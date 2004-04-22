Kunstmusikk

Jubileumskonsert med Schola Cantorum

22.04.2004
- Red.

Søndag 25. april synger kammerkoret Schola Cantorum konsert i Paulus kirke på Grünerløkka. Dette er en av to jubileumskonserter koret skal holde i år, i anledning sitt 40-års jubileum. Andre del av feiringen skjer i anledning Rehabilitation International World Congress 2004 som avholdes i Oslo denne sommeren. Her vil koret samarbeide med Dissimilis. Forestillingen «Radio X», som er skrevet av Kai Zahl for Dissimilis, vil finne sted i Oslo Konserthus den 22. juni.

I disse dager feirer Schola Cantorum sitt 40 års-jubileum, og skal førstkommende helg synge den første av to jubileumskonserter i 2004.

Søndag 25. april synger kammerkoret Schola Cantorum konsert i Paulus kirke på Grünerløkka. Dette er en av to jubileumskonserter koret skal holde i år, i tillegg til at de har holdt og skal holde flere andre konserter. Jubileumsåret startet med fremføring på Musikkhøgskolen av det ideologiske verket Die Mutter med tekst av Brecht og tonesatt av Eissler. Den 1. november i fjor var koret på turné til Bergen og som en følge av flotte konserter der, ble de invitert tilbake – denne gangen for å åpne Mariafestdagene i mars i år. Og det er ikke den eneste positive følgen av flotte musikalske prestasjoner den siste tiden; Festivaldirektør for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Bente Johnsrud, hørte koret på julekonsert i Sagene, og har allerede sikret seg Schola Cantorum for egen konsert og samarbeidskonserter med andre aktører ved festivalen i 2005.

Men fortsatt er det 2004 og jubileumsfeiring. Jubileumskonsert 1 Første konsert vil finne sted i Paulus kirke søndag 25. april kl. 1930 med variert repertoar (Allergri, Pärt, Britten…m.fl.). Deretter følger et spennende samarbeid med Dissimilis i anledning Rehabilitation International World Congress 2004 som avholdes i Oslo denne sommeren, skal Schola Cantorum være med på forestillingen Radio X i Oslo Konserthus den 22. juni – en forestilling skrevet av Kai Zahl for Dissimilis.

Høsten byr også på spennende ting; Schola Cantorum har planlagt en gjenvisitt til et studentkor ved Universitetet i Ålborg, i tillegg til konserter i Moss og Oslo. Siste anledning til å høre koret i år er i Uranienborg kirke den 20. november hvor det vil bli urfremføringer av blant andre Terje Bjørklund og Ola Gjeilo.

Schola Cantorum ble stiftet av Knut Nystedt i 1964 som et kammerkor for studenter ved Institutt for musikk og teater, Avdeling for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. I år feirer de sine 40 år med flere konserter i både inn- og utland. Tone Bianca Dahl overtok som dirigent av Schola Cantorum i 2002. Hun har studert kordireksjon med Peter Erdei, Terje Kvam og Anders Eby, og avla diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 1991.

