Formidlerpris til musikkjournalist og forfatter Bodil Maroni Jensen

Jensen trodde hun skulle intervjues om musikkjournalistikk, men ble i stedet overrasket med TONOs formidlerpris 2022. – I en tid hvor det er liten eller ingen dekning av klassisk musikk i dagspressen, er Bodil Maroni Jensens arbeid en redningsplanke, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Tusen, tusen takk. Denne prisen er ikke bare til meg, men til hele feltet jeg jobber med. Det er en farlig stor oppmuntring, sa en beveget Bodil Maroni Jensen da hun mottok prisen tirsdag ettermiddag.

Jensen er tidligere NRK-journalist, og jobber i dag som frilanser. Hun dekker i all hovedsak klassisk, ny musikk og ny musikkdramatikk, blant annet for Ballade.

Etter 30 år som musikkjournalist i NRK, tok Bodil Maroni Jensen en modig og risikabel beslutning. Hun våget seg ut som frilans musikkjournalist, spesialisert på klassisk musikk, ny musikk og musikkdramatikk. Risikoen lønte seg, og vi er alle rikere som resultat av valget, heter det i juryens begrunnelse. Og videre:

Jensen har frihet til å velge hvem og hva hun gir spalteplass. Artiklene, anmeldelsene og podkastene hennes er dyptgående, nyanserte studier av personene og temaene hun undersøker. De fleste av dem ville ikke fått dekning ellers. I en tid hvor det er liten eller ingen dekning av klassisk musikk i dagspressen, er Bodil Maroni Jensens arbeid en redningsplanke.

Tidligere i år mottok Jensen også Komponistforeningens Likestillingspris for sitt musikkjournalistiske arbeid for å fremme et mangfold av kunstnere og kunstneriske prosesser med stor innsikt og grundighet.

TONOs formidlerpris deles ut en gang i året til enkeltmennesker eller organisasjoner som gjør en eksepsjonell innsats for å øke kunnskapen, forståelsen og begeistringen for musikk og skapingen av den. Blant tidligere mottakere er Øya, Manfred Eicher/ECM, musikkforlegger Leif Dramstad, Tommy Tee, Jazznytt-bloggen «Now’s the time» (ved Audun Vinger og Filip Roshauw), og i 2021 rap- og hiphop-mediet YLTV.

Juryen har bestått Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Ole Børud (uavhengig), Sten Ove Toft (uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Andrew Smith (Musikkforleggerne).

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.