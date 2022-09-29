Michelle Ullestad, her på scenen på Rockefeller på Bylarm 2022.

(Foto: Elias S. Undal)

AktueltPopulærmusikk

Tre stjerneskudd kjemper om tittelen Årets Urørt

Publisert
29.09.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Bergen, Oslo, Horten. Michelle, Makosir, Hammok. I kveld er det klart hvem som er Årets Urørt, NRKs talentkåring.

Artistene Michelle Ullestad og Makosir og bandet Hammok er nominert av P3s Urørtredaksjon til Urørtfinalen. Den finner sted i Oslo (og på radio) i dag torsdag 29. september.

Ullestad fra Bergen har blant annet fått mye buzz etter og rundt sin Bylarm-opptreden, og i sine sosiale mediers møte med et ungt publikum.

I følge NRK P3 har også Makosir fra Holmlia i Oslo fått mye oppmerksomhet på blant annet TikTok, noe som har gjort at låtene «Falle over kanten» og «Holder igjen» har kommet høyt på hitlistene.

Mens Hammok fra Horten holder i live en pønktradisjon – og har tro på at energien fra den tøffere musikkstilen deres kan skille seg ut i Urørt-sammenheng. – De trenger et band som oss, som utfordrer og pusher grensene, sier Hammok til P3.

Hele finalen som finner sted på Brød & Sirkus i Oslo sendes live på P3 fra kl 19. TV-sendingen blir vist på NRK3 lørdag 1. oktober.

Under finalen spiller finalistene flere låter live, fjorårets vinner Rambow stikker innom og det blir humoroverraskelser, skriver NRK.

Hver måned trekker «Urørt»-redaksjonen fram en artist som «Månedens Urørt» – så nominerer de noen utvalgte blant dem til å bli «Årets Urørt». Helt fram til og med i dag telelr de stemmer fra publikum og en jury som så kårer én blant de tre finalistene.

 

Tidligere Urørtvinnere inkluderer Rambow, Honningbarna, Cezinando, Arif, Kristian Kristensen, Ida Maria, girl in red (live-tittelen det året de kåret to vinnere) med flere.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Norges musikkhøgskole

Hvordan åremål i kunst-akademia ble en meningsløs karusell

De kunstfaglige høyskolene kan takke seg selv når åremålsadgangen nå er under revurdering, skriver professor ved NMH, Live Maria Roggen.

EN LEKEN MAKTKRITIKER: – Når makt og disiplinering utøves for makten sin skyld, er Pippi den første til å kritisere den. Dette gjør hun på en leken måte, sier Rebecka Ahvenniemi

Pippi Langstrømpe i Beethovens fotspor

Hvordan ville Pippi Langstrømpe vært som komponist – og hva kan en komponist i dag lære av henne?

JM Norway, organisasjonen for ungdom og musikk, fyller 50 år. Feiringen skal skje gjennom hele året, men 7. mai markerte starten på jubileumsåret. På bildet er fra venstre musiker Ibou Cissokho, musiker Selma French Bolstad og leder av JM Norway, Ingunn Sand

JM Norway 50 år: – Mer relevant enn noen gang

I 50 år har JM Norway jobbet med å gjøre kulturlivet tilgjengelig for flest mulig ungdom. Daglig leders ambisjon er...