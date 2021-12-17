Ballade video LXXI: Underets og undringens tid

Jule-bonanza med fem premierer. Nye videoer med Simon Moholt, Per Martinsen, August Kann, Spidergawd, Sigrid, Bendik, Roar Dons og Mari Boine. Og to julesanger med Ine Hoem. Og ikke minst en fantastisk dokumentarfilm fra Shaun Bartlett.

Uttrykket jul har et uvisst etymologisk opphav. Men det har røtter i såkalt hedensk tid, og ble gjerne brukt om perioden opp mot vintersolverv. Altså tiden da solen «snur» – og vi igjen går mot lysere tider.

Juletiden handler altså ikke bare om Jesu fødsel, men om hele naturens gjenfødelse. Og kanskje føler vi behovet for en slik gjenfødelse litt ekstra i disse dager, når landet igjen er nedstengt.

For noen kan nok mørketiden kjennes spesielt tung i år, da vi hadde håpet at pandemien skulle ha sluppet taket. Vi lever over for tiden i et frihetsfengsel, slik artisten Simon Moholt uttrykker det.

Da får vi bare gå mot lyset, bestige vårt personlige Kilimanjaro, og se hva som befinner seg på den andre siden. Slik Shaun Bartlett har gjort i den strålende filmen 15 Years of Wonder, som vi har gleden av å presentere i dag.

SIMON MOHOLT: Frihetsfengsel

Det skulle vel nesten ikke være lov å gi ut en så sommerlig video, når vintermørket og nedstengningen ligger over landet. Men så handler det jo også det musikalske prosjektet til Simon Molholt om å bevege seg mot lyset.

«Frihetsfengsel» er sluppet på Moholts eget selskap, Cult Kaos. Oslo-artisten har selv produsert låten, der Zoe Ofilie bidrar på vokal.

– «Frihetsfengsel» er nok en representasjon av kontrastene, godt / vondt, lyst / mørkt, frihet eller fengsel – og balansen og kampen i mellom dem, sier Simon Moholt til Ballade video. – Det er enda en historie i fortellingen om pilegrimen som prøver å finne sin vei. I denne videoen komprimeres hele sagaen ned til nettopp vandring fra lyset gjennom mørket/byen og ut igjen på andre siden.

Musikkvideoen, som er filmet av Martin Torvbråten med drone-opptak av Erland Skui, representerer også dette, der første vers er spilt inn i naturen og lyset, mens andre vers av låten foregår i mørket og byen. Så slutter hele videoen med himmelen, havet og horisonten.

– Videoen presenterer det å sitte fast i «limbo» med all verdens tid og frihet, men fortsatt være i «fengsel» på grunn av verdenssituasjonen. Men tekstmessig ender det vel godt – med linjen Det som nå er vanskelig, skal en dag bli lett, avslutter Moholt.

Les gjerne hele vårt store intervju med Simon Moholt, der han forteller om pilegrimsprosjektet og sin musikalske reise til nå.



N∆EON TE∆RDROPS: Brotherhood

Premiere!

Per Martinsen er en veteran innen den norske elektronika-scenen. Alt for 30 år siden ga han ut mikser og plater under navn som Alien Nation Corporation, Confusion Club, Joker og Syamese, Mest kjent er han nok under artistnavnet Mental Overdrive, samtidig som han har spilt i Illumination med Nicholas Sillitoe.

– Jeg har de siste tre år jobbet med et artistic research-prosjekt ved universitetet her i Tromsø, forteller han til Ballade video.

– Prosjektet heter Pyramids On The Moon – og jeg har jeg kalt det en “multidimensjonal selvbiografi”. Det inneholder tekster som beskriver de siste 30 årene av mitt liv – i tre forskjellige parallelle tidslinjer til vår egen.

– Hver av disse alternative versjonene av meg selv driver med musikk, men i litt forskjellige varianter. Det ene av disse musikkprosjektene – N∆EON TE∆RDROPS – har nå dukka ut fra sin parallelle dimensjon – med utgivelse av den hittil utilgjengelige debutsingelen fra 1987 på min label Love OD Communications.

