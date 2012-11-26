Etterslep på over 500 kroner dagen

Musikerne i Rikskonsertene henger etter i lønnsutviklingen, hevder MFO. Meklingen mellom MFO og Rikskonsertene starter på onsdag.

Forhandlingene mellom Rikskonsertene og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Norske Dansekunstnere (NoDa) brøt sammen i midten av november.

MFO og NoDa reiste et felles krav om lønnstillegg som tilsvarer normal lønnsutvikling for statsansatte, men partene ble ikke enige.

Les også:

Ønsker lønnsløft

Ifølge MFO har utøverne i Rikskonsertene nå et etterslep på 485 kroner dagen sammenlignet med statsansatte. Beregningene gjelder for perioden 1997-2011.

I forhold til orkestermusikerne er det et etterslep på hele 567 kroner, etter musikerorganisasjonens beregninger å dømme.

I 2012 har korttidsengasjerte utøvere i Rikskonsertene 2600 kroner i lønn per konsertdag. En orkestermusiker har til sammenligning 3167 kroner per konsertdag, ifølge MFO.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Nestleder i MFO, Hans Ole Rian, fremholder viktigheten av at musikerne ikke sakker akterut i forhold til resten av samfunnet.

– Vi har greid å holde lønnsutviklingen oppe på andre områder. I orkestrene har vi gjort endringer i avtaleverket og fått løftet lønnen betydelig. Også i kommunesektoren følger vi naturligvis lønnsutviklingen, sier han.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Les også:

Trange rammer

Direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, sa til Ballade i forrige uke at økningene i overføringen til Rikskonsertene over statsbudsjettet ikke står i forhold til lønnsveksten ellers i samfunnet, og at lønnskravet til MFO derfor er vanskelig å oppfylle.

– Rikskonsertene må balansere mellom hva fylkene tåler og hva musikerne krever, sa Birkeland.

Følg Ballade på Twitter

Rian fastholder at kravet til MFO er rimelig.

– Det er klart at det er trange rammer. Men det kan ikke være sånn at musikerne skal lide for at det kommer mindre penger fra staten. På hvilket annet samfunnsområde må arbeidstakerne avstå fra lønnsutviklingen, spør Rian

Ballade har vært i kontakt med Rikskonsertene som ikke ønsker å kommentere saken før mekling. Det er berammet mekling 28.- 29.november. Riksmekler Kari Gjesteby skal selv mekle mellom partene.