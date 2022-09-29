Tre stjerneskudd kjemper om tittelen Årets Urørt

Bergen, Oslo, Horten. Michelle, Makosir, Hammok. I kveld er det klart hvem som er Årets Urørt, NRKs talentkåring.

Artistene Michelle Ullestad og Makosir og bandet Hammok er nominert av P3s Urørtredaksjon til Urørtfinalen. Den finner sted i Oslo (og på radio) i dag torsdag 29. september.

Ullestad fra Bergen har blant annet fått mye buzz etter og rundt sin Bylarm-opptreden, og i sine sosiale mediers møte med et ungt publikum.

I følge NRK P3 har også Makosir fra Holmlia i Oslo fått mye oppmerksomhet på blant annet TikTok, noe som har gjort at låtene «Falle over kanten» og «Holder igjen» har kommet høyt på hitlistene.

Mens Hammok fra Horten holder i live en pønktradisjon – og har tro på at energien fra den tøffere musikkstilen deres kan skille seg ut i Urørt-sammenheng. – De trenger et band som oss, som utfordrer og pusher grensene, sier Hammok til P3.

Hele finalen som finner sted på Brød & Sirkus i Oslo sendes live på P3 fra kl 19. TV-sendingen blir vist på NRK3 lørdag 1. oktober.

Under finalen spiller finalistene flere låter live, fjorårets vinner Rambow stikker innom og det blir humoroverraskelser, skriver NRK.

Hver måned trekker «Urørt»-redaksjonen fram en artist som «Månedens Urørt» – så nominerer de noen utvalgte blant dem til å bli «Årets Urørt». Helt fram til og med i dag telelr de stemmer fra publikum og en jury som så kårer én blant de tre finalistene.



Tidligere Urørtvinnere inkluderer Rambow, Honningbarna, Cezinando, Arif, Kristian Kristensen, Ida Maria, girl in red (live-tittelen det året de kåret to vinnere) med flere.