Tromsøværingen forteller at det i denne anledning har blitt produsert musikkvideoer til de to singellåtene «Amnesiacs» og «Brotherhood». Videoen til sistnevnte låt, som er regissert og filmet av Sandra Jensen, har i dag premiere hos oss.

«Amnesiacs» og «Brotherhood» er nå ute som en 7-tommers vinylplate I 250 kopier, utgitt på Love OD Communications. De tre parallelle historiene er også utgitt i katalogform, med design av Lasse Marhaug. Les gjerne mer om den kontrafaktiske selvbiografien på www.pyramidsonthemoon.com .



AUGUST KANN: This Smells Like Rain

Premiere igjen!

– Lyden av livet er helt enkelt. En følelsesmessig berg- og dalbane fra den deiligste forelskelse til det mørkeste i menneskesinnet.

Det sier August Kann, som i 2019 debuterte med albumet How Did All These People Get Into My Room. Nå har han sluppet sitt andre album, This is the Sound, på MTG Records. Alle låtene er mikset av Joseph Lorge, som tidligere har jobbet med artister som Bob Dylan, John Legend, Perfume Genius og Blake Mills.

Den korte, men vennlige snutten «This Smells Like Rain» er outroen på hans første single fra debutalbumet, kalt «This Smells Like Paris». Slik sett fremstår den som en hilsen til det første albumet.

August Kan er fra Langhus i Ski, og har av flere anmeldere blitt sammenlignet med Paul Simon. Han har vært på turné i Norge og i England, og har spilt på festival i Danmark,. Neste år skal han turnere i Nederland. Tekstene han skriver er inspirert av hverdagen og folk i livet hans.

Han har studert jazz i Stavanger og ved Musikkhøgskolen i Oslo, og samarbeider på det nye albumet med unge og lovende musikere som Fredrik Karwowski (gitar), Martin Morland (bass), Ivar Myrset Asheim (trommer), Thea Emilie Wang (vokal) og Håkon Aase (fiolin og piano).



SPIDERGAWD: Prototype Design

Spidergawd slapp 10. desember sitt nye album, VI. Trondheimsbandet har for lengst bygd seg opp et verdensomspennende publikum, og har stort sett gitt ut en ny plate i året siden 2015. Trondheimsbandet består i dag av Per Borten (gitar, vokal), Kenneth Kapstad (trommer), Rolf Martin Snustad (sax), Brynjar Takle Ohr (gitar) og Hallvard Gaardløs (bass, vokal).

VI har alt fått svært gode anmeldelser, både utenlands og her hjemme. Dette er det første albumet med Brynjar Takle Ohr som co-gitarist. VI er sluppet på Crspin Glover Records i Trondheim her hjemme, mens Stickman Records i Tyskland tar seg av det internasjonale markedet.

Videoen til sangen er lagd av Marthe A. Vannebo, som tidligere har stått bak videoer med blant annet Ida Jenshus, Erlend Ropstad, Daniel Lanois, Louien og Ola Kvernbergs Steamdome-prosjekt. Hun ga i 2013 også ut fotoboken Hjemløs med Åge Aleksandersen, som samme år ble til en egen utstilling på Rockheim i Trondheim.

– Videoen er gjort med et Video8-kamera fra åttitallet, og er et resultat av en dag med filming i studioet hos Per Borten på Ler, forteller Vannebo til oss.

– Det er stor stas å få jobbe med Spidergawd. Vanvittig tøft band. Og ikke minst fine folk. Når det ellers gjelder videoer, liker jeg alle best filminga. Så det hender at jeg hyrer inn klippere til å ta seg av den biten av jobben.



SIGRID: Home To You (This Christmas) (Live From St Pancras)

Da begynner vi på vår vesle bolk med utvalgte julevideoer. Og da starter vi like godt med Sigrid, som alt i november ga ut en juleversjon av denne låten fra 2019.

– «Home To You» har siden vi skrev den alltid hatt en julestemning over seg. Den handler om hjembyen min og huset jeg vokste opp i med familien. Jeg kommer alltid tilbake dit til jul, så det føltes naturlig å lage en juleversjon. Jeg håper den vil gi noen koselige vibber når det begynner å bli mørkere ute.

