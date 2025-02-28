Ballade video: Det vil ende i tårer

På terskelen til mars måned møter vi Vaarin, Anders Wyller, Sweetheart med Nils Petter Molvær, Utan Dom., Henning Andersen, Rule Of Two og Høvding.

Velkommen til utgave nummer 260 av Ballade video. Vi må først av alt takke alle som sist søndag sørget for fullt hus på Parkteatret i Oslo, der vi nok en gang viste ti aktuelle musikkvideoer.

Denne gangen hadde vi også med oss Egil Olsen som spesiell gjest, som gjorde en flott minikonsert med oss. Han snakket også litt om videoen til «Reset», som du kan se her. Også hovedrolleinnehaveren Amanda O. Storaunet sang supert fra scenen.

Ellers har vi en ekstra staselig meny denne helgen med hele fire premierer. Vaarin fortsetter å eksperimentere med videoformatet, mens jubilanten Anders Wyller, Christina H. Ommestad og Karl Thomas tar animasjonsvideoen til store høyder. Sweetheart har arrangert intimkonsert hjemme hos seg selv, mens Henning Andersen og Leo Cittadella kom opp med en helstøpt actionfilm på bare seks timer. For bare å nevne noe.

Kort sagt: God fornøyelse!

VAARIN: You Don’t Know

Premiere!

I dag slippes Vaarins tredje single fra hennes kommende album Heading Home, som utgis 14. mars. «You Don’t Know» beskrives som en sang om livets absurditeter – og om hvor lite vi mennesker egentlig vet om omverdenen og hverandre.

– «You Don’t Know» handler om å vite mye om å ikke vite noe i det hele tatt, sier Vaarin selv. Hun har selv skrevet låten sammen med låtskriver Anna Solnørdal og produsent Marcus A. Edvardsen.

– Vi vet så lite om verden og universet. Vi vet så lite om hverandres følelser. En sannhet er sjeldent én sannhet, for det er ofte mange forskjellige perspektiver på én sannhet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Alle har et narrativ. Hver sannhet har sitt perspektiv. Jeg kan føle at verden er opp ned noen ganger. At jeg egentlig ikke vet hvordan jeg skal tro på noe hvis jeg ikke bare velger å tro på det.

Fotograf, kunstner og videograf Einar Stabenfeldt har her utforsket fenomenet video-feedback, som kanskje nettopp kan tolkes som en metafor på død og liv, uendelighet, verdensrommet, det indre og det ytre, og alt som kan virke så stort og uforståelig i verden.

– Einar kom med ideen om å utforske fenomenet feedback med projektor i stua hans. Jeg kom og hadde ingen forventninger. Men det skjedde så ufattelig mange spennende ting på skjermen og inne i kameraet. Det klarte å kapre uendelighet, så godt det lar seg gjøre.

– Videoen er noe av det gøyeste jeg har laget til nå! Og dette merkelige fenomenet med video-feedback er like snodig som verden i seg selv.



ANDERS WYLLER: Det vil ende i tårer

Ai, ai, ai! Premiere! Og for en stilig og bra video!

Anders Wyller feirer i år 35-års jubileum som sanger og låtskriver, og har nettopp sluppet sitt 12. album. Det vil ende i tårer er produsert av Geir Sundstøl med David Wallumrød og Erland Dahlen.

Det er animatør Christina H. Ommestad og tegner Karl Thomas som har laget den supre musikkvideoen til tittelsporet «Det vil ende i tårer». Christina Ommestad har tidligere stått bak flere musikkvideoer for blant annet Levi Henriksen og Babylon Badlands, samt for Anders Wyller.

Utgangspunktet for estetikken i videoen er malerier av den svenske kunstneren Nils Dardel (1881-1943) – der Dardels maleri Den drunknande flickan (1919) også utgjør albumcoveret for albumet til Wyller.

– «Det vil ende i tårer» handler vel om å ramle ned på den riktige siden av seg selv. Man driver jo og balanserer gjennom hele livet for å unngå å trå feil. Og for å prøve unnslippe å skuffe både seg selv og alle rundt seg.

– Som 61-åring driver jeg fortsatt med denne øvelsen, men tenker jeg er blitt ganske god. Balansekunsten ender jo ellers ikke før man er kommet helt frem, sier Wyller.

Anders Wyller beskriver seg selv som «en seig, hardtarbeidende låtsmed som gjemmer seg på hattehyllen på poptoget som iblant skrangler inn på smale sidespor, og blir kasta av på jazzstasjoner, i Americana-ørken og ned i viserockbuler.»

Siden 2018 har NOPA-prisvinneren stått bak hele fem album, inkludert familiekrøniken Goddag mitt barn! Strindbergs brev til sin datter Anne-Marie. Denne kritikerroste platen fra 2022 hentet stoffet fra brev som den svenske forfatteren August Strindberg skrev til Wyllers egen farmor.

