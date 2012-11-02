Live-strømmer kor-NM

48 kor deltar i kor-NM i helgen.

Korentusiaster som ikke har anledning til å innfinne seg på Majorstuen i Oslo i kveld og i morgen for årets NM i kor 2012, har muligheten til å få med seg sitt favorittkor gjennom Korforbundets livesendinger på nett.

Konkurransen begynner i kveld kl. 17.30, for sakralklasser og ungdomskor, henholdsvis i Majorstuen kirke og på Norges musikkhøgskole, Lindemansalen.

I morgen fortsetter det med blandet kor, manns- og damekor, og rytmisk kor, på NMH.

Tidsplan finner du her, og Korforbundets live-sendinger her.