David Maiwald er ansatt som ny dirigent for Oslo Domkirkes Guttekor

Tar over etter vikardirigent Sindre Hugo Bjerkestrand.

Tysk-franske David Maiwald, som tar over som dirigentfor Oslos Domkirkes guttekor etter vikardirigent Sindre Hugo Bjerkestrand, begynte som kormester for Operakoret i oktober 2011. Han har bakgrunn både som dirigent og komponist, og er også utøvende bratsjist. Maiwald har vært ansatt som assisterende kormester og repetitør ved Staatstheater Braunschweig og fra 2005 som kormester ved operahuset i Kiel, hvor han dirigerte en rekke oppsetninger og egne verk for koret der, som for øvrig ble nominert til beste operakor i Tyskland i 2006.

Maiwald har mottatt en rekke utmerkelser og stipendier fra Richard Wagner Association, Laurent-Vibert i Lourmarin, Frankrike, og fra Deutsche Bank-foreningen Musiktheater heute.