Wyller feirer jubileet med konserter, og dukker dessuten opp i duett med en stor artist i løpet av 2025. Men foreløpig holder han kortene tett til brystet om akkurat det.



SWEETHEART med Nils Petter Molvær: Nothing Lasts Forever

Premiere!

En torsdagskveld i fjor høst inviterte Sweetheart jazzmusikeren Nils Petter Molvær hjem til en liten leilighet på Tøyen. Med sofa, bord, en TV, en ørelappstol og åpen kjøkkenløsning. Samt bøker i hyllene og gamle tregulv.

Uten å ha øvd, eller i det hele tatt å ha møtt hverandre tidligere, spilte Sweetheart og Nils Petter Molvær en helt akustisk konsert for spesielt inviterte fremmøtte. Nå kan resten av verden også få et lite innblikk i hva som skjedde. 28. februar slippes nemlig livealbumet Nothing Lasts Forever – Live From A Living Room.

– Nils Petter Molvær kom som avtalt og hilste varmt, småpratet og satte seg ned mens han ventet, forteller Anne Mette Hårdnes, som står bak Sweetheart sammen med låtskriver John-Arne Ø. Gundersen.

– Presis klokken 18.15 ringte det på døren. 20 venner var invitert. Én etter én kom de inn, satte fra seg skoene i gangen, og fikk seg et glass vin. Utenfor vinduene mørknet det. Inne var det lyst. Og snart ble det helt stille.

– Mikrofonene sto klare i stativene, kameraene ble skrudd på, og inne på kjøkkenet hadde produsent Kai Andersen rigget til et lite miksebord. De inviterte satt i sofaen, på pinnestoler og på gulvet, lente seg til kjøkkenbenken, to i gangen og tittet inn døråpningen.

Sweetheart og Nils Petter Molvær trengte seg sammen ved pianoet og gjorde seg klare. Molvær, på en pinnestol foran vinduet, løftet trompeten som han hadde liggende i fanget.

– Konserten var helt akustisk – ingen PA, ingen høyttalere. Kun strengene, stemmene og Nils Petter Molværs trompet, sier Hårdnes.

Dette unike opptaket er nå blitt til utgivelsen Nothing Lasts Forever – Live From A Living Room på Mother Likes It Records. Den inneholder ni sanger fra Sweethearts to Spellemannpris-vinnende album, Sweetheart (2020) og I Will Love You When The Morning Comes (2023). Og byr på fire sanger med Molvær og fem med duoen alene.

Sweetheart liker å omtale seg selv som verdens tristeste rockeband. Med sin minimalistiske og melankolske tilnærming til musikk har de også blitt kalt «Norges dyktigste ballademakere». Videoen er ved Nikolai Grasaasen, mens Kai Andersen har produsert og mikset musikken.



UTAN DOM.: Redan för sent

Internasjonalt har vel ikke 2025 akkurat vært preget av plagsomt mye harmoni, fremtidstro og optimisme så langt. Men det kan vel også tjene til litt inspirasjon og kreativitet, i hvert fall om man spiller i et band som kanskje også kvalifiserer til tittelen Norges tristeste rockeband.

– Vi har laget en ny video til en låt fra 2021 som jeg synes passer til disse mørke tider, forteller vokalist og tekstforfatter Lasse Karlsen i Utan Dom. til oss. Han beskriver selv resultatet som en «veldig hjemmesnekret lo-fi-video med minimalistisk dramaturgi».

– «Redan för sent» ble skrevet under pandemien, og bærer nok preg av det. Den er fra vårt andre album Inget händer. Allt har redan hänt., som ble sluppet i 2021.

– Det er en dystopisk tekst som handler om at man må komme seg gjennom mørket for å finne tilbake til noe som minner om lys. Det budskapet er kanskje spesielt aktuelt i disse dager.

Låten vil også bli fremført live alt i morgen, lørdag, 1. mars, på Herr Nilsen i Oslo. Sarpsborgbandet har fått stadig mer oppmerksomhet for sin stille og særpregede musikk, og består av Olav Mellum Arntzen (piano), Lars-Jørgen Hansen Gabestad (el-gitar, synth), Arnt Martin Brynildsen (trombone, lap-steel og gitar), Torro Sollie (bass) og Even Brynildsen (fiolin). Selv deler Karlsen vokalen med Mathilda Juni Arntzen.

– Siden vi på bare fem år har rukket å gi ut fire album og to EP-er, blir nok 2025 et roligere år for oss, sier Karlsen. – Men siden skriveprosessen fortsatt er pågående, så vil det garantert komme flere utgivelser fra oss i framtiden.

– Det eneste som er sikkert er at det fortsatt neppe blir spesielt lystig.



HENNING ANDERSEN: Young People Dying

Og premiere igjen!

– Jeg ble sur av å se kidsa røyke tjall utenfor en skole der jeg jobber. Så jeg gikk ut og kjefta på dem. Hva er poenget med å ta dop i skoletida? Hvorfor ikke vente til helga, sier Henning Andersen om låten «Young People Dying».

