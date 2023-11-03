Rune Grammofon Tono

Tonos formidlerpris 2023 ble overrakt Rune Kristoffersen og hans plateselskap Rune Grammofon i Grappas lokaler fredag morgen. (Foto: Tono)

Tonos formidlerpris til Rune Grammofon

03.11.2023
- Red.

Med marsipankake og et knippe gode musikkvenner rundt seg ble Rune Kristoffersen og plateselskapet Rune Grammofon overrakt Tonos formidlerpris 2023 fredag morgen.

Tonos formidlerpris går til mennesker, organisasjoner og selskaper som gjør et eksepsjonelt arbeid for å formidle musikk ut til publikum. Rune Grammofon har helt siden starten i 1998 hatt en tydelig profil på kvalitetsmusikk, og gjennom alle år bidratt til å spre norsk musikk langt utenfor landegrensene, sier juryen om årets formidlerprisvinner.

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse etter å ha drevet Rune Grammofon i 25 år, sier Rune Kristoffersen.
– Jeg har alltid vært opptatt av at plateselskapet skal ha en tydelig profil, både musikalsk og visuelt. Illustratør Kim Hiorthøy har vært med fra starten, og har designet cirka 250 platecovere. Jeg har også i 20 år hatt en engelsk PR-agent, som har vært viktig. Jeg har prioritert engelsk musikkpresse, som jo leses over hele verden. Det har vært viktig for å få musikken ut over landegrensene, sier han.

Juryens begrunnelse
Rune Kristoffersen etablerte Rune Grammofon i 1998, og siden starten har plateselskapet vært ensbetydende med kvalitet. Kristoffersen har valgt den smale sti ved å prioritere ulike eksperimentelle uttrykk med et begrenset kommersielt potensial, men Rune Grammofon har i løpet av sine 25 år vært med å spre norsk musikk langt utover sjanger- og landegrenser. Mange norske artister nyter i dag godt av oppmerksomheten og anseelsen som Rune Grammofon og andre aktører har skapt for norsk, eksperimentell musikk i utlandet. 


Juryen for Tonos formidlerpris har i år bestått av Sten Ove Toft (uavhengig Tono-medlem), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig Tono-medlem) og Samsaya Sharma (NOPA).

Blant tidligere mottakere av Tonos formidlerpris er Øya-festivalen, Manfred Eicher/ECM, musikkforleggere som Leif Dramstad og Kai Robøle, Tommy Tee, Jazznytt-bloggen «Now’s the time» og hiphop-mediet YLTV.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

