Bergen Filharmoniske fikk ikke pensjonstillegg

Men Harmonien får en økning på seks millioner i statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) med seks millioner kroner, til 115,8 millioner kroner i 2013.

– Dette er et hyggelig håndslag til Harmonien, og det er vi glade for. Det er en registrering av det arbeidet vi gjør, og av det nivået vi ligger på – nemlig i europeisk elitedivisjon, sier administrerende direktør i orkesteret, Bernt Bauge til Bergens Tidene.

Savner pensjonsløsning

– Den reelle økningen utover lønns- og prisvekst er på om lag 2 millioner kroner. Uansett er økningen et steg på veien mot 250-årsjubileet vårt i 2015, men la oss håpe at ikke siste ord er sagt i så henseende.

Bernt Bauge savner en løsning på pensjonsutfordringene i budsjettforslaget.

– Proposisjonen omtaler pensjonsutfordringene for de store offentlige finansierte orkestrene og teatrene, men sier ikke noe om hvordan de skal løses. I Harmonien har vi en kostnadsøkning på 4,6 millioner kroner i året. Nå flyter vi på oppsparte midler, og det kan vi gjøre også i 2013, men ikke i 2014. Dette må løses, men jeg lar det ikke overskygge gleden over de to millioner i økning, sier han til Bergens Tidende.