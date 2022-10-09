Riddu Riđđu Festivála vil bryte taushet om tabuer og overgrep

Hvorfor må vi bryte tausheten? Mental helse, overgrep og taushetskultur i Sapmí står på programmet.

Riddu Riđđu Festivála, Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune inviterer til markering av Verdensdagen for psykisk helse mandag 10. oktober.



For første gang skal den prisvinnende filmen «Tystnaden i Sápmi» av Liselotte Wajstedt vises i Olmmáivággi (Manndalen). «Den viktigste samiske dokumentarfilmen som er laget», mener Anne Lajla Utsi, direktør ISFI. På programmet mandag står filmvisninga, en panelsamtale om tabuer og konsert med stjerneskuddet Lávre. Det skriver festivalen, kommunen og senteret sammen i en pressemelding.



«Tystnaden i Sápmi» handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmvisningen har aldersgrense 15 år og finner sted i Kultursalen, Senter for nordlige folk.

Etter filmen inviterer arrangørene til panelsamtale om tausheten i Sápmi. I panelet sitter festivalsjef Sajje Solbakk, artist Lávre Johan Eira, kommunepsykolog Kristin Aagaard, og Marion Anne Rimpi, medvirkende i filmen.

Artisten Lávre til unik scene i Kåfjord

Lávre Johan Eira fra Guovdageaidnu (Kautokeino) har spilt for Dronning Sonja i Venezia, og kommer nå til Olmmáivággi for å skape en magisk atmosfære på Verdensdagen for psykisk helse. Hans musikalske uttrykk er sterkt forankret i joik, men samtidig universelt og nyskapende. Konserten er åpen for alle og holdes i det arrangøren kaller det ikoniske Nisga’a-huset, på Riddusletta.