Live-videoen er spilt inn ved jernbanestasjonen St. Pancras i London. Sigrid, aka Sigrid Solbakk Raabe fra Ålesund, ga ut sin første låt som 16-åring. Hun slo gjennom med “Don’t kill My Vibe” i 2016. Hennes største sang er så langt er “Strangers”, som kom på listene i syv forskjellige land, inkludert Topp 10 i Storbritannia.

I 2018 utnevnte BBC Music Sound Sigrid til årets mest lovende talent. Samme år ble hun kåret til Årets nykommer på Spellemannprisen. Debutalbumet Sucker Punch fra 2019 debuterte på førsteplass på VG-lista, og gikk inn på fjerdeplass på den britiske albumlisten.



BENDIK: Hymnen

Silje Halstensen, aka Bendik, har selv skrevet denne rolige og stemningsfulle sangen, i samarbeid med produsent Daniel Tranberg Løberg. Den er kanskje ikke en direkte julesang, men har mye av julens lengsler og ønsker i seg.

Norsk Viseforum beskrev nylig artisten slik her i Ballade, i forbindelse med et låtskriverseminar de arrangerte sist måned:

– Bendik er en jente med en gutts navn, og såre tekster i mektig innpakning. Musikken drives av få musikere, men låter som et orkester. Som låtskriver har hun stor bredde, og smir båndet mellom pop, elektronika og tradisjonell låtskriving på en egen måte.

Silje Halstensen er født i Bergen, har bodd i Bodø og holder nå til i Oslo. Hun har også en bachelorgrad i musikkteknologi ved NTNU i Trondheim, og debuterte med albumet Drømmen gjør meg ingenting i 2012.

Fem år tidligere hadde hun sammen med Ingeborg Selnes tatt initiativ til musikkfestivalen Kjerringråkk i Bodø. Det kvinnepolitiske perspektivet tok hun også med seg, da hun fra 2014 til 2016 var daglig leder i AKKS.

Den stilsikre videoen til «Hymnen» er produsert av Brusjan. Den er spilt inn i Trefoldighetskirken i Oslo, med Katja Weber McGunnigle som danser foran alteret.



ROAR DONS feat. MARIE BOINE: Nordnorsk Julesalme / Vuonagiid Juovlasálbma

«Nordnorsk Julesalme» er på kort tid blitt en norsk juleklassiker, ikke minst i de nordligere delene av landet. Både tekst og musikk er ved Trygve Hoff, som først fremførte den i barne-TV-serien Lyset i mørketida i desember 1985.

Siden har sangen blitt spilt inn av en lang rekke artister, inkludert Halvdan Sivertsen, Helene Bøksle, Hekla Stålstrenger og Pust. Her har Roar Dons fra Tromsø gjort en norsk og samisk versjon sammen med Mari Boine.

– Det finnes knapt en sterkere sang enn «Nordnorsk Julesalme» som identitetsbærer for oss som bor i nord, så det var med stor ærefrykt og respekt jeg ga meg i kast med denne sangen, sier Dons i en kommentar.

– For meg var det helt fantastisk å få samarbeide med Mari Boine på en norsk og samisk versjon. Maris stemme og intensitet i låta løfter denne sangen til helt nye høyder som gir meg gåsehud.

– Sangen er naken og nær, og rommer både fortiden og fremtiden i nord. Håpet mitt er at den kan forene folk i nord som tidligere har levd adskilt – vi er ett folk! Det samiske og det norske smelter sammen i nord slik Mari og min stemme smelter sammen i denne sangen.

Sangen finnes på albumet Endelig jul igjen, som kom på Galactic Park nå i november. Dons begynte å spille musikk alt på 60-tallet, og reiste rundt som gatemusikant i Europa i ung alder. Han solodebuterte likevel ikke på plate før i 2017, da med albumet Natta e over.

Oversettelsen av teksten til nordsamisk er ved Isak Samuel Hætta.



