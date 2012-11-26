Ble lovet millioner til promotering

… endte med personlig gjeld for bandmedlemmene.

Bergensbandet The Pink Robots vant i 2010 Årets Urørt og reiste til Storbritannia for å promotere sin selvtitulerte debutplate.

Men det som skulle være en storstilt promotering for flere millioner, endte med en forsvunnen agent og gjeld for bandmedlemmene, skriver BA.no.

— Han stakk av. Vi skulle få to millioner kroner til promotering av albumet, og medlemmene investerte også en del penger selv. Vi begynte å bruke penger, men frister ble utsatt og utsatt og det kom aldri noe. Jeg prøvde å få tak i [agenten] i flere måneder etterpå, sier Geir Luedy i produksjonsselskapet Your Favorite Music til BA.no.

The Pink Robots ga ut albumet The Pink Robots i mars 2010, men har siden vært «litt frem og tilbake», ifølge Luedy.

— Vi har spilt inn én låt med dem, og det er en monsterlåt. Men bandet må bestemme seg for om de skal gi gass eller ikke. Luften gikk litt ut av dem etter England i 2010, sier han.