Nytt musikksamarbeid mellom islandske Arctic Waves og Riddu Riđđu festivála

Iceland Airwaves og Riddu Riđđu samarbeider for første gang om programmet til Arctic Waves, en showcase som viser musikksjangere fra ulike deler av den arktiske regionen.

I dag starter Iceland Airwaves i Reykjavik, verdens nordligste musikkfestival. Festivalen har et særskilt blikk på nye musikktalenter gjennom konserter, konferanse og nettverkssamlinger. Nytt av året er samarbeidet med Europas største urfolksfestival, Riddu Riđđu festivála.

Riddu Riđđu arrangeres i Kåfjord kommune i Nord-Troms hver sommer, men står også bak en rekke arrangementer gjennom hele året, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt.

Samarbeidet med Iceland Airwaves stod høyt på ønskelisten, ifølge festivalsjef Sajje Solbakk:

– Riddu Riđđu festivála er i tydelig endring og har stadig økende helårsaktiviteter. Vi er i en posisjon hvor vi må avslå flere spennende invitasjoner til samarbeid grunnet ressurskapasitet. Arctic Waves var derimot en forespørsel vi ikke kunne si nei til, forteller hun.

– Det er spennende å følge med på utviklingen i samisk kulturliv, og det er flott å se at etterspørselen til samisk kunstproduksjon stadig øker. Jeg er stolt over den samiske delegasjonen vi har med til Island, og jeg gleder meg til å se publikums begeistring når de får oppleve kremen av samisk musikk!

Katarina Barruk er en av kunstnerne som spiller på Iceland Airwaves. Hun omtales som en av Sápmis mest populære vokalister, kjent for popmusikk som kombinerer joik og umesamiske tekster. Hun synger på morsmålet umesamisk, som er på UNESCOs rødliste over truede språk. Barruk spiller under showcaseprogrammet på Island onsdag 1. og lørdag 4. november.

Spellemannvinner Peder Niilas Tårnesvik har markert seg som en sterk elektronika-artist og -produsent her til lands. Albumet Also This Will Change fikk gode kritikker, og for plata vant Niilas Spellemann i klassen Årets elektronika 2020. Niilas spiller under Arctic Waves torsdag 2. november.

Les også: Ballades Siri Narverud Moens omtale av Niilas’ album Stone Skipping i Ballade elektronisk

Skuespiller og musiker Emil Kárlsen lager musikk på samisk, med et lydbilde som Sápmi ikke har opplevd tidligere, forteller Riddu Riđđu festivála: Emil Kárlsens musikk lager et lydbilde farget av klassiske strykere, med hint av alternativ country og jazz, som «kler inn fengende popmelodier og poetiske tekster». Kárlsen er også fersk vinner av Sametingets språkløftpris for 2023. Under Arctic Waves spiller Emil Kárlsen konsert fredag 3.11.

Se hele programmet til Iceland Airwaves her.