Lars-Thomas Holm ny assistentdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester

Stillingen inngår i Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter.

Lars-Thomas Holm (34) fra Sarpsborg, er ansatt som assistentdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester. Tidligere assistentdirigenter har vært Torodd Wigum, Trond Husebø, Halldis Rønning og Kai Grinde Myrann.

Holm vil samarbeide med Edward Gardner orkesterets nye sjefdirigent fra oktober 2015, og vil i tillegg dirigere egne konserter; konserten ‘Klassisk i Universitetsaulaen’ 5. november, Jubileumssoaré på Den Nationale Scene 9. november samt familiekonserter og Bergens Tidendes ønskekonserter.

Lars-Thomas Holm har mastergrad i orkesterdireksjon fra Norges Musikkhøgskole. Han er sjefdirigent og kunstnerisk leder for Ålesund Symfoniorkester fra januar 2016 og tre år framover. Lars-Thomas tar over fra Bjarte Engeset. I 2010 vant han den norske dirigentkonkurransen, og samme året ble han assistentdirigent for Kristjan Järvi og det baltiske ungdomssymfoniorkesteret. Han har tidligere dirigert en rekke andre orkestre som; Sønderjyllands Symfoniorkester, Norrköping Symfoniorkester og Berlin Sinfonietta.

Han arbeider nå også med en doktorgrad med fokus på den norske komponisten Ludvig Irgens-Jensens orkestermusikk.