Vi trenger flere som skriver om musikk! Norsk tidsskriftforening arrangerer kurs i Bergen i juni

Musikk er viktig for de fleste mennesker. Men hvordan i alle dager kan man skrive om noe som kan oppleves så individuelt? I dette kurset ser vi på anmeldelsen som en litterær og journalistisk sjanger i historisk utvikling. Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket?

Sted: BERGEN (lokale kommer)

Første samling: 7. juni kl. 10.00–15.00

Musikk-kritikkens bakgrunn og nåtid

Kort innføring i musikkritikkens historie i Norge, med gjennomgang av forskjellige stiler og holdninger fra gamle dagers musikkaviser og fanziner, fram til dagens spesialiserte blogger, YouTube-explainere og nyhetsbrev. Hva kan musikk-kritikk innebære i 2022? Hvem skriver vi for?



Andre samling: 15. juni kl. 10.00–15.00

Å skrive en anmeldelse

Vi snakker om og jobber med hvordan en tekst om en plateutgivelse, en konsert eller et aktuelt fenomen i musikken kan tenkes og formes. Hvilke klisjeer man gjerne kan droppe, hvordan få frem viktig informasjon, og hvordan gi plass til sin egen stemme uten å miste verket av syne. Hvordan bruke private assosiasjoner til noe som kan gi mening for flere.

Tredje samling: 22. juni kl. 10.00–15.00

Kvalitet og perspektiv

Om noe er bra eller dårlig har vært det grunnleggende spørsmålet i mye musikkritikk. På denne samlingen skal vi forsøke å lete etter helt andre problemstillinger i våre møter med musikalske uttrykk. Diskusjon om kvalitetsbegrepet, om smak og om hvordan forskjellige perspektiver spiller inn i formidlingen av musikk og opplevelsen av den.



Faglig ansvarlig/lærere:

Audun Vinger, kommentator og kritiker i Dagens Næringsliv. Profilert musikkskribent og moderator. Tidligere redaktør i NATT&DAG og Vinduet. Mottaker av Riksmålsforbundets pris Gullpennen for sin musikkritikk.

Filip Roshauw, musikkskribent tilknyttet bl.a. Jazznytt og Periskop – kritikk av kunst for barn og unge. Gitarist og låtskriver i bandet The Switch. Sammen med Vinger utgir han nyhetsbrevet/bloggen Now’s The Time, som mottok TONOs formidlingspris 2020.

Pris: kr. 1500,- for tre kursdager inkl. lunsj og kaffe/te

Arrangør:

Norsk tidsskriftforening i samarbeid med Kritikerlaget, støttet av Fritt Ord, Fagpressen og PFF.