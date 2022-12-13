Etablerte gullstandard for bergensk hiphop: Hvil i fred, Vågard Unstad (1986-2022)

– Han fortjener en gate eller plass oppkalt etter seg. Les fra Øyvind Holens hybrid av minneord og reportasje om Vågard Unstad.

Da nyheten om Vågard Unstads bortgang kom 3. desember, skreiv musikkjournalist Øyvind Holen ned minner og deler av reportasjearbeid han gjorde med trioen A-laget.

Gruppa har et eget kapittel i Holens bok Nye hiphophoder. Forfatteren skriver sågar at de hadde mye av æren for at han hadde fått tilbake engasjementet for norsk rap – og for at han laget denne oppfølgerboka etter først å ha samlet starten på norsk hiphophistorie i bok nummer én.

– De etablerte gullstandarden for bergenske hiphopgrupper: «En som er tidig, en som er flink og en som er fet». Kjuagutten Vågard sto for de drøyeste linjene, Store P var allerede i 2006 en het kandidat til tittelen «Norges beste rapper», mens Girson bare hadde den feteste stilen, skriver Holen. Og beskriver noe helt avgjørende som var i ferd med å skje med bergensk rap, og assosierte beats og popmusikk. Alle tre jobbet dessuten videre solo eller med musikk i andre roller:

Vågard Verbal fra Sandviken gikk fra buekorpset Mathismarkens Bataljon til å bli en av de mest breiale kisene på Hip-hop.no. Girson fikk øynene opp for ham da de delte scene på en hiphopfestival på Arenum messesenter i februar 2003, og selv om «the lyrical menace» fra Sandviken verken hadde like kule klær eller like mange damer i armkroken som Girson, skrev han gode tekster i bøttevis. Vågard Verbals sololåt «Bli skev» (2004) ble lasta ned 15.000 ganger.

Etter «Bli skev» kunne ikke Vågard lenger gå på gata uten at folk stoppet ham, og A-laget klarte nå kunsttykket å lage en bergensk vri på gangstarap: mer jordnær og selvironisk, uten skytevåpen og brå død, men fortsatt med rike doser sex, dop og vold.

– Gangstarap er den tøffe mannens måte å være sårbar og ærlig på, mente Vågard.

Han fortalte også at musikken deres ble påvirket av å vokse opp i en by som var mørkere, mer brutal og betonggrå enn dagens rene og gentrifiserte Bergen. Han vokste opp med alenemor i en belastet bydel med mange sosialklienter.

– Vi er velsignet med noe som egentlig ikke er en velsignelse, nemlig en bakgrunn som passer godt i musikken vår. For dagens kids kan noen av tekstene våre høres voldsomme ut, men det var slik vi vokste opp. Alle bygårdene i Sandviken har gått fra å være grå til rosa.

I 2018 var Vågard full av optimisme overfor den bergenske popkulturens framtid.

– Jeg synes det er jævla fett at det kommer så mye rap fra Bergen, og jeg er glad for at Gabrielle lager pop på bergensk. Da jeg arrangerte 12-årsdag for noen jenter i nabolaget, kunne alle danse, de hadde rytmesans. Det ga meg håp for framtiden.

Holen ble intervjua av Bergens Tidende:

– Vågard vil stå igjen som en av 2000-tallets store kulturpersonligheter fra Bergen både på og bak scenen. Han hadde en nøkkelrolle i norsk hiphop, både i utelivet og kulturlivet generelt sett. Det brede lag fikk kanskje ikke helt med seg hvor viktig han var, men på sikt vil de nok innse at han fortjener en gate eller plass oppkalt etter seg.

