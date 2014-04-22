Vil ikke endre pensjonsvilkårene

22.04.2014
- Red.

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) organiserer 42 kulurinstitusjoner, blant annet Den NOrske Opera & Ballett, orkestrene. Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger, med ca 7700 medlemmer.


Årets tarifforhandlinger i orkestrene, Operaen og teatrene starter denne uken. For vel 750 MFO-medlemmer handler det om å komme opp på samme lønnsnivå som ellers i samfunnet. Musikernes fellesorganisasjon vil kjempe for en rettferdig lønnsutvikling.

Les også: Pensjonspremien for norske teatre og orkestre har økt kraftig de siste årene. DN meldte i går at NTO vil gjøre pensjonssystemet til tema under lønnsforhandlingene.

Henger etter
Fjorårets oppgjør ble svært moderat for de ansatte ved orkestrene, Operaen og teatrene. Norske arbeidstakere fikk i fjor en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,9 %, mens man som sanger, danser, orkestermusiker eller teaterarbeider måtte nøye seg med en gjennomsnittlig økning på 3,4 %.

Gjennomsnittslønnen til LO-medlemmene på de norske teatrene lå i 2013 på om lag 433 000 kroner i året, mens gjennomsnittet på landsbasis var 489 200 kroner (SSB).

Les også: Pensjonsbombe truer jubileumsfeiring

MFO kan ikke akseptere en mindrelønnsutvikling over tid for sine medlemmer, og dette forholdet vil reflekteres i de samlede økonomiske kravene ved årets tariffrevisjon. MFO krever en like god lønnsutvikling som i samfunnet for øvrig for medlemmene.

Lang utdanning må belønnes
Lønnsnivået for det kunstneriske personalet og tilhørende fagpersonale i Operaen er også lavere enn for sammenlignbare grupper i samfunnet. MFOs medlemmer er i all hovedsak langtidsutdannet. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet er gjennomsnittslønna for de med fire år og lengre utdanning i statlig sektor på godt over 585 000 kroner. Til sammenligning er gjennomsnittslønnen for MFOs medlemmer ved Operaen på om lag 510 000 kroner.

Les også:

Pensjonsutfordringen
Ifølge arbeidsgiversiden representert ved NTO har pensjonsordningene skylden for institusjonenes økonomiske utfordringer de siste åra. Vi skal ikke blande oss opp i økonomistyringen ved de forskjellige institusjonene, men vi vil påpeke et par ting.

Regjeringen har bestemt at vi skal ha en rekke orkestre og teatre samt en nasjonal Opera og ballett finansiert av det offentlige. Etter vårt syn må regjeringen betale for forpliktelsene dette medfører, også når det gjelder pensjon.

MFO kan ikke forhandle fram endringer i pensjonsvilkårene som gjør at disse gruppene får en pensjon de ikke kan leve av. Vi kan ikke godta at våre medlemmer skal ha dårligere pensjonsvilkår enn andre i offentlig sektor.

MFO er villig til å utrede pensjonsordningene og ha en dialog med arbeidsgiversiden på dette, men vi ønsker ikke å være et frontfag på dette området. I staten ellers skal det ikke gjøres noe med pensjonsordningen i årets oppgjør.

Les også:

Innspilt musikk
MFO ønsker også en dialog med NTO om den økende bruken av innspilt musikk ved teatrene. Etter MFOs oppfatning kan den økende bruken av innspilt musikk være en trussel mot det levende musikkteateret. MFO er selvsagt bekymret over hva dette har å si for arbeidsmulighetene for musikere, sangere og dansere, men også for de konsekvenser dette kan ha å si for en forflating av kunstuttrykkene. MFO er av den oppfatning at her må partene sammen finne de gode løsningene for kunstformen og sammen sikre at levende musikk også i framtiden blir en naturlig del av teatrenes uttrykk.

Tror på et godt oppgjør
Vi går inn i årets forhandlinger med høye krav og store forventninger på vegne av våre medlemmer. Vi har tro på et godt oppgjør både for MFO-medlemmene og for arbeidsgiverne. Vi vil i hvert fall gjøre vårt beste gjennom en konstruktiv og løsningsfokusert tilnærming og ser fram til å sette oss ved forhandlingsbordet.

Kristin Haagensen er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon.

Forhandlingene om revisjon av tariffavtalene mellom MFO og orkestrene, teatrene og Den Norske Opera & Ballett finner sted fra nå og frem til fredag 9. mai kl. 15.00. MFO forhandler direkte med de enkelte orkestre og operaen, og med et forhandlingsutvalg som representerer alle teatre som er med i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Om det ikke blir enighet mellom partene innen fristen, skal LO Stat og Spekter prøve å finne en løsning før oppgjøret eventuelt går til mekling

Relaterte saker

Oslo Filharmonien

Pensjon gir orkesterunderskudd

– Vi kan ikke fortsette slik, sier direktør Bernt Bauge i Harmonien i Bergen. For Oslo-Filharmonien vil økt pensjonskostnad få...

Oslo Filharmonien

Uenige om orkesterpensjon

Musikerne må tåle mer fleksible pensjonsløsninger framover, mener orkestrene. – Vi er ikke villige til å svekke rettighetene til våre...

Helene Enge Monsen får hjelp av læreren sin Alexander Aga Røynstrand ved Kulturskolen i Eidfjord.

Uenige om arbeidsforhold

MFO mener at Kommunenes Sentralforbund tar hevn mot kulturskolelærere i årets tariffoppgjør. KS svarer at det aldri har vært meningen...

Illustrasjonsbilde

Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.

Operaen

Vil kutte tidligpensjon

Regjeringens forslag om å kutte tidligpensjonen i Den Norske Opera & Ballett kommer nå på høring.

Flere saker

Illustrasjonsfoto Fotokreditt Reaktor www.reaktor.com blog

Disse kan vinne Kollisjonprisen

Publikum kan stemme på 13 musikkvideoer under finalevisningnen på Saga Kino i Oslo 6. juni.

Montasje lønn jazzmusikere

Indre motivasjon

Jazzmusikere tjener lite og det er få faste jobber. Likevel vurderer få å slutte, viser ny studie. – Min hypotese...

Guro Kleven Hagen

Dextra Musica gir 200.000 kr. til Valdres sommersymfoni

Partene inngår en treårig avtale.