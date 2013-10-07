Årets formidler

Leif A. Dramstad får TONOs pris etter mer enn 50 års betydningsfull innsats for norsk musikkliv og musikkforlagsbransje.

«Et formidabelt livsverk» kaller TONO-prisens jury det arbeidet Leif A. Dramstad har bidratt med for norsk musikkforlagsbransje siden han ble ansatt som visergutt i Norsk Musikforlag A/S i 1959. Siden 1988 har han vært forlagssjef og har der utgitt om lag 200 nye verk i året. Han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull i 2009 for sin livslange innsats for norsk musikk.

Nå mottar han TONOs Formidlerpris, og juryen har følgende begrunnelse:

«Årets TONO-pris tildeles Leif A. Dramstad for hans betydningsfulle innsats for formidling av norske musikkverk. Gjennom sitt utrettelige arbeid for utgivelse av samtidsmusikk i alle sjangere, har han spredt norske verk ikke bare i alle kroker av Norge, men til store deler av verden.

Leif A. Dramstad er en bauta i musikkforlagsbransjen. Gjennom sine 50 år i Norsk Musikforlag A/S, med de siste 30 år som forlagssjef, har han sørget for å få utgitt om lag 200 verk i året. Hans forlagsarbeid må kunne kalles et formidabelt livsverk, idet han står som formidler av de fremste verkene som skapes av våre norske komponister og tekstforfattere.

Dette representerer eksempler på større verk som neppe vil oppnå ”break even” før mange år fram i tiden. Til tross for økonomisk nedgangstid i musikkforlagsbransjen generelt har Leif A. Dramstad valgt å holde våpenet blankt og stole på musikkens egenverdi, hevet over kortsiktig gevinst.

Med den største respekt for hans livslange innsats for norsk musikk og tekst, ønsker vi på denne måten å hedre Leif A. Dramstad med TONOs formidlerpris.»

Prisen består av kr. 50 000,- samt et diplom utformet av Rune Mortensen. Prisen overrekkes Dramstad på TONOs medlemsseminar 8. oktober på UBC Konferansesenter på Ullevål Stadion.