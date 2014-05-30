Uenige om arbeidsforhold

MFO mener at Kommunenes Sentralforbund tar hevn mot kulturskolelærere i årets tariffoppgjør. KS svarer at det aldri har vært meningen at kulturskolelærere skal ha samme vilkår som lærere i grunnskole og i videregående opplæring.

Årets tariffoppgjør for musikere, utøvere og pedagoger har pågått i noen uker. I orkestrene er ikke uventet den største utfordringen. Musikkterapeutene er, ifølge Musikkultur fornøyde med å ha fått en egen stillingskode, som sikrer at musikkterapeut blir en vernet tittel.

Større misnøye er det derimot hos kulturskolelærerne, omkring forslaget som ligger på bordet til ny tariffrevisjon i kommunesektoren (KS)

Mandag stemte flertallet i LO Kommune for riksmeklerens forslag.

— MFO og Skolenes landsforbund (SL), som organiserer lærere, stemte derimot mot. Hvorfor?

— MFO og SL er de av forbundene under denne paraplyen som organiserer lærere. MFO stemte mot fordi vi mener KS går til angrep på kulturskolelærernes arbeidstid, sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian.

— Lønnsøkningen er akseptabel, men prisen er høy. I forslaget er arbeidsbestemmelsene etter vårt syn svært forringet for kulturskolelærerne. Vi mener at dette er et alvorlig angrep på den kulturelle grunnmuren i Norge og at KS her bevisst forsøker å undergrave den jobben vi i kulturskolen gjør for det lokale kulturlivet.

Forbundsleder Hans Ole Rian mener kulturskolelærernes forhold er forringet mer enn lærere i grunnskolen. Foto: Asamaria.com

— Hvilke arbeidsbestemmelser gjelder dette?

— For det første er ledelsen gitt mye større innflytelse over hvordan lærerne skal bruke arbeidstiden. Til nå har det vært en øvre grense for hvor mye av arbeidstiden rektor kan bestemme over. Lærerne har deretter selv bestemt hvordan de vil disponere tid til forberedelse, etterarbeid og egenøving for å kunne gi god undervisning. Tilbakemeldingene vi har fått fra kulturskolelærerne og fra rektorene er at dette har fungert og vi mener det er svært uheldig at lærerne mister friheten. Forslaget vitner om at KS ikke stoler på kulturskolelærerne.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— KS har også lagt inn fire ekstra arbeidsdager pr år. Det er parallelt med forholdene i grunn- og videregående skole, men der disse kan gå til tvisteløsning dersom de lokale partene ikke blir enige, har ikke kulturskolelærerne noen mulighet til å forhandle. Slik sitter vi igjen som tapere i forslaget.

— Til sist har KS tvunget gjennom en daglig tilstedeværelse på arbeidsplassen på 7,5 time per dag. Det er igjen parallelt med det som er bestemt i grunnskolen, men der det hos dem ligger som forutsetning at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende, har man ikke en tilsvarende forutsetning for kulturskolelærerne. Det er ikke greit å kreve at lærerne skal være til stede dersom de ikke har tilfredsstillende kontorer og øverom, sier Rian.

— Hvorfor skjer innstramningene?

— Vi mener at dette er hevn fra KS sin side, for at kulturskolelærerne i 2004 ble overført fra statlig til kommunal sektor. De fikk da samme lønn som andre lærere, og KS har senere forsøkt å gjøre om denne bestemmelsen. Vi mener og ser at det som skjedde i 2004 var heldig ikke minst for det lokale kulturlivet hvor det er mye enklere å samarbeide når man har lik lønn på ulike skoletyper.

— Hva blir MFOs neste skritt i forhandlingene?

— Vi er inne i en 14 dager lang periode der fagforbundene under den samme paraplyen som oss ikke kan gå ut i streik. Nå summer vi oss, og snakker sammen om strategien videre. Vi inviterer gjerne KS til nye samtaler, men da må de vise vilje til å komme oss i møte.

— Underlige påstander

KS er ikke enig i at forholdene for kulturskolelærere forringes i så stor grad som MFO fremstiller det, men medgir at forholdene er ulike, sammenliknet med lærere i grunnskole og videregående skole.

— Kulturskolelærere har aldri hatt samme vilkår som undervisningspersonalet som gir opplæring i medhold av opplæringsloven, forteller spesialrådgiver i KS, Inger Marie Højdahl.

— Kulturskolelærerne hadde tidligere en egen særavtale. Denne ble «vekslet inn» med endrede og bedre lønnsbestemmelser. Etter dette har arbeidstid og undervisningstid på bakgrunn av krav i tariffoppgjørene kommet frem i meklerens møtebok.

Det har aldri vært meningen at kulturskolelærere skal ha samme vilkår som lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

— MFO mener det er uklokt og unødvendig at rektorene får bestemme over mer av tiden til lærerne, fordi lærerne selv vet hvordan de skal disponere denne selv. Hva mener KS?

— Det er en underlig påstand at ledere ikke skal gis mulighet til å lede. Det er ledere som har et overordnet ansvar for både elever og ansatte i kulturskolen. Dette innebærer at en leder må ha innflytelse over det som foregår i virksomheten – også når det gjelder arbeidstiden til de ansatte.

— Rian peker på at det i forslaget ligger åpning for fire ekstra arbeidsdager pr år for lærere, men at lærere i grunnskolen og videregående skole kan forhandle ved uenighet, mens kulturskolelærere ikke blir gitt retten til å forhandle. Stemmer dette med hvordan KS tolker forslaget?

— På det nåværende tidspunkt kan vi ikke svare på dette. Det er meklerens skisse MFO har tatt stilling til. Den er et resultat av meklerens forslag til løsning. På nåværende tidspunkt kommenterer vi ikke det som angår MFO i dette forslaget.

— Rian peker videre på innføringen av 7,5 timer obligatorisk kontortid per dag. MFO reagerer på at det for kulturskolelærere ikke er lagt inn noe forbehold om at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende, slik det er i grunnskolen og i videregående skole. Stemmer dette med hvordan KS tolker forslaget?

— Kulturskolelærere hadde tidligere en egen særavtale som ble forhandlet bort. De er derfor i utgangspunktet omfattet av hovedtariffavtalens bestemmelser som andre arbeidstakere i kommunal sektor. Etter krav i tariffoppgjørene har de fått nedfelt i møtebøkene et definert omfang på undervisningstid og øvrig arbeidstid.

— Rian sier at forslaget til løsning vitner om at KS ikke stoler på kulturskolelærerne, og at dette er en slags hevn fordi gruppen i 2004 ble overført fra statlig til kommunal sektor. Ønsker KS å kommentere dette?

— Det er ikke riktig at kulturskolelærerne ble overført fra statlig til kommunal sektor, de har alltid vært i kommunal sektor og omfattet av kommunale tariffavtaler. KS har tillit til kulturskolelærerne og den jobben de gjør. Etter vår oppfatning har ordet hevn ingen ting å gjøre i forhandlingssammenheng, og vi reagerer på at en slik argumentasjon benyttes. Lønnsvilkårene for kulturskolelærerne er resultat av forhandlingene i sin tid, og dette resultatet forholder KS seg til.

— Hva skjer videre i forhandlingene med MFO?

— Det må være opp til MFO og den hovedsammenslutning de er en del av og som har anbefalt meklerens forslag, svarer Højdahl.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade