Vi trenger flere som skriver om musikk! Norsk tidsskriftforening arrangerer kurs i Bergen i juni

Audun Vinger og Filip Roshauw. Som alltid konsentrerte om det som skjer på scenen. Her er de på jubileumsfest for den prisbelønte "jazzremsa" NTT (Now's The Time). (Foto: Camilla Slaattun / Norsk jazzforum)
Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket? Bli med på enestående mulighet til å utvikle, motivere og inspirere skrive- og kritikkverktøyet. Og det med vanvittig gode kursledere. NY påmeldingsfrist 6. juni.
Musikk er viktig for de fleste mennesker. Men hvordan i alle dager kan man skrive om noe som kan oppleves så individuelt? I dette kurset ser vi på anmeldelsen som en litterær og journalistisk sjanger i historisk utvikling. Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket?
Sted: BERGEN (lokale kommer)
Første samling: 7. juni kl. 10.00–15.00
Musikk-kritikkens bakgrunn og nåtid
Kort innføring i musikkritikkens historie i Norge, med gjennomgang av forskjellige stiler og holdninger fra gamle dagers musikkaviser og fanziner, fram til dagens spesialiserte blogger, YouTube-explainere og nyhetsbrev. Hva kan musikk-kritikk innebære i 2022? Hvem skriver vi for?
Andre samling: 15. juni kl. 10.00–15.00
Å skrive en anmeldelse
Vi snakker om og jobber med hvordan en tekst om en plateutgivelse, en konsert eller et aktuelt fenomen i musikken kan tenkes og formes. Hvilke klisjeer man gjerne kan droppe, hvordan få frem viktig informasjon, og hvordan gi plass til sin egen stemme uten å miste verket av syne. Hvordan bruke private assosiasjoner til noe som kan gi mening for flere.
Tredje samling: 22. juni kl. 10.00–15.00
Kvalitet og perspektiv
Om noe er bra eller dårlig har vært det grunnleggende spørsmålet i mye musikkritikk. På denne samlingen skal vi forsøke å lete etter helt andre problemstillinger i våre møter med musikalske uttrykk. Diskusjon om kvalitetsbegrepet, om smak og om hvordan forskjellige perspektiver spiller inn i formidlingen av musikk og opplevelsen av den.
Faglig ansvarlig/lærere:
Audun Vinger, kommentator og kritiker i Dagens Næringsliv. Profilert musikkskribent og moderator. Tidligere redaktør i NATT&DAG og Vinduet. Mottaker av Riksmålsforbundets pris Gullpennen for sin musikkritikk.
Filip Roshauw, musikkskribent tilknyttet bl.a. Jazznytt og Periskop – kritikk av kunst for barn og unge. Gitarist og låtskriver i bandet The Switch. Sammen med Vinger utgir han nyhetsbrevet/bloggen Now’s The Time, som mottok TONOs formidlingspris 2020.
Pris: kr. 1500,- for tre kursdager inkl. lunsj og kaffe/te
Arrangør:
Norsk tidsskriftforening i samarbeid med Kritikerlaget, støttet av Fritt Ord, Fagpressen og PFF.