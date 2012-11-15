Rikskonsertene: – En beklagelig situasjon

15.11.2012
Embret Rognerød

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, er overrasket over at MFO i går valgte å gå til brudd i forhandlingene om ny tariffavtale.

I går kom beskjeden om at Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norske Dansekunstnere (NoDa) valgte å bryte forhandlingene med Rikskonsertene.

– Hovedårsaken til at vi går til brudd er at Rikskonsertene ikke går med på at musikerne skal ha samme lønnsutvikling som alle andre i Norge. Det kan vi ikke akseptere, sa nestleder i MFO, Hans Ole Rian til Ballade.

Overrasket over brudd

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, bekrefter at det er honorarsatsene partene er uenige om. Hun opplever likevel at partene var kommet nærmere hverandre, og er derfor overrasket over bruddet.

– Jeg beklager at vi har kommet i en slik situasjon. Jeg er også overrasket over at MFO og NoDa valgte å gå til brudd, etter som vi hadde kommet til enighet om flere av de andre punktene i avtalen, sier hun.

– Går utover musikerne

Birkeland mener det er en krevende utfordring for Rikskonsertene både å skulle ivareta hensynet til aktørene i skolekonsertordningen og å innfri kravene til MFO.

– Skolekonsertordningen har tre parter: Rikskonsertene, fylkeskommunene og Kulturdepartementet. Vi har den rammen som ligger i statsbudsjettet, som er den ene grensen vi må forholde oss til i forhandlingene. Den andre grensen er fylkenes økonomi. Rikskonsertene må balansere mellom hva fylkene tåler og hva musikerne krever, sier hun.

Birkeland påpeker at økningene i overføringen over statsbudsjettet ikke står i forhold til lønnsveksten ellers i samfunnet, og hun hevder derfor at lønnskravet til MFO er vanskelig å oppfylle.

I siste instans mener hun også at det ville vært uklokt å heve lønningene utover ressursene Rikskonsertene har tilgjengelig.

– Et høyere honorarkrav vil i så tilfelle gi færre musikere på jobb. Det forringer både kvaliteten på tilbudet vårt og arbeidsmulighetene til norske musikerne, sier Birkeland.

Hans Ole Rian

MFO bryter forhandlingene

MFO har brutt forhandlingene med Rikskonsertene etter uenighet om lønnsbetingelser.

Etterslep på over 500 kroner dagen

Musikerne i Rikskonsertene henger etter i lønnsutviklingen, hevder MFO. Meklingen mellom MFO og Rikskonsertene starter på onsdag.

Enighet mellom MFO og Rikskonsertene

MFOs medlemmer får en lønnsøkning på 120 kroner per konsertdag. Dermed blir det ingen streik.

Ballade video: Afrodite i ulveham

Vi tilbyr noen minutter i selskap med Gåte, I Like To Sleep, Dirty Oppland, ViaMedia, Tor Arve Barøy og Jordsjuk....

Pauline Hall: Komponist, kritikar og kosmopolitt

I anledning Pride 2020 deler vi denne fine artikkelen om komponist og kritiker Pauline Hall, skrevet av musikkforsker Astrid Kvalbein...

Klangkollektivet takker av

Bookingbyåret, plateselskapet og studioet i Bergen gjer seg etter fem år.