INE HOEM: Jamn vegane for Herren

Ine Hoem skal få lov til å avslutte vår vesle julebolk – med hele to videoer. Først ut er den den svenske julesalmen «Bereden väg för Herran» med ny oversettelse av Edvard Hoem, framført av Ine Hoem og Andreas Ulvo for Vårt Land i Kampen kirke, desember 2021. Sangen kommer på Spotify november 2022.

– Dette var en bestilling fra Vårt Land. Pappa gjendiktet en svensk tekst til nynorsk, mens Andreas Ulv og jeg arrangerte den ut. Jeg hadde aldri hørt den sangen før, men den har virkelig vokst på meg, sier Ine Hoem til Ballade video.

– Responsen har også vært ganske enorm på Facebook. Det virker som om salmemateriale med litt mer «ukjente» salmer er noe folk setter pris på, uavhengig av tro. Det er fint.

Det er også Andreas Ulvo som sitter ved flygelet i Kampen kirke. Det er Erlend Berge som har filmet.



INE HOEM: Å menneske, ved juletid

Premiere!

Ine Hoem ga også ut enda en julesang forrige måned. Tekst-videoen har premiere her hos oss i dag. Også her har Edvard Hoem skrevet en ny tekst. Denne gang til «The Wexford Carol» , som i norsk språkdrakt har fått tittelen «Å menneske, ved juletid».

«The Wexford Carol» har ukjent opphav, men ble antagelig skrevet i det 15. eller 16. århundret. Sangen ble ifølge britisk Wikipedia gjenoppdaget av organisten William Grattan Flood (1859–1928), som skrev den ned etter en lokal sanger. Senere er den spilt inn med blant andre Julie Andrews, Loreena McKennitt, Yo Yo Ma og Alison Krauss.

Vi har bedt Ine Hoem om å sende en liten julehilsen og en juleoppfordring til våre lesere:

– Jeg vil ønske alle kolleger og folk som hører på musikk en riktig god jul. Det beste man kan gjøre nå som lytter er å støtte musikere ved å kjøpe fysisk musikk og konsertbilletter for 2022 i julegave. Det skal jeg gjøre!

Ine Hoem slapp i fjor det fine albumet Hundre dager. Her kan du se en interessant og grundig dokumentar om prosessen bak platen.



SHAUN BARTLETT: 15 Years of Wonder

Super-premiere!

Notater fra et musikerliv kunne vært en overskrift for denne avslutningen, som er en nesten 40 minutters dokumentarfilm av og om Shaun Bartlett. Og om det er noen norsk musikkdokumentar du skal sette av tid til å se denne julen, er det denne. Vi gir ordet til artisten selv:

– Ja, jeg har laget en ny dokumentar, annerledes enn den forrige. 2021 markerer jo mine første 15 år som utgivende soloartist, stadig relativt ukjent, ler Bartlett.

– De siste to månedene har jeg filmet og klippet sammen luker til en julekalender for mine følgere. Ut av dette arbeidet kom altså også denne dokumentaren i tillegg – 15 Years of Wonder. På lørdag fyller jeg jo også 45 år.

Filmen handler om Shaun Bartletts liv som sanger, låtskriver, artist og produsent. Han spilte i forskjellige band alt fra 1988, som alle påvirket livet hans som musiker. Han har gitt ut musikken sin på egenhånd, og har også deltatt på store TV-produksjoner som The Voice, der han jobbet tett med Magne Furuholmen fra a-ha. Og har klatret til topps på den høyeste frittstående fjelltoppen i verden.

Denne dokumentarfilmen kan sees som en oppfølger til Roots and veins, et dypt originalt portrett av ham selv, naturen og menneskene han bryr seg om. Ballade hadde premiere på Roots and veins i mars i år.

Vi kan bare si: Se denne filmen, folkens! Og ta den til hjertet som en liten førjulsgave fra oss og en av Norges fineste artister. Har du forresten noen julehilsen til leserne våre, Shaun?

– Ta vare på hverandre, og velg dine kamper!



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk juletid. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden. Skulle du få litt tid til overs i julen, er det mye fint å dykke ned i der.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. Og ja: Velg dine kamper! ❤