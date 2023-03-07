Ola Kvernberg urframfører oppfølgeren til Steamdome l og Steamdome ll i august.

AktueltJazz

Ola Kvernberg skriver på et kapittel tre til Steamdome

Publisert
07.03.2023
Skrevet av
- Red.

Ola Kvernbergs jazz-på-speed får en tredje del – framført live på Olavsfest i år.

Komponist og felespiller, med mer, Ola Kvernberg får med seg Trondheim Symfoniorkester når Steamdome III uframføres i Borggården under Olavsfest 2023.

– Torsdag 3. august er skrevet inn med blod i kalenderen, sier Kvernberg i ei pressemelding, om konserten han jobber intenst med å komponere. Ola Kvernbergs Steamdome er prosjektet som siden 2016 har truffet rockere, jazzentusiaster, spacediscofans og progrockere i en dansende masse foran en rekke klubb- og festivalscener.

Arrangrene av Olavsfest sier at i 2023 tas det hele til et nytt nivå: I skrivende stund komponerer Ola Kvernberg ny musikk til del tre –«Beyond the End». Med Kvernbergst eget band, men også hele Trondheim Symfoniorkester. – Steamdome-beistet blir større, tøffere og mektigere enn noen gang! skriver Olavsfest.

Ola KvernbergSteamdome lll

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

