30 timer piano solo.

Det er multikunstneren Terre Thaemlitz som står bak megaprosjektet «Soulnessless«, et 32-timers digital-album med et 150-siders tekstdokument utgitt på minnepinne.

På albumet er pianostykket «Meditation On Wage Labour And The Death Of The Album», et nesten 30 timer langt mp3-spor, som fyller mp3-formatets maksimum størrelse på 4 GB til randen.

Søndag 25. november kl. 20 kommer Thaemlitz til Ny Musikk hvor artisten vil gjøre en elektroakustisk performance, basert på videoverker fra minnepinnealbumet.

Thaemlitz er komponist, DJ, og skribent, og eier Comatonse Recordings. Thaemlitz kombinerer sitt lydarbeid med et kritisk blikk på kjønn, seksualitet klasse, språk og etnisitet, og bor og arbeider i Kawasaki, Japan.

Utgivelsen betegnes som verdens lengste album, hvor «album» er definert som en utgivelse av nytt materiale, uten å være samleplate.

Andre langvarige prosjekter er den britiske støykunstneren Jliats utgivelse «A Trillion Byte MP3 Harsh Noise Work» (2012), som varer i 711 dager og 14 timer, og består av 233 DVDer, og evighetsprosjektet Longplayer, som skal vare i tusen år.