Vågard Unstads enke samler inn penger for å gi ut rapperens soloplate posthumt

En norsk raphelt er borte. Nå har Ida Unstad og Vågards samarbeidspartnere startet Spleis for å ferdigstille plata han var i gang med.

Forrige uke var det landesorg i rap-Norge. Nyheten om at Vågard Unstad døde utløste et skred av minneord hos mange musikere og venner av ham, på nettet. Artister som Tommy Tee og Lars Vaular brukte ordet legende. Vågard Unstad rappet i A-Laget sammen med Store P og Girson, og alle tre har også hver for seg prege norsk – og bergensk i sær – rapscene.

Nå har Ida Unstad, enke etter Vågard, starta en innsamling for å få ferdig ei soloplate han holdt på med.

– Pengene går uavkortet til ferdigstillelse og utgivelse av Vågard Unstad sitt første soloalbum. Albumet ble dessverre ikke utgitt før Vågard gikk bort så altfor, altfor tidlig. Nå ønsker vi gjenværende å ferdigstille albumet, og gi Vågard den hyllesten han fortjener som en pionér innen norsk rapmusikk. Det skriver Ida og de andre hun har med bak plateideen, på spleisesida for albumet.

God, mørk, morsom, treffsikker

Til Ballade.no skriver Ida Unstad:

– Jeg startet spleisen for å samle inn midler for å fullføre et prosjekt jeg vet Vågard gledet seg til å dele med verden. Tekstene er gode, mørke, morsomme og treffsikre om hverandre – slik Vågard var. For oss etterlatte føles det dessuten meningsfullt å jobbe målrettet i en ellers meningsløs periode.

Hun beskriver at det gjenstår gjestevers, deler av produksjonen, mixing, mastering og plateslipp.

– Vi gjenværende ønsker å gjøre albumet så godt som overhodet mulig, for å hedre Vågard som den dyktige fagmannen og det rause medmennesket han var. Det skulle bare mangle. Han har vært med på å påvirke hvordan en hel generasjon preiker og tenker, så det er klart vi må få det første soloalbumet hans til å sitte skikkelig.

I skrivende stund er det samlet inn i underkant av 250 000,- Noen gir anonymt, andre legger ved en hilsen om hva rapperen betydde for norsk musikk. Summen øker jevnt i løpet av døgnene.

David Grytten er produsent for skiva, han og Vågard var allerede i gang før artisten gikk bort forrige helg:

– Fortell litt om plata; hvordan lyder den, og om tittelen?

– Platen heter Notoriske B.O.G., som er en tittel Vågard ga platen for flere år tilbake. Det er en referanse til Notorious B.I.G., men viser også til Vågard sitt gamle kallenavn fra Sandviken, Bog. Som også er er akronym for Brødre Over Gelt.

Produsenten kaller det «en reinspikket rapskive»:

– Fokuset ligger på Vågard sin flow, den ikoniske stemmen hans og tekstene. Alt jeg gjør med beatsene er egentlig bare for å underbygge han og dra frem elementer fra våre felles referanser i musikk. Og at jeg og Vågard har hatt mye felles er jo ikke helt tilfeldig – jeg er ti år yngre, og har vokst opp på musikken til A-Laget, så deres referanser og inspirasjonskilder har igjen vært ganske formende for meg. Vågard puttet meg på så mye forskjellig bra musikk, og om det var en artist jeg ikke hadde hørt noe på sendte han meg alltid sånn ti låter som jeg var nødt til å sjekke ut, skriver Grytten til ballade.no.

Han trekker fram favoritten Gucci Mane som inspirasjon, med flere.

– Lydbildet er gjennomgående skittent, mørkt og basstungt som den her type rapmusikk skal være, men også med noen lyspunkt inni der. Også Vågards kone, samt manager Leo Ajkic trekker fram den amerikanske rapperen Gucci Mane.

– For å parafrasere det Leo skrev på instagram nylig: skulle det komme inn nok midler, spør vi for eksempel Vågards favoritt Gucci Mane om å bidra. Vet Vågard ville hatt enormt lattis på det, skriver Ida.

– Vågard var unik, altfor fin fyr som så folka rundt seg og var alltid der for de som trengte han, i tilleg så var han den mateste rapperen, skriver kamerat og manager Ajkic til Ballade.

Produsent Grytten beskriver den avdøde vennen som en av de flotteste samarbeidspartnerne han har møtt i musikken.

– Hva har vi musikalsk og som drivkraft mista i Vågard, som det kanskje kan være noen rester av på plata?

– Det er ingen som har den lyriske evnen som han, han var en utrolig intelligent og nysgjerrig person. Hver gang jeg snakket med Vågard kunne han lire av seg morsomme historier fra oppveksten i Sandviken, noen ville historiske fakta om folkeslag fra før vår tidsregning, og noen ekte refleksjoner over livene våre. Hver gang jeg hang ut med Vågard sa han alltid noen smarte ting som jeg gikk rundt og tenkte på i flere uker etterpå.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Han trekker fram hva rapper Store P skrev på instagram for å hedre Vågard; om hvordan han kunne gå fra å rappe om «lyden av tårer holdt tilbake av stolthet», før han senere rapper «eg har en genser i samme farge som mensen».

– Låtskrivingen til Vågard er så smart, men lite selvhøytidelig, alltid med et glimt i øyet. Han er uredd, uredd for å si noe sårt, noe drøyt, eller noe latterlig morsomt, mener David Grytten.

– Han visste selv hvor god rapper han var. Det tok ikke mange tagninger før ting satt, som oftest bare én. Siden han var så sikker, hadde han også full tillit til meg som produsent og hvor jeg ville gjøre platen, som har vært skikkelig fint for meg. På en melding for noen uker siden skrev Vågard til meg om hvordan platen er som en old school rapper-produsent skive, som mellom Snoop Dogg og Dr. Dre.

– Alle bidrag går uavkortet til ferdigstillelse og utgivelse av albumet. Er det mer igjen, gir vi det til en eller flere gode saker i Vågard Unstads navn. Han hadde et stort hjerte som banket for alt fra vanskeligstilte mennesker til dyrevelferd og natur, så det blir en utfordring å velge. Det får vi vurdere når den tyngste sorgen forhåpentligvis letter, skriver Ida Unstad. Og dessuten at de vil holde fans og bidragsytere oppdatert på prosessen videre.

– Tusen takk for all støtte og gode ord, skriver hun i en melding.