Den slippes i dag med musikkvideo av Leo Cittadella fra Pengu Productions, som har holdt på siden 2009. Han er ellers en anerkjent filmer fra action sport-miljøet.

– Vi raser rundt med usympatiske vestkant-kids i arrogant Exit-stil og gjør bøll. Det er punk, gøy og provoserende, sier fotografen, regissøren og klipperen. – Filmen er tatt opp i et forrykende tempo – all action skjedde på seks timer samme dag.

– Låta går også unna, så jeg ville ha Leos bretterfaring inn i bildene, sier Andersen. – Han ligger minst like tett på disse gutta som han har gjort på store snowboardstjerner i mange år. Og som den bølla han er, fikk han selvsagt kidsa til å ta hevn på meg.

Henning Andersen spiller låta og resten av det splitter nye albumet Down The Waterways, som slippes i dag, første gang for publikum lørdag 1. mars klokken 16:00 på Tunet Bar & Bryggeri i Jessheim sentrum. Publikum kan også få innblikk i innspilling av både album og musikkvideo i samtaler mellom Henning Andersen, Leo Cittadella, Marius Lien og Marius Drogsås Hagen.

Bandet består av Henning Andersen, Marius Lien, Danny Young, Magnus Østvang og Anders Amundsen. Det vil også dukke opp gjesteartister, så få gjerne dette med deg.



RULE OF TWO: Beats Of Failure

Oslobaserte Rule Of Two er en svært aktiv duo, både på studio- og videofronten. Bare i fjor sto de bak hele ni hjemmesnekrede videoer, noe vi registrerte som uoffisiell norgesrekord for 2024 i vår tradisjonelle årsoppsummering.

– «Beats Of Failure» er den første singelen i en ny serie som skal lede opp til vårt debutalbum høsten 2025, forteller Ronny Flissundet til oss. – Det er en naturlig utvikling i forhold til de to EP-ene vi ga ut i vårt første leveår som band, som den syvspors «Echoes».

Rule Of Two består i utgangspunktet av Ronny Flissundet (vokal, gitarer, synther) og Kristian Liljan (beats, loops, bass, synther). Det er vanligvis Liljan som står bak videoene til duoen, men denne gangen har de overlatt dette til Tyge Møller Christiansen. Han vil også dukke opp som live-medlem når Rule Of Two debuterer på scenen i løpet av nokså kort tid.

– “Beats Of Failure” er nesten ren musikalsk angst, full av musikalske spenninger under sakte oppbygging, mener duoen selv. – Låten vokser likevel mot et melodisk klimaks med forhåpentlig både medrivende rytmer og omfattende vokalharmonier.

– Og som vanlig blander vi synthpop med både indie-rock og techno-elementer.

Det er Ronny Flissundet som har skrevet teksten, mens Kristian Liljan har produsert og mikset.



HØVDING: Holmgang

I dag, fredag 28. februar, slippes Høvdings debutalbum Ignorantia på alle strømmetjenester. Det skjer etter et intenst år med innspilling siden februar 2024.

Hardtslående Høvding omtaler seg selv som et norrønt metallband etablert i Elverum i 2023. Siden oppstarten har de utviklet en særegen lyd som kombinerer atmosfærisk black metal, melodisk death metal og 90’s groove metal.

– Inspirert av legender som Gojira, Pantera, Dimmu Borgir, Satyricon, Behemoth, Sepultura og Wardruna er det vårt livs oppdrag å skape musikk som aldri har blitt hørt før – en musikalsk saga som er like mektig som den er unik.

Høvding består av Fredrik Fremgaarden-Hansen (gitar, vokal), Birk Nymoen (gitar), Simen Lindstad (bass) og Lucas Ihrstad Lunde (trommer).

– Konseptalbumet Ignorantia tar deg med på en reise og forteller historien om en ung kriger rundt år 1000, i dyp søken etter å finne universets større svar. Godt flettet inn i norrøn mytologi må han gjennom sin ferd ofre alt som er nært for å nå målet om dypere innsikt.

Singelen og musikkvideoen «Holmgang» handler om krigeren som for første gang er separert fra sin stamme. Han ønsker å dø i holmgang for å nå en ny verden og få en høyere innsikt, i og med at han ikke finner flere svar i sin nåværende tilværelse.

– Gjennom både fysiske og mentale forberedelser gjør han seg klar til å møte sin fiende i urskogen, men i kampen tar instinktene over og han knuser sin motstander, forteller Høvding.

– Han ber desperat til gudene om å ta ham med over til den andre siden, men uten hell. Han blir etterlatt igjen, alene, i mørket.

Vi i Ballade video synes dette er en mer enn lovende tilvekst til dagens norske metal-scene. Videoen til «Holmgang» er regissert, filmet og klippet av Faustas Virkutis.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 260 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