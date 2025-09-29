Kulturrådets ærespris 2025 til Dissimilis Norge

– Dette er en organisasjon som har vært med på å forme menneskesynet i Norge, sier Sigmund Løvåsen, rådsleder i Kulturrådet.

Rett før helgen stemte Kulturrådet frem Dissimilis som mottaker av Kulturrådets ærespris 2025.

Dissimilis er en organisasjon som jobber for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal få delta som likestilte utøvere i kulturlivet.

– I over 40 år har vi jobbet for at mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser skal ha en naturlig plass i kulturlivet som likestilte utøvere med egne stemmer og uttrykk. For vi vet at mennesker trenger kultur, og at kulturen trenger alle slags mennesker, sa Nathalie Sturim, generalsekretær i Dissimilis, da det ble klart at de skulle få hedersutmerkelsen.

Sturim understreker at prisen er en tydelig anerkjennelse av organisasjonens arbeid.

– Den viser at kulturen virkelig er for alle, og gir oss kraft til å fortsette å brøyte vei. Jeg har fortsatt gåsehud og tårer i øynene. Det er en stor ære, sa en rørt Sturim.

Kulturrådet har siden 1968 delt ut en ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Æresprisvinneren mottar 700 000 kroner og en løvestatuett utformet av billedhoggeren Elena Engelsen.