Kunstmusikk

Xenakis-uke

Publisert
30.04.2012
Skrevet av
- Red.

Komponisten portretteres av NOTAM og Ny Musikk.

Den gresk-franske komponisten Iannis Xenakis var bestandig på søken etter det nye, enten det var som arkitekt, matematiker eller komponist.

Hans ideer danner fremdeles i dag grunnlag og inspirasjon for musikere, arkitekter og teknologientusiaster. I anledning det som ville vært Xenakis’ 90-årsdag, arrangerer Ny Musikk og NOTAM en portrettuke i samarbeid med Oslo Kino og Centre Iannis Xenakis (CIX).

På programmet står konserter, filmvisning, LydGuide for ungdom, debatt, verksteder og foredrag. Se NOTAMs hjemmesider for mer informasjon om arrangementene.

