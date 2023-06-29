Riddu Riđđu

Isák på scenen under Riddu Riđđu Festivála 2019.(Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen)

Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Publisert
29.06.2023
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms. 

– Fosen-demonstrasjonene har preget Sápmi hardt det første halvåret i 2023, og vil nok prege hele det samiske samfunnet i lang tid fremover. Som Sápmis største festival har vi et ønske om å være en trygg arena for alle som er preget av demonstrasjonene. Samtidig er det fortsatt et pågående menneskerettighetsbrudd mot Fosen-samene. Det vil vi selvfølgelig fortsette å belyse helt til menneskerettighetsbruddet opphører, sier festivalsjef Sajje Solbakk i en pressemelding fra festivalen.

Et av festivalseminarene vies kvinnene som var i front under Fosen-aksjonene tidligere i år, og under ungdomsdelen av festivalen blir sivil ulydighet eget tema, opplyser Riddu Riđđu. I tillegg er årets kunstutstilling laget av Márja Karlsen fra Storfjord, som selv deltok i Fosen-demonstrasjonene tidligere i år.

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen ble lagt fram i begynnelsen av juni. Festspillene i Bergen arrangerte en høytlesning av rapporten, fremført og strømmet live fra Nationaltheatret i en lesedugnad som tok over 30 timer. Årets Riddu Riđđu Festivála vil imidlertid være en av de første store møteplassene etter framlegget av rapporten, og i panelsamtalen «Er dette sannheten?» vil hovedfunnene bli presentert av kommisjonen. I tillegg vil UiT – Norges arktiske universitet ha et eget seminar under festivalen med hovedtemaet «forsoning».

På musikkprogrammet finner vi blant andre Katarina Barruk (Sápmi), som deltok på støttekonserten for Fosen-saken og aksjonistene på Riksscenen i mars, Rolffa («Finnmarks ubestridte partyband», fra Sápmi), elektrofolkbandet Go_A fra Ukraina, som Ballade skrev om i denne saken fra 2021, og rockebandet Small Time Giants fra Grønland. Katarina Barruks album Ruhttuo ble trukket fram som et av fjorårets beste av Ballade, les gjerne mer om det her

Årets Riddu Riđđu Festivála er den 32. utgaven av urfolksfestivalen, og arrangeres 12. til 16. juli i Manndalen i Nord-Troms.

 

 

Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen: – Min historjá lea ráigánan rátnu

Elina Waage Mikalsen guorahallá historjjá jietnabáruid bokte, ja lea dahkan áhkus boares suohppunstuolus čuojanasa.

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Morrašiin ja movttain váimmus: Artisttat vuosttaldit Riehppovuonas

Ella Marie Hætta Isaksen čohkke mielartisttaid Riehppovuona vuosttildanleirii lávlut ja čuojahit nuoskkideami ja boazodoalu gáržžádusaid vuostá.

