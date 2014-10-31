TONO gir sin formidlerpris til Tommy Tee for hans lange innsats for å formidle hip hop til det norske musikkelskende publikummet.

TONOs Formidlerpris ble etablert i 2011 for å hylle mennesker som arbeider for å skape økt kunnskap, forståelse og begeistring for musikk og skapingen av den. Prisen består av kr. 50 000,- og et diplom utformet av designer Rune Mortensen. Tidligere vinnere av Formidlerprisen er Øyafestivalen i 2011, den tyske plateprodusenten Manfred Eicher og hans plateselskap ECM i 2012 og musikkforlegger Leif Dramstad i 2013.

Juryens begrunner tildelingen slik:

TONO-prisen går til en eksepsjonell formidler innen musikklivet. Tommy Tee startet Norges første hip hop-magasin, Fat Cap i 1989. Kort tid etterpå tok han initiativ til National Rap Show, som har gått på NRK P3 kontinuerlig siden 1993 og som dermed er Norges lengstlevende radioprogram. Og når ingen andre tenkte på å hente Ice Cube, Run DMC, The Fugees eller 50 Cent til Oslo, så gjorde Tommy Tee det. Og da skjønner man jo at hvis ingen andre gjør det, så gjør Tommy Tee det. Som fødselshjelp for andre norske rappere er han unik. Tee Productions har gitt oss Diaz, Warlocks, Gatas Parlament og mange flere. Han har produsert Joddski, Lars Vaular, Don Martin, Son of Light, Helen Eriksen. Uansett om det er ungdomstidens graffiti eller DJ-ing, radio, magasiner, produksjoner for andre – eller egne utgivelser i eget navn, så er det formidling det dreier seg om.

Tommy Tee har løftet hip hopen ut fra T-baneperronger og fritidsklubber, ut over byene og ut til distriktene. Inn i vår felles norske kulturelle bevissthet. Han har smuglet det inn i oss. Sakte, men sikkert. De fete beatsa. De tunge basstrommene. Stakkato bassganger. Rytmeseksjoner som lukter nylagt asfalt, kombinert med ren og pur harmonikk fra englenes sfærer. Rappere som har fått skinne og som har tagget rimene sine ned på Tommy Tee-signerte lydspor. Han har oversatt det amerikanske musikkspråket til norsk på en måte som får Oslo til å føles litt som Bronx. Like spennende. Like urbant. Vi kjenner igjen en tung beat nå. Vi kjenner igjen rimene. Lars Vaular snakker vårt språk. Vi skjønner Don Martin. «Jeg er så Oslo du kan kalle meg for Nilsen». Og når Tommy Tee selv gir ut albumet «Musikk ække viktig» i 2013, da har rappen offisielt blitt norsk. Det skulle bare mangle: Tommy Tee er Årets Formidler.

Juryen 2014 har bestått av av:

Ingrid Kindem (NOPA), Kari Bremnes (NOPA), Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening), Lars Petter Hagen (NKF) Jan Stefan Bengtsson (NMFF – Norsk Musikkforleggerforening)

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.