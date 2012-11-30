Enighet mellom MFO og Rikskonsertene

MFOs medlemmer får en lønnsøkning på 120 kroner per konsertdag. Dermed blir det ingen streik.

På torsdag kom Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norske Dansekunstnere (NoDa) til enighet om en forhandlingsløsning med Rikskonsertene, etter to dagers mekling hos Riksmekleren.

Den nye avtalen innebærer en lønnsøkning på 120 kroner per konsertdag for musikerne fra 1. januar 2013 – til 2720 kroner. Dagens lønnssats ligger på 2600 kroner dagen. 1. juli 2013 økes dagslønnen ytterligere til 2780 kroner per konsertdag.

– Skulle gjerne ha kommet lengre

– Vi er rimelige fornøyd, men skulle selvfølgelig gjerne ha kommet enda lengre med lønnsjusteringene. Vi oppnådde ikke alle målene vi hadde satt oss, men har kommet nærmere gjennom mekleren enn vi gjorde før vi gikk til mekling. Det var dessuten viktig for MFO å ikke endre på ansiennitetstillegget (som er på 20 prosent av grunnlønnen, journ. anm). Dette forblir uendret i den nye overenskomsten, sier organisasjonssekretær i MFO, Tore Walmsnæss.

Den nye avtalen innebærer også at utøvere som reiser og spiller alene på turné, skal ha et tillegg i lønnen på 50 prosent. I tillegg skal partene ta opp forhandlinger om lønnsreguleringer neste høst.

– Man kan si at vi forsøker å være proaktive. Vi forskutterer også neste års oppgjør gjennom en justering allerede i juli. Vi forhandler deretter til høsten igjen. Det er en tid på året som gir oss mer tid og ro og som heller ikke kolliderer med alle andre tariffoppgjør, sier Walmsnæss.

Innenfor Rikskonsertenes rammer

Direktør i Rikskonsertene Turid Birkeland er fornøyd med resultatet.

– Jeg tror det er en bra løsning for alle parter. Den nye lønnssatsen er innenfor rammene av hva vi kan bære. Det er også en økning som vi kan gi fylkene kompensasjon for, sier Birkeland, som avviser at økt lønn kan føre til lavere aktivitet, slik hun ga uttrykk for før meklingen.

MFO sender ut resultatet til uravstemning blant sine stemmeberettigede medlemmer med svarfrist 18. desember.