Bransjen

Bjellesaupris til Nye Takter

Publisert
23.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Dagsavisens musikkseksjon ved Geir Rakvaag er kåret til årets Bjellesau av FONO.

– Nye Takter får prisen fordi de bruker mye plass og tid på norsk musikk, og de dekker det uten å skrive om kjoler og samlivsbrudd, sier daglig leder i FONO, Erling Andersen til Dagsavisen.

FONO har delt ut Bjellesauprisen siden 1994. Jan Eggum, Åge Aleksandersen, Audun Tylden og Valgerd Svarstad Haugland er alle tidligere Bjellesauer. I fjor var det musikktjenesten WiMP som fikk prisen.

– Stayer

Det er Nye Takters innsats for å fremme nye talenter som er årsaken til at redaksjonen, ved Geir Rakvaag, mottar prisen.

– Rakvaag har vært en stayer, og holdt på siden Nye Takter startet som musikkavis i 1977, sier Larry Bringsjord, styreleder i FONO til Dagsavisen.

I 1983 ble Nye Takter en del av Dagsavisen (som da het Arbeiderbladet).

