Riddu Riđđu på Reeperbahn: Vil etablere samisk musikkeksportkontor

Sist uke arrangerte Riddu Riđđu og Hedline en samisk showcase på Reeperbahn-festivalen i Hamburg. Sajje Solbakk tror etableringen av et samisk musikkeksportkontor er like rundt hjørnet.

– Vi har noe vi vil si, og nå er verden klar til å lytte, sa Solbakk fra scenen da hun introduserte den samiske kvelden på Nochtwache, i kjelleren til et gammelt lagerlokale som tidligere har huset både et snapsdestilleri og erotisk kunst, ved Hamburgs red light district.

Det var trangt og svett på den lille konsertarenaen da Emil Kárlsen, Katarina Barruk og Niilas entret scenen til ekstatisk respons fra bransje- og festivalpublikum onsdag kveld.

– Mange kjenner til den samiske historien med protester og kampen for overlevelse. Og nå lever vi i en tid hvor kunstfeltet kanskje har kommet lenger enn politikken. Etterspørselen for samisk musikk og kultur er såpass stor at jeg føler at verden har lyst til å lytte, utdyper Riddu Riđđus festivalsjef til Ballade om det hun sa fra scenen.

LES OGSÅ Samisk musikk skal lykkes internasjonalt

Det er ikke noe nytt at samisk musikk har nådd ut i verden. Mari Boine og Adjágas er eksempler på artister som har nytt internasjonal respekt, og suksess. Men de siste årene har det virkelig begynt å koke, og en ny generasjon samiske musikere har bevist at de har internasjonalt potensial, og ikke minst ambisjoner som står i stil.

Det kan blant annet Music Norways direktør Tone Østerdal, som også var til stede i Hamburg, bekrefte.

– Det er jo ingen tvil om at samisk musikk er etterspurt ute i verden nå. Det er mange unge, flinke artister som har et veldig unikt sound innenfor ganske forskjellige sjanger. Bare se på de tre artistene som spiller her i kveld, sier Østerdal.

Både Østerdal og Solbakk nevner den nordiske paviljongen på Venezia Biennalen i 2022, som ble presentert som en samisk paviljong, som et konkret eksempel på noe som har gitt det samiske en kulturell dytt. Begge mener de har opplevd økende interesse for samisk musikk i etterkant.

I fjor høst annonserte Riddu Riđđu at de skulle gjøre et samarbeid med Iceland Airwaves i Reykjavik. Med festivaler fra Grønland og Canada arrangerte de fire kvelder med urfolksmusikk under banneret “Arctic Waves”. Samtidig som Riddu Riđđu annonserte samarbeidet kunne de fortelle at de stadig får henvendelser fra utlandet de må takke nei til.

– Siden det ikke finnes noe samisk musikkeksportkontor så kommer henvendelsene til oss. Og vi føler et ansvar for å hjelpe samiske artister så mye som mulig. Men vi er jo bare en festival. Vi har få hoder i det samiske musikkfeltet, og det er mye som faller på få skuldre. Og det merker vi i Riddu Riđđu, forteller Solbakk.

– Men det er ingen som vil starte et samisk musikkeksportkontor?

– Det er det absolutt, og jeg ønsker at Riddu Riđđu skal være i førersetet for å faktisk etablere det. Vi må få satt oss ned med artister, managere og apparat, og høre hva som etterspørres, hvor etterspørselen kommer fra, og hva behovet for et samisk musikk-kontor er, sier Solbakk, og fortsetter:

– Man må ikke gå for fort heller, for det må være et kontor som er etablert på våre egne premisser, for våre egne folk for å sørge for at midlene går tilbake til Sápmi. Vi er også et grenseløst folk, så vi ønsker å dra med oss svensk side, finsk side og russisk side i den grad det er mulig. Det er viktig at vi snakker sammen. Så det er en stor jobb, men jeg er veldig gira på å sette i gang og så noen frø.

Tone Østerdal i Music Norway forteller at de blant annet prøver å bygge bro mellom majorselskapene og det samiske, men at de også er i dialog med de samiske aktørene om hvordan de kan bygge sin egen bransje.

– Jeg opplever at det er to veldig tydelige retninger. Noen samiske artister søker seg til norske management og bookingagenter, mens andre utelukkende ønsker å jobbe med samiske aktører. Her må samiske artister gjøre det som føles riktig for dem. Og Music Norways må følge begge disse løpene, og forsterke og bygge i begge retninger. Vi må både se hva vi kan gjøre for å hjelpe å bygge bransjen i Sápmi, samtidig som vi bygger opp mer forståelse for samisk musikk i majoritetsbransjen, mener Østerdal.

– Det tar tid å bygge tillit, og her er det mange lag med historikk som dessverre ikke er så hyggelig. Man kan oppleve at noen er skeptiske og føler at nordmenn kommer og skal kapitalisere på det samiske produktet. Og det må vi respektere, legger hun til.

Nylig gikk Riddu Riđđu fra fire til fem ansatte, og Sajje Solbakk håper nye ressurser også vil komme arbeidet med et kommende eksportkontor til gode.

– Vi har fått finansiering til en toårig prosjektstilling som skal ha hovedansvar for internasjonale prosjekter og samarbeid. Så jeg håper det kan hjelpe oss å sette i gang et forprosjekt som kan kartlegge behovet.

Samtidig som Solbakk er i Hamburg denne uka, pågår den største samiske kulturkonferansen Kultursami i Jokkmokk i Sverige. Riddu Riđđu er også representert der.

– Der står også internasjonalisering og eksport på programmet, og det jobbes med en samisk strategi i kulturfeltet. Så det er store ting på gang, konkluderer Solbakk.

Selv om Riddu Riđđu har deltatt i internasjonale settinger og samarbeidet med andre urfolksmusikkfestivaler opp igjennom årene, markerte samarbeidet med Iceland Airwaves i fjor likevel starten på noe nytt.

– Nå har vi et konkret mål om å arrangere en samisk showcase på internasjonale festivaler hvert år. At vi er på Reeperbahn-festivalen i år er et direkte resultat av det vi gjorde på Island i fjor. Hvor vi drar neste år kommer vi til å bestemme i løpet av vinteren. SXSW i USA (den store festivalen og møteplassen South by Southwest, red. mrk.) kan for eksempel være en aktuell samarbeidspartner, forteller Solbakk.

– Så dette er snakk om en ny satsing for dere?

– Ja, absolutt.