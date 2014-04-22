Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) organiserer 42 kulurinstitusjoner, blant annet Den NOrske Opera & Ballett, orkestrene. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger, med ca 7700 medlemmer.



Årets tarifforhandlinger i orkestrene, Operaen og teatrene starter denne uken. For vel 750 MFO-medlemmer handler det om å komme opp på samme lønnsnivå som ellers i samfunnet. Musikernes fellesorganisasjon vil kjempe for en rettferdig lønnsutvikling.

Pensjonspremien for norske teatre og orkestre har økt kraftig de siste årene. DN meldte i går at NTO vil gjøre pensjonssystemet til tema under lønnsforhandlingene.

Henger etter

Fjorårets oppgjør ble svært moderat for de ansatte ved orkestrene, Operaen og teatrene. Norske arbeidstakere fikk i fjor en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,9 %, mens man som sanger, danser, orkestermusiker eller teaterarbeider måtte nøye seg med en gjennomsnittlig økning på 3,4 %.

Gjennomsnittslønnen til LO-medlemmene på de norske teatrene lå i 2013 på om lag 433 000 kroner i året, mens gjennomsnittet på landsbasis var 489 200 kroner (SSB).

Les også: Pensjonsbombe truer jubileumsfeiring

MFO kan ikke akseptere en mindrelønnsutvikling over tid for sine medlemmer, og dette forholdet vil reflekteres i de samlede økonomiske kravene ved årets tariffrevisjon. MFO krever en like god lønnsutvikling som i samfunnet for øvrig for medlemmene.

Lang utdanning må belønnes

Lønnsnivået for det kunstneriske personalet og tilhørende fagpersonale i Operaen er også lavere enn for sammenlignbare grupper i samfunnet. MFOs medlemmer er i all hovedsak langtidsutdannet. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er gjennomsnittslønna for de med fire år og lengre utdanning i statlig sektor på godt over 585 000 kroner. Til sammenligning er gjennomsnittslønnen for MFOs medlemmer ved Operaen på om lag 510 000 kroner.

Les også:

Pensjonsutfordringen

Ifølge arbeidsgiversiden representert ved NTO har pensjonsordningene skylden for institusjonenes økonomiske utfordringer de siste åra. Vi skal ikke blande oss opp i økonomistyringen ved de forskjellige institusjonene, men vi vil påpeke et par ting.

Regjeringen har bestemt at vi skal ha en rekke orkestre og teatre samt en nasjonal Opera og ballett finansiert av det offentlige. Etter vårt syn må regjeringen betale for forpliktelsene dette medfører, også når det gjelder pensjon.

MFO kan ikke forhandle fram endringer i pensjonsvilkårene som gjør at disse gruppene får en pensjon de ikke kan leve av. Vi kan ikke godta at våre medlemmer skal ha dårligere pensjonsvilkår enn andre i offentlig sektor.

MFO er villig til å utrede pensjonsordningene og ha en dialog med arbeidsgiversiden på dette, men vi ønsker ikke å være et frontfag på dette området. I staten ellers skal det ikke gjøres noe med pensjonsordningen i årets oppgjør.

Les også:

Innspilt musikk

MFO ønsker også en dialog med NTO om den økende bruken av innspilt musikk ved teatrene. Etter MFOs oppfatning kan den økende bruken av innspilt musikk være en trussel mot det levende musikkteateret. MFO er selvsagt bekymret over hva dette har å si for arbeidsmulighetene for musikere, sangere og dansere, men også for de konsekvenser dette kan ha å si for en forflating av kunstuttrykkene. MFO er av den oppfatning at her må partene sammen finne de gode løsningene for kunstformen og sammen sikre at levende musikk også i framtiden blir en naturlig del av teatrenes uttrykk.

Tror på et godt oppgjør

Vi går inn i årets forhandlinger med høye krav og store forventninger på vegne av våre medlemmer. Vi har tro på et godt oppgjør både for MFO-medlemmene og for arbeidsgiverne. Vi vil i hvert fall gjøre vårt beste gjennom en konstruktiv og løsningsfokusert tilnærming og ser fram til å sette oss ved forhandlingsbordet.

Kristin Haagensen er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon.

Forhandlingene om revisjon av tariffavtalene mellom MFO og orkestrene, teatrene og Den Norske Opera & Ballett finner sted fra nå og frem til fredag 9. mai kl. 15.00. MFO forhandler direkte med de enkelte orkestre og operaen, og med et forhandlingsutvalg som representerer alle teatre som er med i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Om det ikke blir enighet mellom partene innen fristen, skal LO Stat og Spekter prøve å finne en løsning før oppgjøret eventuelt går til mekling

