Lerche skriver opera

Bergensartisten skriver ungdomsopera for Bergen Nasjonale Opera.

Sondre Lerche reiser fra Bergen til New York i høst for å medvirke i Alt om min familie ved Bergen Nasjonale Opera. Sammen med lokale tenåringer og komponisten Atle Halstensen skal Lerche skape en forestilling som handler om hvordan en tilsynelatende perfekt familie går i oppløsning i møtet med en opprørsk fostersønn.

18 år gamle Astrid Luisa Niebuhr, som allerede har gitt ut tre fantasyromaner, har skrevet librettoen.

I løpet av høsten blir det også Norgespremiere på Janáèeks eventyropera ved operaen i Bergen. Tsjekkerens verk blir iscenesatt av koreografene Inbalt Pinto og regissøren Avshalom Pollak, begge fra Israel.

– Programmet spenner fra det kjente og nære til det eventyrlige og eksotiske og inneholder en rekke nye produksjoner iscenesatt av internasjonalt anerkjente regissører, sier operasjef Mary Miller.