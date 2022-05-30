Audun og Filip NTT jubileumsfest nyhetsbrev

Audun Vinger og Filip Roshauw. Som alltid konsentrerte om det som skjer på scenen. Her er de på jubileumsfest for den prisbelønte "jazzremsa" NTT (Now's The Time). (Foto: Camilla Slaattun / Norsk jazzforum)

YtringerMedia

Vi trenger flere som skriver om musikk! Norsk tidsskriftforening arrangerer kurs i Bergen i juni

Publisert
30.05.2022
Skrevet av
- Red.

Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket? Bli med på enestående mulighet til å utvikle, motivere og inspirere skrive- og kritikkverktøyet. Og det med vanvittig gode kursledere. NY påmeldingsfrist 6. juni.

Norsk tidsskriftforening inviterer til kurs i musikkritikk i Bergen. 

Musikk er viktig for de fleste mennesker. Men hvordan i alle dager kan man skrive om noe som kan oppleves så individuelt? I dette kurset ser vi på anmeldelsen som en litterær og journalistisk sjanger i historisk utvikling. Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket?

Sted: BERGEN (lokale kommer)

Første samling: 7. juni kl. 10.00–15.00
Musikk-kritikkens bakgrunn og nåtid
Kort innføring i musikkritikkens historie i Norge, med gjennomgang av forskjellige stiler og holdninger fra gamle dagers musikkaviser og fanziner, fram til dagens spesialiserte blogger, YouTube-explainere og nyhetsbrev. Hva kan musikk-kritikk innebære i 2022? Hvem skriver vi for?


Andre samling: 15. juni kl. 10.00–15.00
Å skrive en anmeldelse
Vi snakker om og jobber med hvordan en tekst om en plateutgivelse, en konsert eller et aktuelt fenomen i musikken kan tenkes og formes. Hvilke klisjeer man gjerne kan droppe, hvordan få frem viktig informasjon, og hvordan gi plass til sin egen stemme uten å miste verket av syne. Hvordan bruke private assosiasjoner til noe som kan gi mening for flere.

Tredje samling: 22. juni kl. 10.00–15.00
Kvalitet og perspektiv
Om noe er bra eller dårlig har vært det grunnleggende spørsmålet i mye musikkritikk. På denne samlingen skal vi forsøke å lete etter helt andre problemstillinger i våre møter med musikalske uttrykk. Diskusjon om kvalitetsbegrepet, om smak og om hvordan forskjellige perspektiver spiller inn i formidlingen av musikk og opplevelsen av den.


Faglig ansvarlig/lærere:
Audun Vinger, kommentator og kritiker i Dagens Næringsliv. Profilert musikkskribent og moderator. Tidligere redaktør i NATT&DAG og Vinduet. Mottaker av Riksmålsforbundets pris Gullpennen for sin musikkritikk.

Filip Roshauw, musikkskribent tilknyttet bl.a. Jazznytt og Periskop – kritikk av kunst for barn og unge. Gitarist og låtskriver i bandet The Switch. Sammen med Vinger utgir han nyhetsbrevet/bloggen Now’s The Time, som mottok TONOs formidlingspris 2020.

Pris: kr. 1500,- for tre kursdager inkl. lunsj og kaffe/te
Frist påmelding innen 1.juni her

Arrangør:
Norsk tidsskriftforening i samarbeid med Kritikerlaget, støttet av Fritt Ord, Fagpressen og PFF.

musikk-kritikkmusikkjournalistikkNorsk tidsskriftforening

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Audun og Filip NTT jubileumsfest nyhetsbrev

