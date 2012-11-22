Kunstmusikk

Verdens lengste album?

22.11.2012
- Red.

30 timer piano solo.

Det er multikunstneren Terre Thaemlitz som står bak megaprosjektet «Soulnessless«, et 32-timers digital-album med et 150-siders tekstdokument utgitt på minnepinne.

På albumet er pianostykket «Meditation On Wage Labour And The Death Of The Album», et nesten 30 timer langt mp3-spor, som fyller mp3-formatets maksimum størrelse på 4 GB til randen.

Søndag 25. november kl. 20 kommer Thaemlitz til Ny Musikk hvor artisten vil gjøre en elektroakustisk performance, basert på videoverker fra minnepinnealbumet.

Thaemlitz er komponist, DJ, og skribent, og eier Comatonse Recordings. Thaemlitz kombinerer sitt lydarbeid med et kritisk blikk på kjønn, seksualitet klasse, språk og etnisitet, og bor og arbeider i Kawasaki, Japan.

Utgivelsen betegnes som verdens lengste album, hvor «album» er definert som en utgivelse av nytt materiale, uten å være samleplate.

Andre langvarige prosjekter er den britiske støykunstneren Jliats utgivelse «A Trillion Byte MP3 Harsh Noise Work» (2012), som varer i 711 dager og 14 timer, og består av 233 DVDer, og evighetsprosjektet Longplayer, som skal vare i tusen år.

Relaterte saker

Nude on Sand til lunsj

Konsert og utdeling av TONO-pris til Jenny Hval.

Balanse i musikken

Langt mer enn kvotering

INNLEGG: Ballade valgte å lage en tabloid vinkling i sin sak om Balansekunst, mener arbeidsgruppen bak prosjektet.

John Cage

Utopisten

KRONIKK: Avantgardisten John Cage var en av de viktigste skikkelsene i det 20. århundres musikk. – Cage demokratiserte lyden og...

Feirer John Cage i Oslo

Det amerikanske komponistikonets 100-årsdag feires på Parkteateret.

Xenakis-uke

Komponisten portretteres av NOTAM og Ny Musikk.

Ble lovet millioner til promotering

… endte med personlig gjeld for bandmedlemmene.

Kuuk

Kjønnsmangfold i norsk pop og rock

Populærmusikken pusher grenser og viser oss hvordan kjønnsnormer er i konstant endring, skriver Agnete Eilertsen.

Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Visste du at det er den internasjonale trekkspilldagen i dag? Vi feirer med trekkspill-kavalkade fra arkivet

Det finnes feiringer og markeringer for det meste innenfor årets 365 dager. Så også for trekkspillet! Det kom brått på...

Eit mekanisk harpespel, blekk på gjennomsiktig filmrull, dansarar i Berlin og Amsterdam. Det eine tek det andre i Stephan Meidells makeløse mesterverk Trigger.

Meidell og hans makeløse mesterverk

Eit mekanisk harpespel, blekk på gjennomsiktig filmrull, dansarar i Berlin og Amsterdam. Det eine tek det andre i Stephan Meidells...