Ballade video: Kjærlighetens strenger

Vi feirer Valentinsdagen med Sivert Høyem, Håvard Bilsbak, Møster!, Vegar Vårdal, Flammeplaster feat. Fetisha Williams og Monzie Blue.

– Jeg tror det er undervurdert å overgi seg litt til vinteren og med det la sjelen finne ro. Jeg håper at denne låta vil føles som et varmt ullpledd for lytteren; mykt og omfavnende, sier Monzie Blue om sin nye sang og video.

Februar er kanskje nettopp måneden for litt ullpledd og vintermagi, der vi så smått begynner å ane at en ny vår kan være rundt hjørnet. Det er også måneden for Valentinsdagen, en nokså kommersiell merkedag for kjærlighet og romantikk som alltid feires 14. februar.

Kort sagt: God fornøyelse!



SIVERT HØYEM: Dancing Headlights

Sivert Høyem er ute med en ny single og video. Dette er tittellåten til det ferske albumet Dancing Headlights, som ble sluppet fredag 7. februar. Her har han skrevet alle sangene alene, med unntak av «Living It Strange». Den har sangeren fra Kleiva utenfor Sortland gjort med den britiske gitaristen Rob McVey.

I anledning albumslippet ble Høyem intervjuet av forfatteren Torgrim Eggen. Eggen trekker i den forbindelse frem «Dancing Headlights» som en låt som kunne vært fra «glansdagene til a-ha, kanskje tilsatt litt sein Roxy Music».

– Jeg har et fantastisk band nå, og dette stoffet låt så bra på demostadiet at det ikke var noe å mikke med, bare spille det rett inn og få det ut til folk, har Høyem fortalt.

Det fantastiske bandet, som også spiller live med Høyem, består av Cato Salsa (gitar), Christer Knutsen (keyboards og gitar), Øystein Frantzvåg (bass) og Børge Fjordheim (trommer). De har også vært med å produsere og arrangere Dancing Headlights, som er det syvende studioalbumet fra den tidligere Madrugada-vokalisten.

Videoen er filmet og regissert av Andreas Hornoff, som også sto bak videoen til den tidligere singelen «Love vs The World».



HÅVARD BILSBAK: Train Of Thought

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Nettopp a-ha kan jo danne overgangen til den neste videoen vår. Den er laget av Håvard Bilsbak, som til vanlig jobber som cellist i Arktisk Filharmoni.

– I tillegg til å spille jobbet jeg i 4-5 år med video og lydopptak for orkestret, forteller Bilsbak til Ballade video.

– Kort tid etter at jeg hadde gitt meg med denne ekstrajobben, skulle orkesteret medvirke på a-ha’s seneste album True North.

– I tillegg til at jeg var stor fan av a-ha i min ungdom, og at jeg synes a-ha sin musikk egner seg godt i instrumental-versjoner, var det nok medvirkningen på True North som ga meg ideen til å lage mine cello-versjoner.

Bilsbak forteller at særlig Paal Waaktaar har vært veldig generøs, og videredelt mange av videoene på sine sosiale medie-kanaler.

– a-has musikk har fremdeles et stort publikum over hele verden, noe jeg har merket på responsen jeg har fått på mange av disse videoene, særlig i Sør-Amerika.

– I tillegg til diverse covere av andre artister, og en og annen egen komposisjon, er planen å fullføre en full versjon av a-has legendariske debutalbum Hunting High and Low. Per i dag har jeg én låt igjen fra plata å covre.

Arktisk Filharmoni het opprinnelig Nordnorsk opera og symfoniorkester (NOSO), men skiftet navn 1. januar 2019. Du finner flere artikler om orkesteret ved å søke i arkivet vårt.



MØSTER!: Dreaming Xaxado

Primus motor og saksofonist Kjetil Møster har nok en gang satt sammen noe av et superlag, med gitarist Hans Magnus «Snah» Ryan fra Motorpsycho, bassist Nikolai Hængsle fra Elephant 9, Needlepoint og BigBang – og trommeslager Kenneth Kapstad fra Spidergawd og Bjella.

Møster! har ellers ilagt ut på en mindre Norgesturné, som startet alt i går på Skiensjazzdraget. I kveld spiller de på Bø Jazzklubb, mens det på lørdag er duket for labelkveld med Action Jazz på Goldie i Oslo. Her spiller Møster! live, mens det ellers blir DJ-sett med Martin Bjørnersen, Frantz Gallar og Snah.

– Vårt nyeste album, Springs, kom i september i fjor, og har rukket å få en haug med svært positive anmeldelser allerede, forteller Kjetil Møster. – Ikke minst mente Dagens Næringsliv at Springs var norsk instrumentalmusikk på sitt beste, mens britiske Freq kalte den «a triumph».

– Og lanseringsturnéen i høst gikk enormt bra. Faktisk så bra at vi solgte masse, masse plater og til og med kom på listen over årets beste konserter i Den Haag i følge nettmagasinet Never Mind The Hype.

Møster! har holdt på i rundt 15 år, og har gitt ut fem album på Hubro Music siden 2013. Springs er derimot utgitt på Action Jazz, en etikett som opprinnelig ble startet av Kjetil Møster og Ando Woltmann alt i 2003.

