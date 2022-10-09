Lávre Johan Eira

Lávre er en ung artist som har fått oppmerksomhet de seneste åra, blant annet som representant for samisk musikk og kultur internasjonalt – og spiller når Verdensdag for psykisk helse markeres i Kåfjord.(Foto: Hildá Länsman)

AktueltFolkemusikk

Riddu Riđđu Festivála vil bryte taushet om tabuer og overgrep

Publisert
09.10.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Hvorfor må vi bryte tausheten? Mental helse, overgrep og taushetskultur i Sapmí står på programmet.

Riddu Riđđu Festivála, Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune inviterer til markering av Verdensdagen for psykisk helse mandag 10. oktober.

For første gang skal den prisvinnende filmen «Tystnaden i Sápmi» av Liselotte Wajstedt vises i Olmmáivággi (Manndalen). «Den viktigste samiske dokumentarfilmen som er laget», mener Anne Lajla Utsi, direktør ISFI. På programmet mandag står filmvisninga, en panelsamtale om tabuer og konsert med stjerneskuddet Lávre. Det skriver festivalen, kommunen og senteret sammen i en pressemelding.

«Tystnaden i Sápmi» handler om overgrep, psykisk helse og fortielseskultur i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange unge samer – i generasjoner. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. De unge kvinnene Marion og Ida som står frem i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmvisningen har aldersgrense 15 år og finner sted i Kultursalen, Senter for nordlige folk.

Etter filmen inviterer arrangørene til panelsamtale om tausheten i Sápmi. I panelet sitter festivalsjef Sajje Solbakk, artist Lávre Johan Eira, kommunepsykolog Kristin Aagaard, og Marion Anne Rimpi, medvirkende i filmen.

Artisten Lávre til unik scene i Kåfjord
Lávre Johan Eira fra Guovdageaidnu (Kautokeino) har spilt for Dronning Sonja i Venezia, og kommer nå til Olmmáivággi for å skape en magisk atmosfære på Verdensdagen for psykisk helse. Hans musikalske uttrykk er sterkt forankret i joik, men samtidig universelt og nyskapende. Konserten er åpen for alle og holdes i det arrangøren kaller det ikoniske Nisga’a-huset, på Riddusletta.

LávreRiddu ridduRiddu Riđđu FestiválaSajje Solbakk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i...

Ozas på premieren til «Mødrenes samiske ullsjal» i oktober

Joiker mot tabuer om overgrep

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

Eris Egilsdatter / Ozas Riksscenen

Vi snakker frigjøring av samisk kunst – på scenen

Kan ullsjal i en konsert peke på sårene som må heles – etter at Norge påførte dem på samer og...

Kajsa Balto ga ut «Buot ealla» i mai

Ballade radio: Kajsa Balto og hennes urbane samiske miks

Ung, samisk musikk opplever en boom, etter at Ella Marie og bandet Isak inntok rampelyset. Vi snakker oppblomstring og moderne...

Flere saker

Kunstverket til Ragnar Kjartansson i fjellveggen ved Flesland flyplass i Bergen

Dusj deg glad!

KRONIKK: På Gardermoen har lydkunsten dryppet både før og etter passkontrollen i mer enn 20 år. Kanskje det er på...

Tristan akkord av Romainbehar © Wikimedia Commons

Fra den filosofiske sidelinjen

Arild Pedersen presenterer ni punkter til bruk i Hellstenius’ musikalske missekonkurranse.

Anders Jahres Kulturpris til Anne Grete Preus, Kari Bremnes og Ole Paus

Prisen deles ut i Universitetets aula i Oslo i september.

Anders Jahres Kulturpris til Anne Grete Preus, Kari Bremnes og Ole Paus

Prisen deles ut i Universitetets aula i Oslo i september.