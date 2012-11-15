Rikskonsertene: – En beklagelig situasjon

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, er overrasket over at MFO i går valgte å gå til brudd i forhandlingene om ny tariffavtale.

I går kom beskjeden om at Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norske Dansekunstnere (NoDa) valgte å bryte forhandlingene med Rikskonsertene.

– Hovedårsaken til at vi går til brudd er at Rikskonsertene ikke går med på at musikerne skal ha samme lønnsutvikling som alle andre i Norge. Det kan vi ikke akseptere, sa nestleder i MFO, Hans Ole Rian til Ballade.

Overrasket over brudd

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, bekrefter at det er honorarsatsene partene er uenige om. Hun opplever likevel at partene var kommet nærmere hverandre, og er derfor overrasket over bruddet.

– Jeg beklager at vi har kommet i en slik situasjon. Jeg er også overrasket over at MFO og NoDa valgte å gå til brudd, etter som vi hadde kommet til enighet om flere av de andre punktene i avtalen, sier hun.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

– Går utover musikerne

Birkeland mener det er en krevende utfordring for Rikskonsertene både å skulle ivareta hensynet til aktørene i skolekonsertordningen og å innfri kravene til MFO.

– Skolekonsertordningen har tre parter: Rikskonsertene, fylkeskommunene og Kulturdepartementet. Vi har den rammen som ligger i statsbudsjettet, som er den ene grensen vi må forholde oss til i forhandlingene. Den andre grensen er fylkenes økonomi. Rikskonsertene må balansere mellom hva fylkene tåler og hva musikerne krever, sier hun.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Følg Ballade på Twitter

Birkeland påpeker at økningene i overføringen over statsbudsjettet ikke står i forhold til lønnsveksten ellers i samfunnet, og hun hevder derfor at lønnskravet til MFO er vanskelig å oppfylle.

I siste instans mener hun også at det ville vært uklokt å heve lønningene utover ressursene Rikskonsertene har tilgjengelig.

– Et høyere honorarkrav vil i så tilfelle gi færre musikere på jobb. Det forringer både kvaliteten på tilbudet vårt og arbeidsmulighetene til norske musikerne, sier Birkeland.