«Dreaming Xaxado» er spilt inn live på Bryne Ballroom i Oslo. Videoen er laget av regissør Espen Haslene og fotograf Kristoffer Archetti.



VEGAR VÅRDAL: Uventa

Premiere!

Og det med lekne improvisasjoner. «Uventa» er en smakebit på helt ny musikk med Vegar Vårdal, basert på folkemusikk og med inspirasjon fra det Vårdal kaller «tre tiår med spennende musikk-møter». Det inkluderer samarbeid med folk som Camille Norment trio og One Small Step.

– Jeg har lenge drømt om å kunne bruke alt det jeg har lært til å skape ny musikk i øyeblikket, tørre å stå i det at musikken ikke er skapt før jeg har spilt den for noen. Jeg vil bruke all den musikken jeg kan, for så å skape noe som er i øyeblikket.

– Jeg vil at man skal bruke folkemusikken på sin egen måte, at man skal kunne formidle den på mange ulike vis. Jeg håper jeg på Uventa kan bringe fram litt smil, og samtidig noen litt hevede øyebryn. Jeg vil vise at man kan leke med folkemusikken, og at den tåler det. Folkemusikken har overlevd helt til i dag, og den blir bare sterkere av at vi bruker den på forskjellige måter.

«Uventa» er den første av fire singler som kommer på plateselskapet Melovitten i løpet av året. Alle presenteres med en musikkvideo som du sikkert vil kunne se her hos oss. Filmene beskrives som små enkeltstående kapitler i en fortelling. I denne første møter vi sirkusdirektøren som gjør klart til forestilling.

Det er Mette Vårdal som lager filmene. Uventa er del av en trilogi med album som Vegar Vårdal gir ut i 2025. I mai fyller han 50 år, og markerer samtidig 30 år som aktiv musiker. Det gjør han med de tre prosjektene: Uventa, Alumni og Istem.



FLAMMEPLASTER feat. Fetisha Williams: Silly Goofy Girls

Emran Surizehi i Loudkind Music melder at rapperen Flammeplaster har jobbet på et nytt album sammen med produsentene i Dio Mudara. Første single fra den kommende platen er «Silly Goofy Girls», med gjestevers fra influenceren og podkasteren Fetisha Williams, som noen av våre lesere nok kjenner fra TV2-serien “Bloggerne”.

– Mange tenker sikkert: Hvorfor rapper Fetisha? Svaret er enkelt – fordi hun kan! Og hun leverer et skikkelig kult gjestevers, sier Loudkind Music. Det nye albumet til Flammeplaster har fått tittelen Pyro/Parafin, og kommer litt over et år etter debuten Hotboy.

Flammeplaster heter egentlig Sebastian Bruknapp. Han er en hip hop-artist, grafisk designer og slam-poet fra Oslo, som var semifinalist i Norske Talenter i 2023. Han er også tidligere Oslo-mester i slam-poesi, og jobber her sammen med Dio Mudara, en fremgangsrik produsentduo fra Oslo og Akershus.

Dio Mudara består av Patrick Ford og Anders Rudseter. De har jobbet med internasjonale artister som French Montana og Nicki Minaj, samt norske utøvere som King Skurk One og OnklP.

– Dio Mudara er kjent for sin allsidighet og høye kvalitet, mener Emran Surizehi. – De skaper en særegen stil som kombinerer akustiske elementer som piano, gitar og synther med en moderne, urban lyd.

Pyro/Parafin blir lansert 28. mars 2025, etter at ytterligere to singler er sluppet. Musikkvideoen til «Silly Goofy Girls» er laget av Suie Ann Le.



MONZIE BLUE: I Let Winter Still My Soul

Jazzsangerinnen Monzie Blue, alias Monica Krogstad, oppfordrer oss til å leve litt mer i takt med naturen. «I Let Winter Still My Soul» ble sluppet fredag 31. januar, og tar for seg temaer som indre ro og refleksjon.

– Sangen åpner med et «introvers» som en hyllest til de gamle jazz-klassikerne. Dette setter stemningen før vi går inn i låtens tekst, som maler bilder av et frossent landskap der naturen har gått i vinterdvale, forteller Krogstad.

– Naturen har en egen ro om vinteren, og viser oss at det kan være en fin tid for å la livet gå litt langsommere. Jeg ønsket å formidle følelsen av vintermagi hvor mange av dyrene går i hi, og lar kropp og sinn få hvile og restituere, før våren springer ut og alt starter opp igjen.

– Mange av oss sitter fast i tidsklemma og lever svært hektiske liv hvor mye må skje umiddelbart. Med denne låta vil jeg motivere folk til å ta steget ut av hamsterhjulet, og inn i «øyeblikket». Jeg ønsker å frembringe følelsen av å sitte foran peisen med noe godt i glasset eller koppen, og bare la tankene flyte inn i flammene.

Etter mange år som aktiv musiker debuterte Monica Krogstad med sitt første soloalbum som 50-åring. Det het Love Lost And Returned, og ble utgitt i april 2024. Det var et samarbeid med Ivan Blomqvist, en svensk keyboardist og plateprodusent som holder til i Oslo.

På «I Let Winter Still My Soul» er det Anders Wihk som spiller piano. Videoen er laget av Krogstad Kreativ.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 258 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