entusiaster, men jobben blir jo å flytte diskusjonene over på andre plattformer også.

– Jeg kan aldri tenke meg at pop- og rock-publikummet kommer til å «bytte bane» selv om de får en promo av en Helge Iberg-bok rett i ansiktet, men det samme gjelder den andre veien. En Maja Ratkje-entusiast vil neppe forbarme seg over en bok med Drama eller Ole I’dole, heller. Sånn er vi bare, så målet må være at det oppstår små grupper som ønsker seg en bok og kanskje diskuterer seg frem til hvordan de skal klare å mobilisere nok til at 150 personer kjøper boka. Så jo flere som sprer budskapet i disse miljøene, jo større sjanse er det for at bøkene realiseres, forteller han.



Red. mrk.: Boken om Arne Nordheims album Contemporary Music From Norway skal skrives av skribent og Nordheim-kjenner Ola Nordal, dersom den går inn. Ola Nordal er også kritiker og skribent hos Ballade.