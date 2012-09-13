Kunstmusikk

Lerche skriver opera

13.09.2012
Embret Rognerød

Bergensartisten skriver ungdomsopera for Bergen Nasjonale Opera.

Sondre Lerche reiser fra Bergen til New York i høst for å medvirke i Alt om min familie ved Bergen Nasjonale Opera. Sammen med lokale tenåringer og komponisten Atle Halstensen skal Lerche skape en forestilling som handler om hvordan en tilsynelatende perfekt familie går i oppløsning i møtet med en opprørsk fostersønn.

18 år gamle Astrid Luisa Niebuhr, som allerede har gitt ut tre fantasyromaner, har skrevet librettoen.

I løpet av høsten blir det også Norgespremiere på Janáèeks eventyropera ved operaen i Bergen. Tsjekkerens verk blir iscenesatt av koreografene Inbalt Pinto og regissøren Avshalom Pollak, begge fra Israel.

– Programmet spenner fra det kjente og nære til det eventyrlige og eksotiske og inneholder en rekke nye produksjoner iscenesatt av internasjonalt anerkjente regissører, sier operasjef Mary Miller.

Den nye opera, 'Veslefrikk'. Fra venstre: Janna Vettergren, Iulia Vacaru, Hilde Veslemøy Hagen og Ragnhild Eide Akslen.

Den Nye Opera mister hovedsponsor

Per Grieg sr. vil at de to operascenene i Bergen skal samarbeide. Den Nye Opera velger da å takke nei...

Bernsteins MASS i Bergen

Bernsteins messe for første gang

Det er 20 år siden dirigent og komponist Leonard Bernstein døde. Opera Bergen markerer ham med å framføre MASS for...

Ida Habbestad

Betent grenseland

INNLEGG: – Mi vurdering av profesjonalitet handlar ikkje berre om utdanning, men om korleis ein har arbeidd, og kva rammer...

Håkonshallen, fra www.ulriken.no

Bergen: Operamiljøene samarbeider

Opera Bergen og Den Nye Opera samarbeider om barneopera «til beste for positiv utvikling for operasaken i regionen» heter det...

Bergen Nasjonale Opera forestilling

Hva er en god opera?

Det viktige skal skje i salen, mener dramatiker Tale Næss, mens komponist Eivind Buene er avhengig av et framoverlent publikum.

Olaf Mackenzie

Ny direktør i BNO

Olaf Mackenzie er tilsatt som direktør for økonomi og administrasjon i Bergen Nasjonale Opera.

Helge Deathprod Sten

Deathprod forbereder album

Helge Sten, også kjent for å produsere andre artister som Motorpsycho og Susanna, har sendt ut sin komposisjon nummer én...

Bygdelagssamskipnaden folkedans

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine

Følgjer opp #metoo-opprop fra folkemusikk- og folkedansmiljøet med spørjeundersøking, Balansekunsts merkeordning og kampanjearbeid.

Stillbilde fra musikkvideoen til Misty Coast

Ballade video: Røde og grønne univers

Se premierene på de nye videoene til Misty Coast og Marte Wulff. Vi hilser også på Vilde Tuv, brenn., Fixation,...